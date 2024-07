Minister práce Tomáš si myslí, že prvý krok k zmiereniu spoločnosti by mal prísť od opozície

Proces zmierenia

Protiústavné časti zákona

7.7.2024 (SITA.sk) - Prvý krok k zmiereniu spoločnosti po útoku na predsedu vlády Roberta Fica by mal prísť od opozície. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister práce Hlas-SD ).Ako ďalej uviedol, jeho strana je pripravená participovať na procese zmierenia, opozícia však podľa neho okrem formálnych vyhlásení odsudzujúcich útok neurobila nič navyše. Tomáš v tejto súvislosti pripomenul opozičnú kritiku novelizácie trestného práva, ktorá sa podľa neho zvrhla tak, že dôsledkom bol útok na Fica.„A, napokon, ústavný súd konštatoval, že drvivá väčšina ustanovení trestných kódexov je v súlade s ústavou a v súlade s demokratickými princípmi," vyhlásil Tomáš. Opozičný poslanec Marián Viskupič SaS ) v tejto súvislosti zdôraznil, že opozícia rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu ohľadom novely Trestného zákona.„Zároveň však treba povedať, že boli tam aj časti, ktoré súd označil za protiústavné, napríklad použitie nezákonné získaného dôkazu v prospech obvineného," vysvetlil poslanec. Doplnil, že ústavný súd kritizoval aj prijatie novely v skrátenom legislatívnom konaní, intenzita procesu však podľa verdiktu nebola až taká, že by znamenala neplatnosť novely.„Ono to treba vnímať, to rozhodnutie ústavného súdu v tých širších súvislostiach a boli tam jednoducho jasné výhrady ústavného súdu, ale bolo tam aj jasne povedané, že ten zákon ako celok je v poriadku," dodal Viskupič.