Minister obrany vs. slovenské mestá. Výsledky celoplošných testov sú skreslené

Dôvodom sú rozdielne čísla vo výslednom počte testovaných, ako aj pozitívnych prípadov. Medzi údajmi jednotlivých okresov a oficiálnymi dátami poskytnutými rezortom obrany sú kľúčové rozdiely.

Reč je najmä o okresoch Myjava a Gelnica. Zatiaľ čo v prvom z menovaných okresov by museli druhé kolo testovania podstúpiť napriek úprave „chybných“ dát, okres Gelnica sa nachádza na hranici tejto povinnosti. Oba okresy zverejnili svoju verziu výsledkov celoplošného testovania.

Myjava

Primátor mesta Myjava Pavol Halabrín (nezávislý) zverejnil svoje rozhorčenie z výsledkov na oficiálnej stránke mesta. V prvých bodoch vyjadrenia skritizoval nedostatok informácií a materiálne zabezpečenie. Na druhej strane extrémne vyzdvihol prácu zdravotníkov, administratívnych pracovníkov, hasičov, vojakov, policajtov, ako aj obslužného personálu. Samotné vyhodnotenie však už podľa jeho slov „ministri“ nezvládli.

„Výsledky. Do chvíle než sa zverejnili, ako inak, na tlačovke, tie oficiálne, tak som bol spokojný. Potom ma to prešlo a riadne vytočilo. Potešilo ma, aká veľká bola účasť, nízke počty infikovaných, disciplinovanosť i nálada ľudí bola nad očakávania dobrá a pokojná, priateľská. Problém je, že my sme nemali právo na zoznamy, nemáme si ako urobiť nejakú analýzu, porovnať, navrhnúť riešenia. Armáda nám ich nesprístupnila, boli sme dobrí len na to, aby sme administratívu urobili, dali do škatúľ a hotovo,“ vyjadril svoj nesúhlas s postupom zodpovedných Halabrín.

Tu je pes zakopaný?

Primátor mesta s takmer 12-tisíc obyvateľmi vidí najväčší nedostatok vo vzájomnej neinformovanosti.

„No a úplne ma vytočili zverejnené výsledky. Nie sú pravdivé a niekto nevie počítať alebo zavádza a klame. Samozrejme, že sme si evidovali počty testovaných, pozitívnych a robila to každá obec, každé odberné miesto. Takže prikladám porovnanie výsledkov ktoré vláda prezentuje ako ´presné´ a výsledkov, ktoré v okrese reálne boli dosiahnuté,“ píše ďalej vo svojom príspevku.

Podľa oficiálnych výsledkov Ministerstva obrany SR v okrese Myjava otestovali 17 753 ľudí, z ktorých 249 bolo pozitívnych, čo činí celkovo 1,40%. Podľa primátorových výsledkov bolo počas uplynulého víkendu v okrese otestovaných až 19 193 ľudí. Pozitívnych bolo iba 145 z nich, takže to štatisticky vychádza na 0,75%.

„Keďže od 0,7 sa okresy testujú znova, môže nám to byť jedno. Ale nie je a budem sa kompetentných dotazovať, ako je to možné,“ píše v závere Listu občanom od primátora Myjavy k výsledkom celoplošného testovania Pavol Halabrín.

Prekvapený minister

Naď takto zozbierané výsledky spochybňuje a pýta sa, ako je možné, že primátori a starostovia majú výsledky v jednotlivých obciach či mestách. „Čo mňa absolútne prekvapuje je, že samosprávy dávajú von dáta a neviem na základe čoho ich majú. Výsledky testov predsa nešli cez mestá a obce, ale priamo od tímu z odberného miesta na koordinátora a následne na regionálne veliteľstvá, čiže vyhodnocovanie malo ako keby samostatnú štruktúru,“ povedal v stredu po rokovaní vlády.

Voči nesprávnym interpretáciám výsledkov celoplošného testovania sa šéf rezortu obrany bráni. Štatistické údaje sa zbierali priamo z odberných miest a nie za obec či mesto celkovo. Primátori by tak súhrnné údaje nemali mať k dispozícii.

„Išlo sa po odberných miestach. Niekde v obci, áno, bolo jedno odberné miesto, niekde boli dve a niekde v meste ich bolo 20 aj viac. Čiže ja nerozumiem tomu, odkiaľ majú samosprávy čísla. A tiež sa pýtam, aký je dôvod spochybňovania týchto čísiel, keď aj keby bola pravda to, čo hovoria na Myjave napríklad, stále by patrili do kategórie tých, ktorí budú pretestovaní?“ pýta sa Naď.

Vďační a tí druhí

Podľa ministra treba hľadať dôvod týchto nesúhlasných postojov. V posledných dňoch sa mu totiž podľa jeho slov ozvali viacerí predstavitelia samospráv, ktorí naopak dali jasne najavo, že by uvítali, ak by sa u nich konalo aj druhé kolo testovania, no žiaľ, nemajú naň nárok. Snahu o zrušenie druhého kola v niektorých obciach preto nechápe.

