Tesco učí deti, ako neplytvať jedlom

V rámci programu Vy rozhodujete, my pomáhame už Tesco rozdelilo viac ako 1,68 milióna eur na podporu 2 079 projektov. Aktuálne sa už môžu neziskové organizácie, občianske združenia, školy a škôlky, mestá iobce prihlasovať do 12. edície grantového programu. Prihlásenie je otvorené do 6. novembra, pričom viac ako dvesto projektov opäť podporíme sumou takmer 170-tisíc eur.



Celkový objem darovaných nepredaných potravín zobchodov Tesca pre ľudí v núdzi dosiahol za celé obdobie programu 9 056 ton. Z tohto množstva bolo pripravených viac ako 21 miliónov porcií jedla.



Potravinová zbierka sa stala neoddeliteľnou súčasťou našej dlhodobej podpory miestnych komunít. Doteraz sme prostredníctvom Potravinovej zbierky od jej spustenia v roku 2013 vyzbierali 944 ton potravín a hygienických potrieb. Tento rok sa uskutoční už okrúhly 10. ročník.



Tesco podporilo programom Drobné darcovstvo od roku 2015 tisícky lokálnych projektov.



5 000 dobrovoľníckych hodín venovali kolegovia pomoci komunitám v roku 2021. Každý kolega môže stráviť dva pracovné dni ročne dobrovoľníckymi aktivitami a pomocou druhým.



"Cieľom Komunitných dní v obchodoch Tesco bolo ešte viac posilniť puto s komunitami, v ktorých pôsobíme. Zároveň sme v rámci projektu chceli predstaviť školákom zákulisie fungovania našich obchodov a zábavnou formou ich naučiť správať sa zodpovedne k jedlu a potravinám. Práve vzdelávanie je kľúčové v boji proti potravinovému odpadu," hovoríTesco je lídrom v boji proti plytvaniu potravinami na Slovensku. Vďaka dlhodobým systematickým aktivitám sa reťazcu podarilo znížiť za posledných päť rokov objem potravinového odpadu o 69 %. Exkurzie školákov v obchodoch Tesco sú jednou z foriem, ako reťazec vzdeláva verejnosť v oblasti boja proti plytvaniu potravinami.Doteraz do 50 obchodov Tesco naprieč celým Slovenskom zavítali školáci, aby si pozreli, ako obchod funguje. Kolegovia a kolegyne z Tesca ich hravou formou učili, ako neplytvať potravinami, a vysvetlili im význam darovania potravín, ktoré sa nepredajú.Ako prvé malí školáci zistili, prečo by nemali chodiť nakupovať hladní a kde vzniká najviac potravinového odpadu. Deti a kolegovia z Tesco obchodov sa rozprávali o tom, koľko potravín sa v domácnostiach vyhodí a aké jedlo najčastejšie skončí v koši. Deti sa tiež naučili, že aj tvrdé pečivo sa ešte môže využiť na výrobu krekrov alebo strúhanky. Pomocou hry si zapamätali, kam v chladničke umiestniť jogurty, varené jedlo, mliečne výrobky, otvorené zaváraniny a ovocie či zeleninu, aby boli uskladnené správne a vydržali čo najdlhšie.Spolu so skúsenými pekárkami si školáci upiekli vlastné pečivo. Na oddelení ovocia a zeleniny zistili, že chuťovo nie je žiadny rozdiel medzi ovocím dokonalého alebo nepravidelného tvaru. Taktiež pochopili rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti a že mnoho potravín môžeme bezpečne konzumovať aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti."Ďakujeme spoločnosti Tesco, že si vybrala na Komunitné dni práve žiakov z našej školy. Pre deti bolo stretnutie veľmi poučné, dozvedeli sa nielen, prečo je dôležité neplytvať potravinami, ale aj ako znížiť množstvo potravín, ktoré doma končia v odpadkovom koši, a zároveň sa naučili, ako efektívne spolu s rodičmi nakupovať. Veľkú radosť im urobil balíček s potravinami, nálepkou a informačným letákom," hodnotí učiteľka"Veľmi nás potešila zvedavosť a nadšenie detí, ktoré k nám prišli na exkurziu. Páčili sa im najmä chladené a mrazené sklady a s radosťou sa pustili do pečenia koláčikov v našej pekárni. Spolu s kolegami sme im zábavným spôsobom vysvetlili, ako vyzerá zdravá chladnička a že krivá mrkva je rovnako chutná ako rovná. Veríme, že informácie o zodpovednom nakupovaní a správnom uskladňovaní potravín budú pre nich užitočnými pomocníkmi v každodennom živote," vysvetľujeĎalšie Tesco obchody sa dozapojili vlastnými aktivitami. Napríklad hypermarket Tesco v Pezinku zorganizoval zbierku školských pomôcok, ktoré pomohli sociálne znevýhodneným rodinám v Pezinku a jeho okolí. Projekt Komunitné dni pokračuje aj počas októbra.