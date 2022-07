Na mariupoľskom cintoríne pribudlo za niekoľko týždňov viac ako tisíc hrobov, stovky tiel sa našli pod troskami budov

Ostali odrezaní od elektriny či vody

Výskyt viacerých masových hrobov

15.7.2022 - Na Starokrymskom cintoríne v Ruskom okupovanom meste Mariupoľ na juhu Ukrajiny od 12. mája do 29. júna zhruba 1 400 nových hrobov. Vo svojej správe, na ktorú sa odvoláva denník The Guardian, to uvádza Centre for Information Resilience (CIR).Výskumníci organizácie sídliacej v Spojenom kráľovstve svoj výskum založili na satelitných snímkach spoločnosti Planet Labs PBC a odhadujú, že každý mesiac na mariupoľskom cintoríne vykopú päťnásobne viac hrobov ako pred ruskou inváziou.CIR odhaduje, že od začiatku invázie do 12. mája sa počet hrobov na Starokrymskom cintoríne zvýšil o 1 700 a do 29. júna o ďalších 1 400, čiže celkovo o 3 100. Snímky ukazujú, že počas predvojnového obdobia medzi 21. októbrom a 28. marcom pribudlo približne 1 000 hrobov.Ruské sily obliehali Mariupoľ takmer tri mesiace, než koncom mája oznámili, že majú mesto pod kontrolou. V zdevastovanom meste, odkiaľ odvtedy nehlásili ďalšie boje, zostalo zhruba 90-tisíc Ukrajincov, ktorí zostali s minimálnym prístupom k elektrine, telefónnej sieti, internetu, vode alebo zdravotnej starostlivosti.Nárast počtu hrobov počas obdobia pokoja by sa dal podľa CIR vysvetliť tým, že stovky tiel našli pod troskami zničených budov v meste.CIR analyzovalo aj pohrebisko v Manhuši pri Mariupole, o ktorom po prvý raz informovali ukrajinskí predstavitelia 21. apríla. Satelitné zábery podľa centra ukazujú zvýšenú aktivitu na mieste od 24. apríla do 8. mája. Ukrajinské centrum pre strategickú komunikáciu a informačnú bezpečnosť uviedlo, že v masovom hrobe je pochovaných 3 až 9- tisíc obyvateľov Mariupoľa.Správa sa tiež venovala cintorínu v obci Pionerske pri Mariupoli, kde sú podľa nej zákopy na hrobových miestach, ktoré sa zhodujú s novovytvorenými ruskými vojenskými pozíciami.„V prípadoch, ako je Mariupoľ, výskyt viacerých masových hrobov v blízkosti, ako je Pionerske, označuje vysokú úmrtnosť, ktorá koreluje s ruskými pohybmi a neustálym ostreľovaním v primeranej blízkosti," uvádza CIR v správe s tým, že v kombinácii s ďalšími otvorenými dôkazmi sa „objavuje jasný obraz o tom, ako Kremeľ vedie svoju kampaň v rozpore s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach“.