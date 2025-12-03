|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oldrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. decembra 2025
Pátranie po nezvestnom seniorovi sa skončilo tragicky, polícia ho našla v ťažko prístupnom teréne
Tagy: Pátranie
Pátranie po nezvestnom seniorovi sa skončilo tragicky. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na ...
Zdieľať
3.12.2025 (SITA.sk) - Pátranie po nezvestnom seniorovi sa skončilo tragicky. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti, nezvestného 82-ročného muža v stredu našli bez známok života mimo zastavaného územia, v ťažko prístupnom teréne. Polícia o pátraní po štátnom príslušníkovi Maďarska informovala v utorok 2. decembra vo večerných hodinách.
„Nezvestný bol naposledy videný v pondelok (1.12.) na železničnej stanici v Kysaku, kde mal o 20:45 vystúpiť z vlaku EX 525 a kúpiť si lístok do Košíc. Následne o 22:41 nastúpil na vlak smerujúci do Margecian, kde bol naposledy videný v čase 00:20 – 00:25," uviedla vtedy. Maďarsky hovoriaci muž bol podľa jej slov dezorientovaný a mal poranenie v oblasti hlavy.
KR PZ v Košiciach po náleze informovalo, že na mieste prebiehali všetky potrebné úkony za účasti policajtov, záchranných zložiek a obhliadajúceho lekára. Presnú príčinu smrti seniora má určiť nariadená pitva.
Zdroj: SITA.sk - Pátranie po nezvestnom seniorovi sa skončilo tragicky, polícia ho našla v ťažko prístupnom teréne © SITA Všetky práva vyhradené.
„Nezvestný bol naposledy videný v pondelok (1.12.) na železničnej stanici v Kysaku, kde mal o 20:45 vystúpiť z vlaku EX 525 a kúpiť si lístok do Košíc. Následne o 22:41 nastúpil na vlak smerujúci do Margecian, kde bol naposledy videný v čase 00:20 – 00:25," uviedla vtedy. Maďarsky hovoriaci muž bol podľa jej slov dezorientovaný a mal poranenie v oblasti hlavy.
KR PZ v Košiciach po náleze informovalo, že na mieste prebiehali všetky potrebné úkony za účasti policajtov, záchranných zložiek a obhliadajúceho lekára. Presnú príčinu smrti seniora má určiť nariadená pitva.
Zdroj: SITA.sk - Pátranie po nezvestnom seniorovi sa skončilo tragicky, polícia ho našla v ťažko prístupnom teréne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pátranie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nemecko rozprestiera Európsky nebeský štít
Nemecko rozprestiera Európsky nebeský štít
<< predchádzajúci článok
Minister Blanár odcestoval na zasadnutie Ministerskej rady OBSE vo Viedni
Minister Blanár odcestoval na zasadnutie Ministerskej rady OBSE vo Viedni