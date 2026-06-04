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04. júna 2026
Minister Blanár odmieta „hystériu opozície“ pri nomináciách Radačovského a Kmeca za veľvyslancov SR
Tagy: Bývalý minister zahraničných vecí Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Nominácie Opozícia Veľvyslanci veľvyslanec SR v Cyperskej republike
Podľa neho je v slovenskej i zahraničnej diplomacii absolútne štandardné a normálne, že pozície veľvyslancov sú obsadzované kariérnymi diplomatmi, ako aj politickými nominantmi.
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4.6.2026 (SITA.sk) - Podľa neho je v slovenskej i zahraničnej diplomacii absolútne štandardné a normálne, že pozície veľvyslancov sú obsadzované kariérnymi diplomatmi, ako aj politickými nominantmi.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odmieta kritiku opozície v súvislosti s nomináciami Petra Kmeca na post veľvyslanca SR v Taliansku a Miroslava Radačovského na post veľvyslanca SR na Cypre. Podľa neho je v slovenskej i zahraničnej diplomacii absolútne štandardné a normálne, že pozície veľvyslancov sú obsadzované kariérnymi diplomatmi, ako aj politickými nominantmi.
„Nie je to nič, čo by bolo tajné alebo neobvyklé. Hystéria, ktorú momentálne vyvoláva opozícia a jej protivládne médiá ohľadom aktuálnych nominácií na veľvyslancov Slovenskej republiky, je za hranicou súdnosti, a to, čo niektorí predvádzajú, je úprimne aj za hranicou príčetnosti,“ vyhlásil Blanár.
Podľa jeho slov sa takéto nominácie diali aj za čias predchádzajúcich vlád, v ktorých o tom rozhodovali práve tí, ktorí dnes najhlasnejšie kričia. Pripomenul viaceré mená bývalých veľvyslancov, ktorí neprišli z radov kariérnej diplomacie.
Spomenul Magdu Vášáryovú, Petra Weissa či Róberta Ondrejcsáka, ktorého podľa Blanára vyslal do Spojeného kráľovstva bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok napriek tomu, že predtým nepôsobil v štátnej službe ani nemal diplomatické skúsenosti.
Blanár reagoval aj na vyjadrenia poslanca Progresívneho Slovenska Tomáša Valáška, ktorý na rokovaní parlamentného zahraničného výboru kritizoval najmä nomináciu Miroslava Radačovského. Podotkol na to, že ani Valášek nebol kariérnym diplomatom pred svojím pôsobením vo funkcii veľvyslanca SR pri NATO.
Zároveň odmietol tvrdenia, že nominácie vznikajú bez odborného posúdenia alebo riadneho schvaľovania. Podľa ministra musí každý kandidát na post veľvyslanca splniť viacero podmienok vrátane schválenia vládou SR, absolvovania bezpečnostnej previerky, predloženia zamerania činnosti diplomatickej misie a ďalších procesov zo strany prijímajúcej krajiny.
Opozičné strany nominácie Radačovského a Kmeca odmietajú a žiadajú prezidenta, aby zasiahol. Poslanec PS Tomáš Valášek označil nomináciu Radačovského za nevhodnú vzhľadom na charakter diplomatickej misie na Cypre.
„Ja neviem, koľko dôkazov ešte potrebujeme na to, že pán Radačovský je unikátne nespôsobilý a nepripravený ísť za veľvyslanca asi ktorejkoľvek krajiny, a už vôbec nie na Cyprus,“ vyhlásil.
Podľa neho si situácia na ostrove vyžaduje skúseného diplomata schopného komunikovať s predstaviteľmi gréckej aj tureckej komunity. Radačovský podľa neho nemá ani diplomatické skúsenosti, ani znalosť regiónu.
„Poslať tam pána Radačovského, ktorý má nulové diplomatické skúsenosti, nulové skúsenosti v regióne a temperament nevybuchnutej podmorskej sopky, považujem za škandál,“ povedal Valášek. Dodal, že „jediný spôsob, ako má na Cyprus ísť, je ako turista“. Poslanec SaS Juraj Krúpa upozornil na otázku bezpečnostných previerok.
„Je legitímne sa pýtať, ako mohli títo kandidáti získať bezpečnostné previerky. Na jednej strane máme človeka, ktorý bol odvolaný pre podozrenia z korupcie, a na druhej strane Radačovského, ktorého meno je spojené s kauzou drog. A práve takíto ľudia majú reprezentovať SR v zahraničí. Je to hanba a veľmi zlý obraz o našej krajine,“ kritizoval.
