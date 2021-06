Zamestnávatalia žiadajú rýchlejšie zrovnoprávnenie gastrolístkov a príspevkov na stravovanie, situáciu im komplikujú nejednoznačné pravidlá

Množstvo nedostatkov

Veľkorysejšie prispievanie

U zamestnanca sa suma nezdaňuje

Výber platí 12 mesiacov

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) požadujú čo najrýchlejšie odstránenie nedostatkov spojených so zdaňovaním príspevku na stravovanie Poslanecký návrh novely Zákonníka práce , ktorý má tieto problémy odstrániť, by mal byť účinný až od 1. januára budúceho roka. RÚZ žiada, aby sa účinnosť navrhovanej legislatívnej úpravy posunula na skorší termín.Poslanecký návrh novely Zákonníka práce RÚZ podporuje. Návrhom sa majú odstrániť nedostatky pri výbere medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu.Zamestnávateľom podľa RÚZ situáciu komplikujú najmä nejednoznačné pravidlá a byrokratický výklad finančnej správy o zdaňovaní príspevkov na stravovanie. Zatiaľ čo finančný príspevok je od výšky 2,81 eura zdaňovaný, gastrolístky zdaneniu ani odvodom nepodliehajú.„V súčasne platnom Zákonníku práce je množstvo nedostatkov, ktoré spôsobujú zamestnávateľom problémy pri poskytovaní príspevkov na stravu. Predkladaný poslanecký návrh novely má snahu ich odstrániť. Preto je nevyhnutné, aby sa účinnosť novely presunula na čo najskorší termín, nie až na január 2022, ako je navrhované,“ vyhlásil viceprezident RÚZ Jozef Špirko Zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie sa má od januára budúceho roka zrovnoprávniť. Zamestnávateľ bude môcť svojmu zamestnancovi prispievať na stravovanie stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a to až do 100 percent sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.Takýto príspevok bude považovaný za daňovo uznaný výdavok pre zamestnávateľa a nebude sa zamestnancom zdaňovať daňou z príjmov zo závislej činnosti. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý predložila skupina koaličných poslancov do parlamentu.Ak zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie nie sú z hľadiska daní a odvodov žiadne rozdiely.Ak však zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou finančného príspevku na stravovanie nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, táto „nadrámcová“ suma je pre zamestnávateľa daňovo neuznaným nákladom a u zamestnanca sa zdaňuje.„Na rozdiel od toho, ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojich zamestnancov nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, pri stravovacích poukážkach je táto suma pre zamestnávateľa daňovo uznaným nákladom, no u zamestnanca sa nezdaňuje," upozornili predkladatelia.Od začiatku marca tohto roka dostali zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Právo výberu sa týka len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.Zamestnanec je svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov. Zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka.Zamestnávatelia tak dostali priestor vyriešiť si zmluvné vzťahy k emitentom stravovacích poukážok a dohodnúť si pravidlá pre výber zo strany zamestnancov. Znížila sa tiež výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 % na maximálne 2 %, čím klesli náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.