„Ja byť primátorom alebo starostom, tak by som bol rád, keby v mojej obci alebo v mojom meste testovanie prebehlo, lebo automaticky tým zachytíme ďalších ľudí, ktorí šíria nákazu v danom regióne. Vôbec nerozumiem debate, že ,dajte nám výnimku, lebo máme 0,71%´ a chceme byť pod.,“ povedal Naď, čím nepriamo narážal na vyjadrenia primátora Gelnice.

Gelnica

„Evidujem, že niektoré mestá a obce spochybňujú, že v ich obci alebo meste sa boli testovať ľudia z iného okresu alebo z iného regiónu. Ale to sa nedá oddeliť, nemôžeme povedať, že keby v okrese Gelnica boli len ľudia, ktorí sú z okresu Gelnica a neprišli by tam Košičania, tak tým pádom by mali v okrese situáciu pod 0,7% a nemuseli by robiť opätovné testovanie. Zjavne sa tam však Košičania alebo ľudia z iných okresov testovať boli, lebo tam majú nejaké vzťahy,“ vysvetľuje šéf rezortu obrany.

V rámci výsledkov celoplošného testovania stránka Ministerstva obrany SR ponúka tabuľku s počtami pozitívnych prípadov a celkovým počtom otestovaných Slovákov v jednotlivých okresoch. Okres Gelnica spadá pod región Rožňava, rovnako ako okresy Svidník, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota. Okrem okresov Svidník a Gelnica sa všetky ostatné vymenované okresy neprehupli ani cez 0,6% pozitívne testovaných.

Je vysoko nepravdepodobné, že by sa obyvatelia z okolia Svidníka presúvali kvôli testovaniu až do Gelnice vzhľadom na geografickú vzdialenosť. Preto sa predpokladá, že pozitívni jedinci prišli do Gelnice na testy práve z košického či prešovského okresu. Košice ako mesto však dostali z druhého kola testovania výnimku. Okrem jedného testovacieho okresu totiž dosiahli všetky ostatné úroveň pod 0,61% pozitívnych výsledkov.

Pravidlá by mali platiť pre všetkých rovnako

To vidí ako neférovú situáciu práve primátor Gelnice Dušan Tomaško (nezávislý). „Keď je raz hranica 0,7 percenta a niekde je výsledok 0,75 percenta, tak ani tam nemá byť žiadna výnimka,“ povedal nahnevaný Tomaško pre denník Korzár a dodal: „Keď som v utorok ráno komunikoval s okresným úradom a zisťoval som, koľko bolo u nás otestovaných cezpoľných ľudí, teda mimo okresu Gelnica, tak z tých, čo boli pozitívni, ich bolo 12. Ak ich odpočítame od 131, je to 119, čo je už 0,65 percenta. Takže by sme 2. kolo testovania nemali mať.“

Štrba

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) už pred prvým testovaním v tejto súvislosti vyjadrilo svoje obavy. Navrhovalo, aby bolo testovanie rozdelené na dve skupiny ľudí. Mali sa odlíšiť tí s trvalým pobytom a s obvyklým pobytom v každej zo samospráv, nakoľko takto by mohli byť výsledky pre daný región autentické a nie skreslené, ako keď sa testovania v meste či obci zúčastnili ľudia z iných samospráv. Ústredný riaditeľ Kancelárie združenia Michal Kaliňák uvádza príklad.

„Dokonalým príkladom je Štrba, kde jedno z testovacích miest bolo na Štrbskom plese. Avšak z 500 tam otestovaných ľudí bolo iba 70 domácich, zvyšných 430 ľudí bolo cudzích. Takýto výsledok pre obec Štrba nemá potrebnú výpovednú hodnotu,“ povedal Kaliňák a dodáva, že rovnaká situácia nastala vo viacerých malých obciach, napríklad aj v Gelnici.

Čísla musia byť podľa Kaliňáka skreslené. „Je zjavné, že ľudia, aby tú chvíľu voľného času, ktorú počas víkendu mali, zmysluplne využili, tak sa išli dať otestovať do menších obcí, aby nemuseli stáť dlhé rady v mestách,“ povedal Kaliňák. Zároveň upozornil aj na iný nedostatok celoplošného testovaniach.

Chybičky krásy

„Víkendové testovanie bolo o tom, že vojaci mali v rukách pero a papier. V roku 2020, teda v čase, keď je na Slovensku dvakrát viac SIM kariet ako obyvateľov, nebola využitá táto dostupná technika,“ povedal riaditeľ kancelárie ZMOS. Podľa jeho slov združenie apelovalo na to, aby štát zabezpečil výpočtovú techniku na každé jedno odberné miesto, rovnako ako do každej miestnosti pri voľbách.

Kritika však podľa ministra musí ísť nateraz bokom, Slovensko čaká druhé kolo testovania. „Dnes, keď od nás pýtate konkrétne dáta za jednotlivé mestá a obce, je to pre nás dosť komplikované. My tieto údaje poskytneme neskôr, pán premiér vám to sľúbil, aj ja som vám to sľúbil, ale až keď prebehne ďalšie kolo. Všetci teraz chystáme ďalšie kolo, potom sa môžeme vrátiť k detailom,“ povedal Naď.





