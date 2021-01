Testovanie vo veľkých firmách má na starosti Sulíkovo ministerstvo, Matovič ho opäť upozornil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Testovanie vo veľkých firmách má podľa premiéra Igora Matoviča na starosti Ministerstvo hospodárstva SR . Ako uviedol po stredajšom rokovaní vlády, je to rozhodnutie Ústredného krízového štábu, a to naďalej platí.Aj v stredu bol teda podľa predsedu vlády minister hospodárstva Richard Sulík upozornený, že to treba zabezpečiť vo všetkých firmách nad 500 zamestnancov."Pevne verím, že niekedy k budúcemu víkendu to bude zabezpečené," povedal Matovič.