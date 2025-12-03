|
Minister Blanár odcestoval na zasadnutie Ministerskej rady OBSE vo Viedni
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár odcestoval z Bruselu, kde zasadali ministri ...
3.12.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár odcestoval z Bruselu, kde zasadali ministri zahraničných vecí členských krajín NATO, do Viedne, kde sa vo štvrtok 4. decembra zúčastní na 32. zasadnutí Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).
Zasadnutiu bude predsedať fínska ministerka zahraničných vecí a úradujúca predsedníčka OBSE Elina Valtonenová. Hlavnými témami budú bezpečnostné výzvy v priestore OBSE s dôrazom na pokračujúci vojnový konflikt na Ukrajine, ako aj diskusie o budúcom fungovaní organizácie v meniacom sa bezpečnostnom prostredí.
Plenárnemu rokovaniu zároveň v stredu 3. decembra 2025 predchádza neformálna večera vedúcich delegácií tematicky zameraná na situáciu na Ukrajine.
Minister Blanár bude rokovať tiež s partnermi združenými v neformálnom zoskupení Priateľov západného Balkánu, kde opätovne potvrdí konzistentnú podporu Slovenska eurointegračnému úsiliu štátov tohto regiónu.
Diskusia sa zameria na aktuálnu situáciu v regióne západného Balkánu, pokrok v jeho integrácii do Európskej únie a priority ďalších konkrétnych krokov v kontexte bezpečnostnej situácie v Európe, ako aj na efektívnu strategickú komunikáciu k politike rozširovania.
Témou bude rovnako energetika a bezpečnosť v kontexte integrácie štátov regiónu do EÚ. V rámci pracovného programu absolvuje šéf slovenskej diplomacie vo Viedni bilaterálne rokovania s ministerkou zahraničných vecí Gruzínska Makou Bočorišviliovou a prvým zástupcom ministra zahraničných vecí Kirgizskej republiky Aseinom Isaevom.
