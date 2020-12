Minister Krajčí navrhne vláde sprísniť opatrenia od 4. januára

Minister zdravotníctva Marek Krajčí zareagoval na vyjadrenie odborníkov. Tí počas uplynulého dňa vyzvali vládu na sprísnenie opatrení s odôvodnením, že k 11. januáru očakávajú kritickú situáciu na Slovenku, kedy má byť v nemocniciach hospitalizovaných až 4 500 infikovaných novým koronavírusom.

„Tento scenár nepovažujem za realistický. K 11. januáru IZA očakáva počet hospitalizovaných s potvrdeným ochorením covid-19 v rozmedzí 3000 až 3500 pacientov, čo je však nepochybne taktiež kritická hodnota," reaguje minister.

Podľa Krajčího sú aktuálne zavedené opatrenia zamerané na zodpovednosť ľudí. Mobilitu občanov sa podarilo znížiť a celkový efekt súčasných opatrení sa prejaví až s odstupom niekoľkých dní. „Predpokladám však, že efekt súčasných opatrení nebude natoľko výrazný, aby našu krajinu v COVID automate posunul od 10. januára zo súčasnej čiernej fázy, ktorá znamená tvrdý lockdown, do bordovej farby, kedy je umožnená aj limitovaná školská dochádzka a cesta do zamestnaní na základe negatívneho testu, nie staršieho ako 7 dní," tvrdí. „Javí sa preto, že zavedenie prísnejších opatrení už od 4. januára by bolo oveľa zmysluplnejšie a takýto návrh predložím aj na vládu," dodáva.

Tvrdé opatrenia podľa neho znížia tlak na zdravotníctvo a vytvoria priestor na postupnú vakcináciu zdravotníkov.