Minister práce Milan Krajniak nečakane podal demisiu, cirkus v koalícii podľa Kollára pokračuje

Prezidentku informoval elektronicky

Krok k ukončeniu krízy

15.3.2021 -Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) sa rozhodol podať demisiu. Oznámil to na tlačovom brífingu hnutia. Predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár dodal, že o tomto rozhodnutí informovali aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.Kollár tak reagoval na tlačové konferencie vládnych strán Za ľudí a Sloboda a Solidarita (SaS). Podľa neho totiž „cirkus v koalícii pokračuje“.Krajniak priblížil, že o tomto rozhodnutí informovali Čaputovú elektronicky. Ako dodal, v žiadosti ju poprosil o čo najskoršie uvoľnenie z funkcie.„Svoju demisiu chápem ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy. Myslím si, že každá koaličná strana by mala urobiť isté politické gesto a ukázať, že je ochotná sa niečoho aj vzdať,“ prečítal. Ako ďalej priblížil, svoje odstúpenie za takéto gesto považuje. Krajniak bol do pozície ministra menovaný 21. marca 2020.Kollár zopakoval, že personálne zmeny od ostatných koaličných strán nevyžadujú. Vylúčil zároveň možnosť menšinovej vlády. Zopakoval, že chcú dovládnuť v štvorkoalícii, no možnosť trojkoalície nevylúčil.