|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Karolína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Od 7. júna 2026 začnú platiť nové pravidlá odmeňovania. Vieme, čo sa mení pre zamestnancov a firmy
Tagy: Grant Thornton Odmeňovanie PR
Od pondelka 7. júna začínajú platiť nové pravidlá transparentnosti v odmeňovaní zamestnancov na Slovensku. Princíp "rovnaká mzda za rovnakú prácu" už nebude len teoretickým cieľom, ale bude sa v ...
Zdieľať
3.6.2026 (SITA.sk) - Od pondelka 7. júna začínajú platiť nové pravidlá transparentnosti v odmeňovaní zamestnancov na Slovensku.
Princíp "rovnaká mzda za rovnakú prácu" už nebude len teoretickým cieľom, ale bude sa v praxi prísne kontrolovať a za jeho nedodržanie budú hroziť sankcie.
Do platnosti totiž vstupuje Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty, ktorým sa do slovenskej legislatívy prenáša európska smernicu (EÚ) 2023/970. Firmy sa novým požiadavkám musia prispôsobiť do 31. júla 2026.
V tomto článku Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton, vysvetľuje:
Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami, a to napriek existujúcej právnej úprave zakazujúcej diskrimináciu v oblasti odmeňovania z dôvodu pohlavia.
Nový zákon, ktorý vznikol na základe európskej smernice zameranej na boj proti diskriminácii v odmeňovaní a pomoc pri odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov v EÚ, má ambíciu túto situáciu zmeniť. Kľúčové pritom je, že rovnaké odmeňovanie sa má vzťahovať na všetky zložky odmeňovania, ktoré zamestnané osoby priamo či nepriamo dostávajú od svojho zamestnávateľa v súvislosti so svojím zamestnaním. Konkrétne zákon spomína:
Doplnkové zložky odmeny predstavujú tie formy odmeňovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje na základe svojho autonómneho rozhodnutia nad rámec zákonných povinností. Ide o benefity, príspevky alebo iné peňažné či nepeňažné plnenia, pri ktorých má zamestnávateľ rozhodovací priestor týkajúci sa ich poskytnutia, výšky, rozsahu alebo podmienok čerpania.
S cieľom zabezpečiť jednotné uvádzanie informácií požadovaných zákonom sa úroveň odmeny vyjadruje ako hrubá ročná odmena, t.j pred odpočítaním daní a poistných odvodov zamestnanca vrátane všetkých príjmov z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
"Nová právna úprava sa vzťahuje na pracovnoprávne vzťahy upravené Zákonníkom práce, ako aj na štátnozamestnanecké vzťahy upravené osobitnými predpismi. Za zamestnanca sa pre účel zákona považuje aj sudca a za jeho zamestnávateľa súd, ako aj prokurátor so služobným úradom ako zamestnávateľom," hovorí Martina Švaňová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Naopak, zákon sa nevzťahuje na: štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii a na štátneho zamestnanca vo funkcii štatutárneho orgánu, zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu v pracovnoprávnom vzťahu na základe voľby Národnou radou Slovenskej republiky, na základe vymenovania prezidenta Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky alebo členom vlády Slovenskej republiky, alebo vo verejnoprávnej inštitúcii.
Otázka transparentnosti odmeňovania začína už vo fáze prijímania zamestnancov, a to momentom zverejnenia pracovnej ponuky. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby proces náboru zamestnancov bol vedený spôsobom, ktorý sa nezakladá na diskriminácii, a nenarušilo sa uplatňovanie práva na rovnakú odmenu.
Oznámenia o voľných pracovných miestach a názvy pracovných pozícií musia byť formulované rodovo neutrálne.
"Nový zákon stanovuje povinnosť zamestnávateľa informovať uchádzača o zamestnanie o nástupnej mzde alebo o rozpätí nástupnej odmeny na danej pracovnej pozícii, ako aj o príslušných ustanoveniach kolektívnej zmluvy, ak odmeňovanie upravuje kolektívna zmluva, a to pred pracovným pohovorom alebo pred uzatvorením zmluvy so zamestnancom. Povinnosť sa považuje za splnenú, ak informácie obsahuje zverejnená ponuka zamestnania," vysvetľuje Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton. Doposiaľ (od roku 2018) mal zamestnávateľ povinnosť uvádzať v inzeráte sumu základnej výšky mzdy.
