Minister Mikulec čelí v parlamente odvolávaniu, mimoriadna schôdza pokračuje (naživo)

Naživo: Mimoriadna schôdza parlamentu





Zvolanie schôdze iniciovala opozičná strana



„Organizačné súčasti ministerstva vnútra zodpovedné za ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku a bezpečnosti sú podozrivé z postupov nemajúcich obdobu v demokratickej spoločnosti a nebezpečnejších o to viac, že sú súčasťou politického súboja," dodávajú.



Spomínajú v ňom aj takzvaných univerzálnych svedkov, ktorí „dostávajú od príslušníkov polície informácie o prebiehajúcom trestnom konaní a úkonoch vyšetrovania, osobitne o výpovediach iných svedkov".



Mikulec odmieta slová o vojne policajtov

Správa od slovenských tajných

Heger: Začal sa proces očisty

Invektívy medzi Matovičom a Blahom

Grendel si kladie tri otázky

Kolíková: Slovensko je na križovatke

doplnila s tým, že všetci musia byť vyčerpaní, ale vláda a jej členovia majú vážne poslanie, a to prinavrátiť dôveru v štát a

16.6.2021 (Webnoviny.sk) -V parlamente od utorka prebieha mimoriadna schôdza, na ktorej minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) čelí odvolávaniu.Na jej začiatku sa prezentovalo 119 poslancov a plénum bolo uznášaniaschopné. V sále bola po začiatku schôdze prítomná aj väčšina členov kabinetu na čele s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO).Utorňajší rokovací deň ukončil podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD), keď poslanci predtým neschválili, aby sa schôdza pokračovala aj po 19.00 a v prípade potreby aj po polnoci. Hlasovanie sa malo uskutočniť v stredu o 11:00. Plénum však nebolo uznášaniaschopné.Do rozpravy je ešte písomne prihlásená približne desiatka členov zákonodarného zboru. Potom dostanú možnosť prihlásiť sa ústne. V rozprave v utorok vystúpili viacerí členovia kabinetu na čele s premiérom Hegerom.Minister vnútra má podporu vlády, hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , strany Sloboda a Solidarita (SaS) aj Za ľudí . Naopak, koaliční poslanci Peter Pčolinský Adriana Pčolinská (obaja Sme rodina), avizovali, že budú hlasovať za jeho odvolanie.Minister Mikulec považuje zdôvodnenie svojho odvolávania v parlamente za jasný dôkaz toho, na koho strane stojí opozícia.Ako povedal v pléne poslancom parlamentu, „rozhodne to nie je na strane občanov". Minister je presvedčený o tom, že sa na Slovensku nekoná žiadna vojna policajtov a bezpečnostný systém nie je rozvrátený. To, čo sa momentálne v krajine deje, vníma ako dôsledok toho, že orgány činné v trestnom konaní majú pod touto vládou rozviazané ruky.„Veci, ktoré ste tolerovali za vašej éry, sa dnes odkrývajú a chápem, že ste nervózni z toho, že vaši ľudia sú podozriví z páchania závažnej trestnej činnosti," reagoval Mikulec na úvodné vystúpenie predsedu opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica Fico chcel pôvodne čítať správu od Slovenskej informačnej služby (SIS) , no v tom prípade by musela byť schôdza podľa slov predsedu parlamentu Kollára neverejná. Šéf Smeru-SD povedal, že v správe je uvedené, že je zadokumentovaný modus operandi manipulovania úkonov v trestnom konaní, a to spôsobom, ktorý umožňuje získané informácie použiť v trestnom konaní.Hovoril, že existujú poznatky k spôsobu fungovania pracovnej skupiny, ktorá rieši mediálne známe kauzy pod názvami Božie mlyny, Očistec, Judáš a Mýtnik. „Pre ich konanie je charakteristické, že vyhľadávajú spolupracujúce osoby, takzvaných kajúcnikov, v prebiehajúcich trestných konaniach za účelom ich oslovovania na ďalšiu spoluprácu," doplnil.Podotkol, že táto spolupráca spočíva v podávaní účelových, takzvaných univerzálnych výpovedí proti vopred vytipovaným osobám, v úmysle privodiť im trestné stíhania. Zdôraznil, že existuje dôvodné podozrenie, že takéto konania, aktivity a osobné prepojenia môžu reálnym spôsobom ohrozovať bezpečnostné záujmy štátu, hospodárske záujmy a ústavne chránené piliere právneho štátu.Premiér Heger v rozprave povedal, že utorňajšia mimoriadna schôdza hovorí veľa o predkladateľovi Ficovi a o kauzách jeho vlády, a prirodzene aj vlády Petra Pellegriniho (nezaradený).Práve táto schôdza je podľa Hegera vyvrcholením odhalenia Fica „ale zároveň aj jeho pravej ruky Petra Pellegriniho". „Minimálne v tejto sále dnes všetci vidíme, o čo týmto pánom ide a taktiež ich straníkom. Je zjavné, že chcú zmariť vyšetrovanie svojich nominantov, ich priateľov, lebo sa boja, že budú vypovedať aj na