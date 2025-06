Orbán povedal, že polícia Dúhový pochod v Budapešti nerozoženie, ale straší právnymi postihmi

27.6.2025 (SITA.sk) - Maďarská polícia podľa premiéra krajiny nerozoženie sobotňajší Dúhový pochod v Budapešti. Účastníkov a organizátorov podujatia však Viktor Orbán varoval pred právnymi dôsledkami. „Samozrejme, polícia by mohla takéto podujatie rozohnať, pretože na to má právomoc, ale Maďarsko je civilizovaná krajina, občianska spoločnosť. Neubližujeme si navzájom,“ povedal Orbán v piatok v rozhovore pre štátny rozhlas. Dodal však, že budú „právne dôsledky".Minulý týždeň maďarská polícia konanie Dúhového pochodu v Budapešti zakázala s odvolaním sa na nedávne právne zmeny zakazujúce propagáciu alebo prejavovanie homosexuality pred osobami mladšími ako 18 rokov. Účastníci riskujú pokutu až do výšky 500 eur a polícia bude mať právomoc použiť technológiu rozpoznávania tváre na ich identifikáciu. Organizátorom hrozí ročný trest odňatia slobody.Organizátori zákonnosť zákazu Dúhového pochodu spochybnili a vyhlásili, že pochod sa uskutoční. Orbán odmietol právny argument radnice Budapešti, podľa ktorej na pochod nie je potrebný súhlas polície, pretože ide o podujatie samosprávy. „Nezáleží na tom, či niekto povie, že súhlas polície nie je potrebný, pretože je. Tak hovoria predpisy," vyhlásil Orbán.