Aby sa zabránilo prenášaniu prípadnej nespravodlivosti rozdielov v odmeňovaní mužov a žien z minulosti, t.j. z jedného zamestnania do druhého, zakazuje sa, aby zamestnávateľ mohol vyžadovať od uchádzača informáciu o jeho odmene u súčasného alebo predchádzajúceho zamestnávateľa.
Zavedenie transparentných mzdových štruktúr je najdôležitejším a strategicky najnáročnejším krokom pri implementácii nového zákona. Každý zamestnávateľ, bez ohľadu na veľkosť firmy, je povinný zaviesť transparentné štruktúry odmeňovania, ktoré zabezpečujú dodržiavanie práva na rovnakú odmenu a umožňujú posúdenie, či sú zamestnanci v porovnateľnej situácii z hľadiska hodnoty vykonávanej práce. Musia byť postavené na objektívnych a neutrálnych kritériách vo vzťahu k pohlaviu.
Zákon zamestnávateľovi priamo neurčuje, akú metodiku má použiť pri vytváraní štruktúry odmeňovania. Kritériá odmeňovania majú zohľadniť najmä: zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť, pracovné podmienky a ďalšie faktory, ktoré sú relevantné pre konkrétne pracovné miesto alebo pracovnú pozíciu, pričom sa prihliada na mäkké zručnosti, ktorými sú najmä sociálne a komunikačné schopnosti.
"Kritériá majú byť založené na faktoch, nie na predsudkoch a stereotypoch, nesmú sa priamo ani nepriamo zakladať na pohlaví a musia byť dohodnuté so zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia. Dohodu so zástupcami zamestnancov možno realizovať aj v rámci kolektívneho vyjednávania," vysvetľuje Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Štruktúry odmeňovania môžu mať formu vnútorného predpisu, kolektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy alebo iného dokumentu.
Ďalej je zamestnávateľ povinný zamestnancom sprístupniť kritériá, na základe ktorých sa
Tieto informácie musia byť ľahko dostupné všetkým zamestnancom, napr. prostredníctvom intranetu.
Povinnosť sprístupniť kritériá určovania odmien sa netýka zamestnávateľov, ktorí majú menej ako 50 zamestnancov.
Štruktúry odmeňovania musia zamestnávatelia zaviesť do 31.júla 2026.
Transparentnosť odmeňovania sa nekončí podpisom pracovnej zmluvy. Zamestnanci získavajú zákonné právo vyžiadať si informácie o úrovni vlastnej odmeny, o priemernej úrovni miezd kolegov, ktorí vykonávajú rovnakú alebo porovnateľnú prácu. Tieto údaje budú musieť byť kategorizované podľa pohlavia. "Z poskytnutých informácií sa však nesmie dať určiť úroveň odmeny iného konkrétneho zamestnanca," vysvetľuje Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Zmluvné doložky o mlčanlivosti, ktoré zakazujú zamestnancom hovoriť o svojej mzde, sú neplatné. "Zamestnávateľ však môže od zamestnancov vyžadovať zachovávať mlčanlivosť o priemernej úrovni odmien kolegov," dodáva Martina Švaňová.
Zamestnávateľ musí poskytnúť na žiadosť zamestnanca informáciu o výške odmien do dvoch mesiacov odo dňa podania žiadosti.
Informácie o priemernej úrovni odmien zamestnávateľ poskytne prvýkrát za rok 2027.
Zavádza sa povinnosť podávať správy o odmeňovaní mužov a žien pre zamestnávateľov s najmenej 100 zamestnancami, pričom frekvencia závisí od veľkosti organizácie. Firmy s menej ako 100 zamestnancami môžu poskytnúť správu o odmeňovaní dobrovoľne.
Správu o odmeňovaní firma vyhotoví za predchádzajúci kalendárny rok a pošle Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spravidla do 15. apríla v rozsahu týchto informácií:
Pozn: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, okrem toho, že bude na celý systém dohliadať, tak bude dbať aj o zvyšovanie informovanosti a poskytovanie pomoci zamestnávateľom pri plnení nových povinností vyplývajúcich zo zákona o rovnakom odmeňovaní.
