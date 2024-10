Minister francúzskej diplomacie podporí Zelenského plán víťazstva, bude spolupracovať s ukrajinskými predstaviteľmi

19.10.2024 (SITA.sk) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot prisľúbil svoju podporu plánu Kyjeva na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine . Novinárom v Kyjeve v sobotu Barrot povedal, že bude spolupracovať s ukrajinskými predstaviteľmi, aby zabezpečili podporu ďalších štátov pre tento návrh. Plán víťazstva , ktorý tento týždeň predstavil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ráta s vyjednávaním s Ruskom, ale pozíciu Ukrajiny by malo posilniť jej formálne pozvanie za člena NATO Západní predstavitelia sa zdráhajú uvažovať o členstve Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii pred skončením vojny. Ruské víťazstvo vo vojne proti Ukrajine by však podľa šéfa francúzskej diplomacie dostalo medzinárodný poriadok do chaosu.