Zubári z Kysúc a Oravy prejavili svoju solidaritu. Ľudí v núdzi ošetria bezplatne

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová, ľudia v núdzi majú možnosť požiadať o bezplatné komplexné zubné ošetrenie.

Stomatológovia podávajú pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa počas pandémie ocitli bez príjmu.

„V takej situácii môže byť aj štandardné ošetrenie zubov pre niekoho služba, ktorú si pre nedostatok financií nemôže dovoliť. Preto sme oslovili zubných lekárov v Žilinskom kraji so žiadosťou o pomoc, zatiaľ sa nám podarilo do projektu zapojiť dve zubné ambulancie z regiónov Kysuce a Orava. Radi by sme pomohli každému, nie je to však kapacitne možné. Preto budeme doručené žiadosti vyhodnocovať a postupne vyberieme tých, ktorým bude ošetrenie poskytnuté,“ povedala riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.

Ambulancie pacientov ošetria na vlastné náklady

Ako upozornila hovorkyňa žilinskej krajskej samosprávy, záujemcovia môžu o ošetrenie požiadať prostredníctvom e-mailovej adresy silvia.pekarcikova@zilinskazupa.sk alebo poštou na adresu Úradu ŽSK.

„Za ošetrenie nebudú musieť pacienti platiť žiadne poplatky, ambulancie im ho poskytnú na vlastné náklady a zároveň tak urobia mimo účtovania do zdravotnej poisťovne,“ spresnila Remencová.