Ak sa v správe zistí, že rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami prevyšuje 5 % a nemožno ho odôvodniť objektívnymi, rodovo neutrálnymi kritériami, dotknuté spoločnosti budú musieť prijať opatrenia vo forme spoločného posúdenia odmeňovania vykonaného v spolupráci so zástupcami zamestnancov. Táto povinnosť sa týka firiem so 100 a viac zamestnancami. "Cieľom tohto opatrenia je spustiť proces preskúmania a revízie štruktúr odmeňovania zamestnávateľov a dosiahnuť nápravu v nerovnosti odmeňovania mužov a žien," vysvetľuje Martina Švaňová, odborníčka na mzdy zo spoločnosti Grant Thornton.
Spoločné posúdenie bude potrebné urobiť do 8 mesiacov od poskytnutia správy o odmeňovaní Ministerstvu práce, sociálny vecí a rodiny v spolupráci so zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia, a ktoré zahŕňa:
a) analýzu podielu mužov a žien v každej kategórii zamestnancov,
b) informácie o priemerných úrovniach odmien mužov a žien a o doplnkových zložkách odmien pre každú kategóriu zamestnancov,
c) rozdiely v priemerných úrovniach odmien medzi mužmi a ženami v každej kategórii zamestnancov,
d) príčiny rozdielov v priemerných úrovniach odmien na základe objektívnych kritérií, ktoré sa nezakladajú na diskriminácii, ak rozdiely existujú,
e) podiel mužov a žien, na ktorých sa vzťahovalo zvýšenie odmeny po návrate z materskej dovolenky, otcovskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny alebo po návrate z osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu, ak k takémuto zvýšeniu došlo v príslušnej kategórii zamestnancov počas uvedených období,
f) opatrenia, ktorými sa v primeranej lehote odstránia rozdiely v odmeňovaní, ak tieto rozdiely nie sú odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ktoré sa nezakladajú na diskriminácii,
g) hodnotenie účinnosti opatrení na riešenie rozdielov v odmeňovaní vyplývajúcich z predchádzajúcich spoločných posúdení odmeňovania.
Zamestnávateľ je povinný sprístupniť spoločné posúdenie odmeňovania zamestnancom a zástupcom zamestnancov, ak u neho pôsobia, a poskytnúť ho ministerstvu práce. Zamestnávateľ na požiadanie poskytne spoločné posúdenie odmeňovania aj inšpektorátu práce a Slovenskému stredisku pre ľudské práva.
Nový zákon radikálne mení postavenie zamestnanca, ktorý sa stal obeťou rodovej diskriminácie v odmeňovaní. V prípade, ak firma nedokáže preukázať, že rozdiel (viac ako
5 %) je opodstatnený, zamestnanec má plné právo na odškodnenie – náhradu vrátane úplného vymoženia nevyplatenej odmeny a súvisiacich prémií alebo vecných plnení.
Náhrada nesmie byť obmedzená žiadnou vopred stanovenou hranicou, zamestnanec má právo na plnú kompenzáciu, ktorá ho postaví do pozície, v akej by bol, keby k diskriminácii nedošlo.
Podľa zákona táto náhrada zahŕňa najmä:
Zamestnanec (fyzická osoba) si svoje právo na náhradu môže uplatniť v trojročnej premlčacej lehote, odkedy sa o porušení dozvedel/a alebo mohol/la dozvedieť.
"Zákon zavádza jedno mimoriadne prísne pravidlo, ktoré prináša revolúciu v pracovnoprávnych súdnych sporoch. V prípadoch súdneho sporu o diskrimináciu v odmeňovaní sa dôkazné bremeno prenáša na zamestnávateľa. Kým doteraz ho znášal zamestnanec, po novom bude teda firma musieť preukázať, že mzdové rozdiely sú založené na férových a neutrálnych kritériách," vysvetľuje Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Správne delikty
Za porušenie povinností zamestnávateľov podľa zákona o rovnakom odmeňovaní hrozia sankcie vo forme pokuty od 4 000 do 8 000 eur.
"Implementácia zákona o transparentnosti odmeňovania sa nedá vyriešiť jedným, narýchlo stiahnutým reportom, ale vyžaduje si dôslednú a metodickú prípravu. Tento proces nie je projektom jedného oddelenia, ale vyžaduje si synergiu naprieč celou organizáciou, pretože ide o transformáciu celej firmy," hovorí Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Aplikácia zákona sa týka mzdového oddelenia, ktoré poskytuje exaktné dáta k prepočtu komplexných odmien, HR manažéra, ktorého úlohou je zrevidovať katalóg pracovných pozícií a nastaviť rodovo neutrálne kritéria, líniových manažérov priamo rozhodujúcich o priznaní bonusov aj najvyššie vedenie, ktoré nesie plnú právnu a finančnú zodpovednosť za finálny súlad s legislatívou.
