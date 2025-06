Minister Kaliňák predstavil Národné obranné sily. Cieľom je pripraviť občanov na krízy aj získať zálohy pre armádu – VIDEO

Kto sa môže zapojiť a za akých podmienok

Tri druhy záloh pre rôzne typy záujemcov

Finančná náhrada aj výhody

Odbornosť, vodičáky aj zdravotná starostlivosť

27.6.2025 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) priblížil, ako budú vyzerať Národné obranné sily . Ich súčasťou môže byť takmer každý. Zákon o Národných obranných silách a zvýšení odolnosti SR vstúpi do účinnosti už 1. júla. Hlavným pilierom prijatého zákona je zriadenie obranných síl, ktoré budú určené predovšetkým pre občanov SR, ktorí chcú svoj voľný čas investovať do zvýšenia odolnosti SR, do pomoci občanom v krízových situáciách či pre tých, ktorí chcú súčasne zlepšiť svoju fyzickú kondíciu, naučiť sa nové a absolvovať rôzne výzvy.Ich veliteľom bude plukovník Ladislav Kysel. Národné otvorené sily sú otvorené pre mužov aj ženy od 18 do 55 rokov, s výnimkou až do 65 rokov. Prístup pre občanov sa rezort obrany v spolupráci s Ozbrojenými silami (OS) SR Generálnym štábom OS SR snažili čo najviac zjednodušiť, keďže v predchádzajúcom období bolo veľké množstvo prekážok.Predpokladom na vstup do Národných obranných síl je zdravotná a psychicky spôsobilosť, čo potvrdí výpis zdravotnej karty. Ďalšími podmienkami sú bezúhonnosť, spoľahlivosť, trvalý pobyt na území SR a slovenské občianstvo. Výcvik majú v pláne absolvovať aj prezident Peter Pellegrini a minister obrany, a to v prvom júlovom turnuse.Výcviky budú prebiehať neďaleko Bratislavy na Tureckom vrchu, v Martine a na východe neďaleko Michaloviec. Národné obranné sily budú tvoriť Operačné zálohy, Pohotovostné zálohy a Branné zálohy. Podľa minister si má šancu každý nájsť to svoje. Operačné zálohy sú určené všetkým, ktorí už majú skúsenosti s OS SR, absolvovali základnú vojenskú službu, sú bývalí profesionálni vojaci, a tak presne vedia, k akému útvaru, zbrani či odbornosti by sa hlásili.„Tí, ktorí už boli profesionálni vojaci, tak automaticky budú zaradení do operačných záloh a budú priradení k príslušnému útvaru,“ doplnil Kaliňák. Pohotovostné zálohy sú určené nováčikom, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, v akom útvare by chceli pôsobiť. Pohotovostné zálohy majú za cieľ plniť úlohy pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti a kritickej infraštruktúry. Súčasne majú byť pripravené kedykoľvek pomôcť v domácom krízovom manažmente, napríklad pri katastrofách či povodniach.„Branné zálohy sú pre tých, ktorí si ešte nie sú úplne istí, či majú záujem prevziať záväzok a byť súčasťou 14 dní plus tri víkendy, teda 20 dní k dispozícii Národným obranným silám ročne, a chcú si len vyskúšať výcvik bez toho, aby mali ďalšie záväzky, a chcú vedieť, či na to majú, alebo si tým aspoň prejsť,“ priblížil minister. Spresnil, že pre branné zálohy je určený 14-dňový výcvik. Môže ísť pritom o jednorazovú skúsenosť, či byť motiváciou dostať sa k operačným či pohotovostným zálohám.Minister vysvetlil, že od občanov chcú, aby obetovali svoj voľný čas na výcvik, a preto je rezort obrany pripravený náhradu času pokryť. V prípade operačných a pohotovostných záloh je to 3 000 eur v čistom. V prípade branných záloh je to za dvojtýždňový výcvik 1 500 eur. Ak sa niekto z branných záloh rozhodne absolvovať celý kolobeh, bude mu doplatených 1 500 eur.„Už keď je niekto súčasťou OS SR, v tomto prípade Národných obranných síl, tak pochopiteľne platí, že musí mať aj adekvátnu náhradu platu samotného vojaka, a teda, že mu bude v prípade operačných a pohotovostných záloh prináležať minimálne 1 088 eur ako plat základnej vojenskej hodnosti,“ vysvetlil minister s tým, že v prípade bývalých profesionálnych vojakov s vyššími hodnosťami sa plat bude odvíjať od tejto hodnosti.V prípade branných záloh a jednorazového výcviku je doplatok ďalších 653 eur. Podľa ministra ide tak aj o zaujímavú finančnú motiváciu. „Ak si zvyšujete kvalifikáciu, napríklad nejakými školeniami či certifikátmi, ktoré majú svoje náklady, sú OS SR pripravené preplatiť to až do výšky 1 686 eur. Ak sa rozhodnete, že predĺžite svoj záväzok, máte šancu získať ďalší príspevok do 3 371 eur,“ doplnil minister s tým, že príspevok je možné získať aj od veliteľa do výšky 1 124 eur, a to za dôsledné plnenie povinností.K ďalším výhodám podľa slov ministra patrí napríklad získanie vodičského preukazu vyššieho stupňa či získanie odbornosti v rámci prác so zariadeniami, ako sú bager, žeriav, ale aj vo vedení tankov či iných bojových vozidiel. Súčasne budú mať ľudia v Národných obranných silách podobné výhody ako profesionálni vojaci, ak ide napríklad o cestovné či zdravotnú starostlivosť.Cieľom podľa Kaliňáka je, aby boli Národné obranné sily súčasťou bežného života, aby sa na ne mohol obrátiť každý občan v krízovej situácii a vytvoril sa tak aj vzťah medzi profesionálnou a záložnou armádou a občanmi. Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko považuje vytvorenie Národných obranných síl za významný krok k dosiahnutiu schopností OS SR plniť si svoje úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona.„Pokiaľ bude záujem a tento projekt bude úspešný, tak to bude významným benefitom aj v rámci odolnosti celej SR. Výcvik bude vedený modernými metódami aj v rámci uplatnenia všetkých aktuálnych skúseností z bojísk,“ doplnil Zmeko.Všetky potrebné informácie pre záujemcov sú dostupné na www.noska.sk alebo na call centre na čísle 0960 960 960. Pripravená je aj mobilná aplikácia, ktorá bude po schválení poskytovať kompletné odpovede. Každý sa pritom môže o informácie uchádzať aj osobne v regrutačných centrách a na útvaroch OS SR, ktoré sú rozmiestnené po celej SR.