Zdroj: SITA.sk - Minister Blanár odmieta „hystériu opozície“ pri nomináciách Radačovského a Kmeca za veľvyslancov SR © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odmieta kritiku opozície v súvislosti s nomináciami Petra Kmeca na post veľvyslanca SR v Taliansku a Miroslava Radačovského na post veľvyslanca SR na Cypre. Podľa neho je v slovenskej i zahraničnej diplomacii absolútne štandardné a normálne, že pozície veľvyslancov sú obsadzované kariérnymi diplomatmi, ako aj politickými nominantmi.
„Nie je to nič, čo by bolo tajné alebo neobvyklé. Hystéria, ktorú momentálne vyvoláva opozícia a jej protivládne médiá ohľadom aktuálnych nominácií na veľvyslancov Slovenskej republiky, je za hranicou súdnosti, a to, čo niektorí predvádzajú, je úprimne aj za hranicou príčetnosti,“ vyhlásil Blanár.
Nominácia Radačovského
Podľa jeho slov sa takéto nominácie diali aj za čias predchádzajúcich vlád, v ktorých o tom rozhodovali práve tí, ktorí dnes najhlasnejšie kričia. Pripomenul viaceré mená bývalých veľvyslancov, ktorí neprišli z radov kariérnej diplomacie.
Spomenul Magdu Vášáryovú, Petra Weissa či Róberta Ondrejcsáka, ktorého podľa Blanára vyslal do Spojeného kráľovstva bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok napriek tomu, že predtým nepôsobil v štátnej službe ani nemal diplomatické skúsenosti.
Blanár reagoval aj na vyjadrenia poslanca Progresívneho Slovenska Tomáša Valáška, ktorý na rokovaní parlamentného zahraničného výboru kritizoval najmä nomináciu Miroslava Radačovského. Podotkol na to, že ani Valášek nebol kariérnym diplomatom pred svojím pôsobením vo funkcii veľvyslanca SR pri NATO.
Splnenie viacerých podmienok
Zároveň odmietol tvrdenia, že nominácie vznikajú bez odborného posúdenia alebo riadneho schvaľovania. Podľa ministra musí každý kandidát na post veľvyslanca splniť viacero podmienok vrátane schválenia vládou SR, absolvovania bezpečnostnej previerky, predloženia zamerania činnosti diplomatickej misie a ďalších procesov zo strany prijímajúcej krajiny.
Opozičné strany nominácie Radačovského a Kmeca odmietajú a žiadajú prezidenta, aby zasiahol. Poslanec PS Tomáš Valášek označil nomináciu Radačovského za nevhodnú vzhľadom na charakter diplomatickej misie na Cypre.
„Ja neviem, koľko dôkazov ešte potrebujeme na to, že pán Radačovský je unikátne nespôsobilý a nepripravený ísť za veľvyslanca asi ktorejkoľvek krajiny, a už vôbec nie na Cyprus,“ vyhlásil.
Nulové diplomatické skúsenosti
Podľa neho si situácia na ostrove vyžaduje skúseného diplomata schopného komunikovať s predstaviteľmi gréckej aj tureckej komunity. Radačovský podľa neho nemá ani diplomatické skúsenosti, ani znalosť regiónu.
„Poslať tam pána Radačovského, ktorý má nulové diplomatické skúsenosti, nulové skúsenosti v regióne a temperament nevybuchnutej podmorskej sopky, považujem za škandál,“ povedal Valášek. Dodal, že „jediný spôsob, ako má na Cyprus ísť, je ako turista“. Poslanec SaS Juraj Krúpa upozornil na otázku bezpečnostných previerok.
„Je legitímne sa pýtať, ako mohli títo kandidáti získať bezpečnostné previerky. Na jednej strane máme človeka, ktorý bol odvolaný pre podozrenia z korupcie, a na druhej strane Radačovského, ktorého meno je spojené s kauzou drog. A práve takíto ľudia majú reprezentovať SR v zahraničí. Je to hanba a veľmi zlý obraz o našej krajine,“ kritizoval.
Zdroj: SITA.sk - Minister Blanár odmieta „hystériu opozície“ pri nomináciách Radačovského a Kmeca za veľvyslancov SR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývalý minister zahraničných vecí Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Nominácie Opozícia Veľvyslanci veľvyslanec SR v Cyperskej republike
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