Prvým a najdôležitejším krokom je vykonať hodnotenie a kategorizáciu pracovných pozícií na základe rodovo neutrálnych kritérií a realizovať interný mzdový audit. Nečakať, kým zákon vstúpi do plnej účinnosti. Práve teraz je ideálny čas vytiahnuť mzdové dáta za uplynulé obdobie, započítať do nich hodnotu všetkých benefitov a preveriť, kde firma prekračuje kritickú 5 % hranicu rozdielov, ktoré už bude potrebné obhájiť objektívnymi faktormi.
Ďalším krokom je zanalyzovať náborové procesy (kde vzniká povinnosť uvádzať rozsah mzdy už v inzerátoch či pred pohovorom) a nastaviť ich v zmysle požiadaviek nového zákona. Následne aktualizovať interné smernice a pracovné zmluvy (napr. odstrániť neplatné doložky o mlčanlivosti o mzde), zabezpečiť informovanosť zamestnancov o nových pravidlách, otvoriť dialóg so zástupcami zamestnancov a preškoliť líniových manažérov, aby si problematiku a argumentáciu objektívnych rozdielov v odmeňovaní osvojili.
Taktiež by sa mal zamestnávateľ už teraz zamyslieť nad spôsobom, akou formou môžu v budúcnosti zamestnanci žiadať o informácie (právo na informácie o úrovni svojej mzdy ako aj o priemerných úrovniach miezd), naplánovať periodické reportovanie podľa veľkosti firmy a určiť zodpovednú osobu alebo implementačný tím vo firme, ktorá bude mať celý proces na starosti.
Identifikácia rizikových oblastí s dostatočným predstihom poskytne firmám potrebný čas na strategické úpravy platových tried a preškolenie manažmentu – bez stresu, či rizika súdnych sporov a straty reputácie. Firmy tak môžu premeniť legislatívnu povinnosť na svoju konkurenčnú výhodu ešte dnes.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od 7. júna 2026 začnú platiť nové pravidlá odmeňovania. Vieme, čo sa mení pre zamestnancov a firmy © SITA Všetky práva vyhradené.
Princíp "rovnaká mzda za rovnakú prácu" už nebude len teoretickým cieľom, ale bude sa v praxi prísne kontrolovať a za jeho nedodržanie budú hroziť sankcie.
Do platnosti totiž vstupuje Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty, ktorým sa do slovenskej legislatívy prenáša európska smernicu (EÚ) 2023/970. Firmy sa novým požiadavkám musia prispôsobiť do 31. júla 2026.
V tomto článku Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton, vysvetľuje:
- aké nové práva zamestnanci získavajú
- čo sa mení pre firmy, aké povinnosti ich čakajú a ako by mali postupovať
- aké sankcie hrozia firmám
- kedy firmy musia spustiť povinný audit
Na čo a na koho sa vzťahuje nový zákon
Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami, a to napriek existujúcej právnej úprave zakazujúcej diskrimináciu v oblasti odmeňovania z dôvodu pohlavia.
Nový zákon, ktorý vznikol na základe európskej smernice zameranej na boj proti diskriminácii v odmeňovaní a pomoc pri odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov v EÚ, má ambíciu túto situáciu zmeniť. Kľúčové pritom je, že rovnaké odmeňovanie sa má vzťahovať na všetky zložky odmeňovania, ktoré zamestnané osoby priamo či nepriamo dostávajú od svojho zamestnávateľa v súvislosti so svojím zamestnaním. Konkrétne zákon spomína:
- plat,
- základnú zložku mzdy,
- minimálnu mzdu,
- odmenu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
- doplnkové alebo pohyblivé zložky odmeny.
Doplnkové zložky odmeny predstavujú tie formy odmeňovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje na základe svojho autonómneho rozhodnutia nad rámec zákonných povinností. Ide o benefity, príspevky alebo iné peňažné či nepeňažné plnenia, pri ktorých má zamestnávateľ rozhodovací priestor týkajúci sa ich poskytnutia, výšky, rozsahu alebo podmienok čerpania.
