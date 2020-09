Holokaust nie je len tragédiou Židov, vyhlásila Čaputová počas pamätného dňa obetí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová pripomína, že holokaust je tragickou kapitolou slovenských dejín. Hlava štátu to uviedla pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Práve 9. septembra 1941 totiž schválila vláda vojnového Slovenského štátu takzvaný Židovský kódex, ktorý obmedzil obyvateľov etnika na základných právach.„Holokaust nie je len tragédiou Židov, je to tragická kapitola aj našich dejín,“ povedala prezidentka. Zdôraznila, že Slovenský štát schválením Židovského kódexu vyhlásil svojich vlastných občanov za menejcenných a vystavili ich tak neľudskému zaobchádzaniu a istej smrti. Čaputová pripomenula, že do koncentračných táborov bolo deportovaných vyše 70-tisíc ľudí zo Slovenského štátu.Prezidentka tiež uviedla, že ospravedlnenie ani smútok už nezmiernia utrpenie obetí, no najviac, čo pre nich ľudia môžu urobiť, je, pamätať na to, čo holokaustu predchádzalo. Všetky prejavy antisemitizmu a iných foriem netolerancie a diskriminácie podľa Čaputovej vždy vedú k tragickým koncom.Pamiatku obetí holokaustu si hlava štátu uctila položením kamienka k pamätníku na Rybnom námestí a na Židovskom cintoríne na Žižkovej ulici v Bratislave.