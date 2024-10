Hlas na programovej konferencii predstavil hlavné tézy budúcej stratégie, Tomáš sľubuje zvýšenie miezd aj sociálnych príspevkov (foto)

Minimálna mzda a opatrovateľské príspevky

Ďalšie opatrenia

19.10.2024 (SITA.sk) - Na sobotňajšej programovej konferencii strany Hlas-SD v Liptovskom Mikuláši ministri prezentovali odpočet opatrení prijatých v rezortoch počas ročného pôsobenia vo vláde a predstavil hlavné tézy budúcej stratégie.Konferencia sa sústredila na témy sociálneho bezpečia a posilnenia moci regiónov Erik Tomáš zdôraznil úspech s implementáciou 13. dôchodku, ktorý bude vyplatený pred Vianocami."Pevne verím, že novela zákona o minimálnej mzde, ktorá už získala 108 hlasov v prvom kole, bude schválená na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu. To by umožnilo postupné zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku k hranici 1000 eur," uviedol minister.Okrem toho sa plánujú zvýšiť opatrovateľské príspevky pre odkázaných, najmä pri starostlivosti o zdravotne ťažko postihnuté deti. Tieto príspevky už nebudú krátené na základe príjmu osoby. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny má v pláne aj ďalšie opatrenia vrátane príspevkov na bývanie pre ohrozené skupiny, rodinnej karty, zvýšenia životného minima a kľúčovej reformy financovania sociálnych služieb Strana Hlas-SD má tiež ambíciu posilniť demokraciu návrhom nového volebného systému , ktorý by zohľadňoval regionálnu reprezentáciu a umožnil zvoliť do parlamentu ľudí, ktorí rozumejú reálnym potrebám svojich oblastí.