S cieľom zabezpečiť jednotné uvádzanie informácií požadovaných zákonom sa úroveň odmeny vyjadruje ako hrubá ročná odmena, t.j pred odpočítaním daní a poistných odvodov zamestnanca vrátane všetkých príjmov z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
"Nová právna úprava sa vzťahuje na pracovnoprávne vzťahy upravené Zákonníkom práce, ako aj na štátnozamestnanecké vzťahy upravené osobitnými predpismi. Za zamestnanca sa pre účel zákona považuje aj sudca a za jeho zamestnávateľa súd, ako aj prokurátor so služobným úradom ako zamestnávateľom," hovorí Martina Švaňová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Naopak, zákon sa nevzťahuje na: štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii a na štátneho zamestnanca vo funkcii štatutárneho orgánu, zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu v pracovnoprávnom vzťahu na základe voľby Národnou radou Slovenskej republiky, na základe vymenovania prezidenta Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky alebo členom vlády Slovenskej republiky, alebo vo verejnoprávnej inštitúcii.
PREHĽAD KĽÚČOVÝCH ZMIEN A TERMÍNOV, KTORÉ SA TÝKAJÚ ZAMESTNÁVATEĽOV
I. Rozširuje sa informácia pre uchádzačov o zamestnanie
Otázka transparentnosti odmeňovania začína už vo fáze prijímania zamestnancov, a to momentom zverejnenia pracovnej ponuky. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby proces náboru zamestnancov bol vedený spôsobom, ktorý sa nezakladá na diskriminácii, a nenarušilo sa uplatňovanie práva na rovnakú odmenu.
Oznámenia o voľných pracovných miestach a názvy pracovných pozícií musia byť formulované rodovo neutrálne.
"Nový zákon stanovuje povinnosť zamestnávateľa informovať uchádzača o zamestnanie o nástupnej mzde alebo o rozpätí nástupnej odmeny na danej pracovnej pozícii, ako aj o príslušných ustanoveniach kolektívnej zmluvy, ak odmeňovanie upravuje kolektívna zmluva, a to pred pracovným pohovorom alebo pred uzatvorením zmluvy so zamestnancom. Povinnosť sa považuje za splnenú, ak informácie obsahuje zverejnená ponuka zamestnania," vysvetľuje Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton. Doposiaľ (od roku 2018) mal zamestnávateľ povinnosť uvádzať v inzeráte sumu základnej výšky mzdy.
Aby sa zabránilo prenášaniu prípadnej nespravodlivosti rozdielov v odmeňovaní mužov a žien z minulosti, t.j. z jedného zamestnania do druhého, zakazuje sa, aby zamestnávateľ mohol vyžadovať od uchádzača informáciu o jeho odmene u súčasného alebo predchádzajúceho zamestnávateľa.
II. Transparentnosť voči zamestnancom
Zavedenie transparentných štruktúr odmeňovania
Zavedenie transparentných mzdových štruktúr je najdôležitejším a strategicky najnáročnejším krokom pri implementácii nového zákona. Každý zamestnávateľ, bez ohľadu na veľkosť firmy, je povinný zaviesť transparentné štruktúry odmeňovania, ktoré zabezpečujú dodržiavanie práva na rovnakú odmenu a umožňujú posúdenie, či sú zamestnanci v porovnateľnej situácii z hľadiska hodnoty vykonávanej práce. Musia byť postavené na objektívnych a neutrálnych kritériách vo vzťahu k pohlaviu.
Zákon zamestnávateľovi priamo neurčuje, akú metodiku má použiť pri vytváraní štruktúry odmeňovania. Kritériá odmeňovania majú zohľadniť najmä: zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť, pracovné podmienky a ďalšie faktory, ktoré sú relevantné pre konkrétne pracovné miesto alebo pracovnú pozíciu, pričom sa prihliada na mäkké zručnosti, ktorými sú najmä sociálne a komunikačné schopnosti.
"Kritériá majú byť založené na faktoch, nie na predsudkoch a stereotypoch, nesmú sa priamo ani nepriamo zakladať na pohlaví a musia byť dohodnuté so zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia. Dohodu so zástupcami zamestnancov možno realizovať aj v rámci kolektívneho vyjednávania," vysvetľuje Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Štruktúry odmeňovania môžu mať formu vnútorného predpisu, kolektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy alebo iného dokumentu.
