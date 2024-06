Rekreačné poukazy by rodičom venovali až dve tretiny zamestnancov, 12 percent Slovákov by ich využilo pre seba

Nie je to kľúčový benefit

24.6.2024 (SITA.sk) - Rekreačný poukaz od zamestnávateľa tento rok určite využije na rekreáciu 35 percent zamestnaných Slovákov. Ďalších 26 percent túto možnosť zvažuje. Tretina opýtaných priznáva, že rekreačné poukazy nevyužije, pretože im ich zamestnávateľ neposkytuje.Ďalších sedem percent respondentov nemá o tento druh zamestnaneckého benefitu záujem a nevyužíva ho bez ohľadu na jeho poskytovanie alebo neposkytovanie. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky pre pracovnú agentúru Maxin´s Group.Ako skonštatovala generálna riaditeľka personálnej agentúry Maxin´s Group Katarína Garajová , kvalitný oddych je pre zamestnancov dôležitý a zavedenie príspevku na rekreáciu, ktorý hradí zamestnávateľ, tomu do istej miery pomohlo.„Zároveň sa však ukazuje, že to pre zamestnancov nie je kľúčový benefit, na základe ktorého by si vyberali zamestnávateľa alebo ktorý považujú za odmenu za svoju prácu,“ uviedla Katarína Garajová.Prieskum sa zaujímal aj o rozšírenie možnosti pre zamestnanca venovať rekreačný poukaz svojim rodičom, a to od januára 2025. Až dve tretiny opýtaných Slovákov odpovedalo kladne.Určite chce poukaz venovať rodičom 40 percent účastníkov prieskumu, ďalších 26 percent si zvolilo odpoveď skôr áno. Takéto využitie poukazu odmieta 12 percent účastníkov prieskumu, rovnaký počet by ho skôr využil pre seba ako pre rodičov.„Zamestnanci danú zmenu vnímajú pozitívne, nakoľko ak zamestnanec plánuje oddych v zahraničí, môže poukaz venovať svojim rodičom a neukráti sa o možnosť tohto benefitu,“ uzavrela Garajová.Z prieskumu tiež vyplynulo, že drvivá väčšina zamestnancov, a to 90 percent, má voľnú ruku pri výbere ubytovania, v ktorom chce stráviť dovolenku s využitím ubytovacieho poukazu. Len desať percent opýtaných musí využívať rekreačné zariadenia preferované svojím zamestnávateľom.