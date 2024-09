Minister práce Tomáš vyzval premiéra Fica, aby urobil poriadok v koalícii

Spor, ktorý ohrozuje koalíciu

Zasadnutie predsedníctva

23.9.2024 (SITA.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Hlas-SD ) vyzval premiéra Roberta Fica Smer-SD ), aby urobil poriadok v koalícii. Reagoval tak na kritiku ministrov za stranu Hlas-SD zo strany predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Šéf národniarov podľa Tomáša svojim vyjadreniami na jeho adresu, ale aj ministerky zdravotníctva Zuzany Dolnikovej „hodil zapálenú zápalku do sena“ a tlejúci plameň musí uhasiť Fico ako premiér.„Nemôže už Robert Fico hovoriť, že je to len spor medzi SNS a Hlasom, je to už spor, ktorý ohrozuje celú vládnu koalíciu,“ vyhlásil Tomáš. Ako ďalej povedal, skutočným dôvodom, prečo Danko útočí na ministrov Hlasu nie je ich práca, ale urazenosť Danka, že nedostal funkciu šéfa parlamentu, na ktorú nemá podľa koaličnej dohody nárok. Danko bude podľa Tomáša zároveň jediným zodpovedným za krízu v koalícii a jej eventuálny kolaps.„Veľmi by ma mrzelo, keby Andrej Danko zašiel až tak ďaleko, že by spôsobil pád tejto vládnej koalície,“ skonštatoval Tomáš,Minister práce tiež informoval, že v utorok 24. septembra má zasadnúť predsedníctvo strany Hlas. Tomáš na ňom podľa vlastných slov navrhne, aby všetky schválené vládne návrhy zákonov a návrhy v súlade s programovým vyhlásením vlády boli prijaté na najbližšej schôdzi parlamentu.„V opačnom prípade si myslím, že by strana Hlas-SD mala zaujať taký postoj, ktorý už neumožní vládnej koalícii, a najmä Andrejovi Dankovi, hrať podľa nejakých nových pravidiel, ktoré neboli stanovené v koaličnej dohode,“ dodal Tomáš.Voči výrokom šéfa SNS v nedeľnej diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 sa ohradili ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.Obaja ministri za Hlas-SD označili tvrdenia predsedu SNS na ich adresu za klamstvá. Danko Dolinkovej vyčítal situáciu ohľadom pripravovanej novej štátnej nemocnice a Všeobecnej zdravotnej poisťovne . Erika Tomáša zase pobúril vyhlásením o príčine zníženia rodičovského dôchodku.