Ďalej je zamestnávateľ povinný zamestnancom sprístupniť kritériá, na základe ktorých sa
- určuje odmena a úroveň odmeny zamestnancov,
- zvyšuje odmena zamestnancov.
Tieto informácie musia byť ľahko dostupné všetkým zamestnancom, napr. prostredníctvom intranetu.
Povinnosť sprístupniť kritériá určovania odmien sa netýka zamestnávateľov, ktorí majú menej ako 50 zamestnancov.
Štruktúry odmeňovania musia zamestnávatelia zaviesť do 31.júla 2026.
Právo zamestnanca na informácie o mzdách
Transparentnosť odmeňovania sa nekončí podpisom pracovnej zmluvy. Zamestnanci získavajú zákonné právo vyžiadať si informácie o úrovni vlastnej odmeny, o priemernej úrovni miezd kolegov, ktorí vykonávajú rovnakú alebo porovnateľnú prácu. Tieto údaje budú musieť byť kategorizované podľa pohlavia. "Z poskytnutých informácií sa však nesmie dať určiť úroveň odmeny iného konkrétneho zamestnanca," vysvetľuje Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Zmluvné doložky o mlčanlivosti, ktoré zakazujú zamestnancom hovoriť o svojej mzde, sú neplatné. "Zamestnávateľ však môže od zamestnancov vyžadovať zachovávať mlčanlivosť o priemernej úrovni odmien kolegov," dodáva Martina Švaňová.
Zamestnávateľ musí poskytnúť na žiadosť zamestnanca informáciu o výške odmien do dvoch mesiacov odo dňa podania žiadosti.
Informácie o priemernej úrovni odmien zamestnávateľ poskytne prvýkrát za rok 2027.
III. Povinné reportovanie o odmeňovaní mužov a žien
Zavádza sa povinnosť podávať správy o odmeňovaní mužov a žien pre zamestnávateľov s najmenej 100 zamestnancami, pričom frekvencia závisí od veľkosti organizácie. Firmy s menej ako 100 zamestnancami môžu poskytnúť správu o odmeňovaní dobrovoľne.
Správu o odmeňovaní firma vyhotoví za predchádzajúci kalendárny rok a pošle Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spravidla do 15. apríla v rozsahu týchto informácií:
- a) rozdiel v odmeňovaní,
- b) rozdiel v odmeňovaní pri doplnkových zložkách odmeny,
- c) medián rozdielu v odmeňovaní,
- d) medián rozdielu v odmeňovaní pri doplnkových zložkách odmeny,
- e) podiel mužov a žien, ktorým zamestnávateľ poskytuje doplnkové zložky odmeny,
- f) podiel mužov a žien v každom kvartilovom pásme odmeny,
- g) rozdiel v odmeňovaní zamestnancov podľa kategórie zamestnancov s rozčlenením podľa základnej mzdy a doplnkových zložiek odmeny.
|PREHĽAD TERMÍNOV REPORTOVANIA
|Firma s počtom zamestnancov
|Frekvencia reportovania
|Prvý termín odovzdania
|250 a viac
|Každý rok
|7. jún 2027
|150 – 249
|Každé 3 roky
|7. jún 2027
|100 – 149
|Každé 3 roky
|7. jún 2031
|Menej ako 100
|Dobrovoľne
|Nešpecifikované
Pozn: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, okrem toho, že bude na celý systém dohliadať, tak bude dbať aj o zvyšovanie informovanosti a poskytovanie pomoci zamestnávateľom pri plnení nových povinností vyplývajúcich zo zákona o rovnakom odmeňovaní.
Platový rozdiel nad 5 % spúšťa povinnosť auditu
Ak sa v správe zistí, že rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami prevyšuje 5 % a nemožno ho odôvodniť objektívnymi, rodovo neutrálnymi kritériami, dotknuté spoločnosti budú musieť prijať opatrenia vo forme spoločného posúdenia odmeňovania vykonaného v spolupráci so zástupcami zamestnancov. Táto povinnosť sa týka firiem so 100 a viac zamestnancami. "Cieľom tohto opatrenia je spustiť proces preskúmania a revízie štruktúr odmeňovania zamestnávateľov a dosiahnuť nápravu v nerovnosti odmeňovania mužov a žien," vysvetľuje Martina Švaňová, odborníčka na mzdy zo spoločnosti Grant Thornton.
