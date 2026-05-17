 24hod.sk    Z domova

17. mája 2026

Minister Ráž by na primátora Bratislavy kandidoval ako nezávislý, jeho šance má ukázať prieskum


Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister dopravy a výstavby SR Primátor Bratislavy

Ministrovo rozhodnutie kandidovať bude závisieť aj od toho, kde dokáže presadiť viac projektov. Minister dopravy SR Jozef Ráž vážne zvažuje ...



17.5.2026 (SITA.sk) - Ministrovo rozhodnutie kandidovať bude závisieť aj od toho, kde dokáže presadiť viac projektov.


Minister dopravy SR Jozef Ráž vážne zvažuje kandidatúru na primátora Bratislavy ako nezávislý kandidát. V diskusnej relácii Politika 24 na televízii JOJ 24 uviedol, že aktuálne prebieha prieskum verejnej mienky, ktorý má ukázať jeho šance v komunálnych voľbách.

Kde sa dá urobiť viac projektov


Jeho výsledky plánuje zverejniť. Pripustil však, že ak by vyšli príliš negatívne, tak ich nezverejní. Jeho rozhodnutie kandidovať bude závisieť aj od toho, kde dokáže presadiť viac konkrétnych projektov.

Na konci dňa je otázka, kde sa dá urobiť viac projektov – či ako minister dopravy, alebo ako primátor Bratislavy,“ uviedol Ráž. Dodal, že veľké infraštruktúrne projekty si vyžadujú dlhodobú prípravu a cieľom je dostať ich do štádia, keď budú mať „nezvratný osud“. Ráž zároveň priznal, že ak by do komunálnych volieb zostávali ešte dva alebo tri roky, o kandidatúre by pravdepodobne neuvažoval.

Asi keby boli do volieb dva roky, tak by som do toho nešiel,“ skonštatoval. Minister deklaroval, že v prípade kandidatúry by išiel do volieb ako nezávislý kandidát. „Stopercentne pôjdem ako nezávislý a aj o podporu sa budem uchádzať podľa toho, ako sa rozhodnem. V komunále neexistuje koalícia a opozícia,“ povedal. Ráž tvrdí, že komunálna politika by mala byť menej konfliktná než celoštátna.

Vytvorenie transparentného účtu


To, čo Bratislava potrebuje, je menej konfliktu. Infraštruktúra či bezpečnosť nemajú politickú ideológiu,“ povedal. Na otázku, či nebude ako minister dopravy využívať rezort na skrytú predvolebnú kampaň v Bratislave, Ráž odmietol, že by sa pripravovali nové účelové rozhodnutia alebo projekty v prospech hlavného mesta.

Do komunálnych volieb už určite nedôjde z mojej strany k iným rozhodnutiam než k tým, ktoré už boli dávno urobené,“ povedal. Minister zároveň vysvetľoval aj vznik transparentného účtu, z ktorého už uhradil prvé výdavky spojené s mediálnymi službami a fotografiami.

Transparentný účet bolo nutné podľa právnej analýzy založiť, lebo keby som sa následne rozhodol kandidovať, tak všetky tie výdaje musia ísť z transparentného účtu. Čiže ja ich už teraz robím z transparentného účtu a v prípade, že sa rozhodneme, že nejdeme do kandidatúry, tak sa ten účet zruší,“ zdôvodnil.


Zdroj: SITA.sk - Minister Ráž by na primátora Bratislavy kandidoval ako nezávislý, jeho šance má ukázať prieskum © SITA Všetky práva vyhradené.