nich," doplnil Heger.Fico podľa neho jasne povedal, že 12 rokov sa nepoužilo v politickom boji trestné právo. Preto sa Fica pýta, či je beztrestnosť politikov jeho predstava. „Politici nie sú žiadni nadľudia, ktorí by si mohli užívať beztrestnosť len preto, lebo boli politikmi," zdôraznil s tým, že v právnom štáte zostávajú bez trestu ľudia, ktorí nepáchajú trestnú činnosť. Súhlasí s tým, že trestné právo sa nesmie používať v politickom boji.Podľa Hegera im dali ľudia mandát, aby uvoľnili ruky polícii, ale aj prokuratúre a súdom. „Prirodzene, oni začali konať," doplnil. Tvrdí, že sa začal proces očisty a považuje za dôležité, aby orgány činné v trestnom konaní boli oddelené od zásahov politikov a mohli konať v zmysle svojich kompetencií a v zmysle zákona.„Pán minister vnútra, za seba ti poviem, že nedaj sa zastrašiť. Spravodlivé Slovensko stojí pri tebe a ja verím tomu, že jedného dňa sa dožijeme toho, že na Slovensku bude právny štát, kde beztrestnosť bude iba pre tých, ktorí nepáchajú trestné činy," uzavrel svoje vystúpenie.Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vo svojom vystúpení povedal, že neexistuje zásadnejší prísľub, ktorý desať rokov v politike dával ľuďom, ako ten, že keď sa ujmú moci, rozviažu orgánom činným v trestnom konaní ruky, aby tu zákon platil pre každého rovnako.„Stojím si za tým, že tento prísľub som splnil ako predseda vlády," zdôraznil. Poukázal na to, že vo väzbe skončili dvaja policajní prezidenti či špeciálny prokurátor alebo štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti. Je rád, že Hegerova vláda bude pokračovať v boji za očistu štátu od mafie. Počas svojho vystúpenia si vymieňal s poslancom Ľubošom Blahom (Smer-SD) invektívy.Dnešné dianie v polícii je dôsledkom toho, že za vlád Fica vznikla v štáte „chobotnica", ktorá kryla záujmy oligarchov. Vo svojom vystúpení to povedala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).„Ukázalo sa, že špičky v polícii a na prokuratúre boli v značnom ,štádiu rozkladu´, preto by to mal ťažké akýkoľvek minister vnútra," myslí si Remišová.Napriek tomu je však podľa nej povzbudivé, že v bezpečnostných zložkách štátu je stále množstvo policajtov vykonávajúcich svoju prácu čestne a profesionálne. Vicepremiérka opätovne zdôraznila, že polícia a orgány činné v trestnom konaní majú za tejto vlády rozviazané ruky. Obvinenia voči Mikulcovi preto považuje za smiešne.Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) si v súvislosti s odvolávaním ministra Mikulca kladie tri otázky.Ako povedal v rozprave, otázky sú - o čom je utorková schôdza, o čom bol Ficov prejav a prečo niektorým opozičným politikom prekáža Mikulec ako minister vnútra. Utorková schôdza je podľa Grendela presne o tom istom, o čom má byť referendum o predčasných voľbách „a síce, či štát bude riadený z úradu vlády alebo z deviateho poschodia hotela DoubleTree by Hilton".Schôdza je podľa neho aj o tom, „či policajný zbor bude riadený z Prezídia policajného zboru alebo z vínnnej pivničky v Radošinej, alebo o tom, či bude policajný zbor riadiť prezident policajného zboru alebo nejaký nitriansky podnikateľ, toho času väzobne stíhaný".Grendel na margo prejavu Fica uviedol, že bol o tom, ako to na Slovensku 30 rokov fungovalo, a teda že politici boli chránený druh a orgány činné v trestnom konaní vždy riadila aktuálna vláda. „Pobavila ma poznámka, že jeho vlády nikdy nezneužili trestné právo," podotkol.„Ak Roman Mikulec v niečom, ako povedal poslanec Fico, ignoroval silnú politickú tradíciu, tak podľa mňa v tom, že tu bola silná politická tradícia, ktorá bola vždy rešpektovaná, že keď sa menili vlády, tak sa zmenili aj kľúčové persóny, napríklad v rezorte vnútra, konkrétne v policajnom zbore. A to sa nástupom tejto vlády nestalo. Pán minister Mikulec neurobil žiadne personálne, vy by ste to nazvali čistky, ja by som to nazval legitímnymi personálmi zmenami, ktoré vždy boli rešpektované a nikdy neboli spochybňované," zdôraznil Grendel.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ) v rozprave uviedla, že Slovensko je na križovatke a „dôvera v štát sa zvíja v bolestných kŕčoch". Mikulcovi povedala, aby sa nenechal zastrašiť touto schôdzou ani inými aktivitami proti nemu.„Naša krajina je vo výnimočnom vypätí, zmietaná bojom proti pandémii a zmietaná súčasne bojom proti korupcii,"„že sme si všetci rovní pred zákonom".Má dôveru, že minister vnútra je na ceste k spravodlivému Slovensku na správnom mieste.