Spoločné posúdenie bude potrebné urobiť do 8 mesiacov od poskytnutia správy o odmeňovaní Ministerstvu práce, sociálny vecí a rodiny v spolupráci so zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia, a ktoré zahŕňa:
a) analýzu podielu mužov a žien v každej kategórii zamestnancov,
b) informácie o priemerných úrovniach odmien mužov a žien a o doplnkových zložkách odmien pre každú kategóriu zamestnancov,
c) rozdiely v priemerných úrovniach odmien medzi mužmi a ženami v každej kategórii zamestnancov,
d) príčiny rozdielov v priemerných úrovniach odmien na základe objektívnych kritérií, ktoré sa nezakladajú na diskriminácii, ak rozdiely existujú,
e) podiel mužov a žien, na ktorých sa vzťahovalo zvýšenie odmeny po návrate z materskej dovolenky, otcovskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny alebo po návrate z osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu, ak k takémuto zvýšeniu došlo v príslušnej kategórii zamestnancov počas uvedených období,
f) opatrenia, ktorými sa v primeranej lehote odstránia rozdiely v odmeňovaní, ak tieto rozdiely nie sú odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ktoré sa nezakladajú na diskriminácii,
g) hodnotenie účinnosti opatrení na riešenie rozdielov v odmeňovaní vyplývajúcich z predchádzajúcich spoločných posúdení odmeňovania.
Zamestnávateľ je povinný sprístupniť spoločné posúdenie odmeňovania zamestnancom a zástupcom zamestnancov, ak u neho pôsobia, a poskytnúť ho ministerstvu práce. Zamestnávateľ na požiadanie poskytne spoločné posúdenie odmeňovania aj inšpektorátu práce a Slovenskému stredisku pre ľudské práva.
Rozsiahle právo na náhradu a obrátené dôkazné bremeno
Nový zákon radikálne mení postavenie zamestnanca, ktorý sa stal obeťou rodovej diskriminácie v odmeňovaní. V prípade, ak firma nedokáže preukázať, že rozdiel (viac ako
5 %) je opodstatnený, zamestnanec má plné právo na odškodnenie – náhradu vrátane úplného vymoženia nevyplatenej odmeny a súvisiacich prémií alebo vecných plnení.
Náhrada nesmie byť obmedzená žiadnou vopred stanovenou hranicou, zamestnanec má právo na plnú kompenzáciu, ktorá ho postaví do pozície, v akej by bol, keby k diskriminácii nedošlo.
Podľa zákona táto náhrada zahŕňa najmä:
- náhradu nevyplatenej odmeny,
- náhradu za stratené príležitosti,
- náhradu nemajetkovej ujmy,
- náhradu inej ujmy ako je uvedená vyššie, ktorá mohla byť spôsobená aj prierezovou diskrimináciou,
- úroku z omeškania z nevyplatenej odmeny.
Zamestnanec (fyzická osoba) si svoje právo na náhradu môže uplatniť v trojročnej premlčacej lehote, odkedy sa o porušení dozvedel/a alebo mohol/la dozvedieť.
"Zákon zavádza jedno mimoriadne prísne pravidlo, ktoré prináša revolúciu v pracovnoprávnych súdnych sporoch. V prípadoch súdneho sporu o diskrimináciu v odmeňovaní sa dôkazné bremeno prenáša na zamestnávateľa. Kým doteraz ho znášal zamestnanec, po novom bude teda firma musieť preukázať, že mzdové rozdiely sú založené na férových a neutrálnych kritériách," vysvetľuje Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Správne delikty
Za porušenie povinností zamestnávateľov podľa zákona o rovnakom odmeňovaní hrozia sankcie vo forme pokuty od 4 000 do 8 000 eur.
