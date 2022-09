Minister Naď rokoval s kolegom z Čiernej Hory, témou bola modernizácia armád oboch štátov

Snahy o prevrat v krajine

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ) dnes rokoval so svojím rezortným kolegom z Čiernej Hory Raškom Konjevičom., ako aj kybernetické útoky, ktoré zažíva najmä Čierna Hora.Ruská federácia v oboch našich krajinách robí aktivity, ktoré smerujú k zmene politického smerovania, snaží sa ovplyvňovať naše dianie napríklad konšpiračnými médiami. Čierna Hora si to užila prostredníctvom kybernetických útokov," povedal na tlačovej besede Naď.Čiernohorský minister obrany nechcel špecifikovať, kto je zodpovedný za kybernetické útoky.. Môžem povedať, že viaceré členské štáty robia vyšetrovanie, aby sa zistilo, kto za tým bol. Vyšetrovanie stále prebieha.," povedal Konjevič.Podľa Jaroslava Naďa vinníka môžeme hľadať v Rusku. „V tom istom čase prebiehali kybernetické útoky vo viacerých krajinách vrátane SR. J," dodal minister.Obaja ministri uviedli, že majú snahy rozvíjať bilaterálne vzťahy. „Hovorili sme o modernizácii, aby sme znižovali závislosť od ruskej techniky., hlavne výcvikoch, prostredníctvom kurzov vojenskej akadémie alebo vojenských cvičení. Možností je viac. Na budúci rok si spíšeme konkrétne projekty," informvoal Naď.Čiernohorský minister na záver dodal, žea zdôraznil, že, keďže je to zraniteľný región a o jeho destabilizáciu majú silný záujem tretie strany.