AKO BY MALI POSTUPOVAŤ FIRMY
"Implementácia zákona o transparentnosti odmeňovania sa nedá vyriešiť jedným, narýchlo stiahnutým reportom, ale vyžaduje si dôslednú a metodickú prípravu. Tento proces nie je projektom jedného oddelenia, ale vyžaduje si synergiu naprieč celou organizáciou, pretože ide o transformáciu celej firmy," hovorí Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Aplikácia zákona sa týka mzdového oddelenia, ktoré poskytuje exaktné dáta k prepočtu komplexných odmien, HR manažéra, ktorého úlohou je zrevidovať katalóg pracovných pozícií a nastaviť rodovo neutrálne kritéria, líniových manažérov priamo rozhodujúcich o priznaní bonusov aj najvyššie vedenie, ktoré nesie plnú právnu a finančnú zodpovednosť za finálny súlad s legislatívou.
Krok 1: Interný audit
Prvým a najdôležitejším krokom je vykonať hodnotenie a kategorizáciu pracovných pozícií na základe rodovo neutrálnych kritérií a realizovať interný mzdový audit. Nečakať, kým zákon vstúpi do plnej účinnosti. Práve teraz je ideálny čas vytiahnuť mzdové dáta za uplynulé obdobie, započítať do nich hodnotu všetkých benefitov a preveriť, kde firma prekračuje kritickú 5 % hranicu rozdielov, ktoré už bude potrebné obhájiť objektívnymi faktormi.
Krok 2: Aktualizácia postupov pri nábore aj interných smerníc
Ďalším krokom je zanalyzovať náborové procesy (kde vzniká povinnosť uvádzať rozsah mzdy už v inzerátoch či pred pohovorom) a nastaviť ich v zmysle požiadaviek nového zákona. Následne aktualizovať interné smernice a pracovné zmluvy (napr. odstrániť neplatné doložky o mlčanlivosti o mzde), zabezpečiť informovanosť zamestnancov o nových pravidlách, otvoriť dialóg so zástupcami zamestnancov a preškoliť líniových manažérov, aby si problematiku a argumentáciu objektívnych rozdielov v odmeňovaní osvojili.
Krok 3: Spôsob informovania a reportovanie
Taktiež by sa mal zamestnávateľ už teraz zamyslieť nad spôsobom, akou formou môžu v budúcnosti zamestnanci žiadať o informácie (právo na informácie o úrovni svojej mzdy ako aj o priemerných úrovniach miezd), naplánovať periodické reportovanie podľa veľkosti firmy a určiť zodpovednú osobu alebo implementačný tím vo firme, ktorá bude mať celý proces na starosti.
Identifikácia rizikových oblastí s dostatočným predstihom poskytne firmám potrebný čas na strategické úpravy platových tried a preškolenie manažmentu – bez stresu, či rizika súdnych sporov a straty reputácie. Firmy tak môžu premeniť legislatívnu povinnosť na svoju konkurenčnú výhodu ešte dnes.
Prehľad významných termínov pre firmy
|Termíny
|Povinnosti
|7. jún 2026
|Účinnosť zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien – zamestnávateľom začínajú prvé povinnosti/zavedenie nových pravidiel pri nábore zamestnancov
|30. jún 2026
|MPSVR zverejní analytické nástroje a metodiky ako pomoc pre zamestnávateľov
|31. júl 2026
|Povinnosť zamestnávateľa mať zavedené štruktúry odmeňovania
|za rok 2027
|Na žiadosť zamestnanca - povinnosť zamestnávateľa prvýkrát poskytnúť informáciu o úrovni odmeny zamestnanca a o priemernej úrovni odmien rozdelených podľa pohlavia u kategórie zamestnancov vykonávajúcich rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty ako zamestnanec
|7. jún 2027
|Poskytnúť prvé správy o odmeňovaní - firmy od 150 zamestnancov
|7. jún 2031
|Poskytnúť prvé správy o odmeňovaní - firmy od 100 - do 149 zamestnancov
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od 7. júna 2026 začnú platiť nové pravidlá odmeňovania. Vieme, čo sa mení pre zamestnancov a firmy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Grant Thornton Odmeňovanie PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Protikorupčná jednotka zasahovala v rámci akcie AURELIA, obvinila jednu fyzickú a jednu právnickú osobu
Protikorupčná jednotka zasahovala v rámci akcie AURELIA, obvinila jednu fyzickú a jednu právnickú osobu
<< predchádzajúci článok
Minister Blanár otvoril novú kapitolu vzťahov s Islandom, rezonovala energetika a bezpečnosť – FOTO
Minister Blanár otvoril novú kapitolu vzťahov s Islandom, rezonovala energetika a bezpečnosť – FOTO