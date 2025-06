Uzbekistan sa otvára nový príležitostiam, podľa Sakovej sa slovenské firmy chcú presadiť na ich trhu – FOTO

Nové príležitosti

11.6.2025 (SITA.sk) - Slovenskí podnikatelia plánujú preniknúť aj na exotické trhy v Uzbekistane. Ako informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková , ktorá je v týchto dňoch spolu s podnikateľmi na pracovnej ceste v strednej Ázii, takmer 30 slovenských podnikateľov podpísalo šesť memoránd a vyhlásení o spolupráci v oblastiach infraštruktúry, energetiky, automobilového priemyslu, poľnohospodárstva a IT.„Uzbekistan sa dnes otvára novým príležitostiam a Slovensko chce byť ich súčasťou. Podpísané memorandá, ako aj prítomnosť silnej podnikateľskej delegácie, dokazujú náš seriózny záujem o dlhodobú spoluprácu. Slovenské firmy majú čo ponúknuť, či sú to technológie, inovácie alebo praktické skúsenosti. Uzbekistan zase ponúka stabilné prostredie pre investorov a modernizačný potenciál,“ uviedla Saková.Už v roku 2024 dosiahla obchodná výmena medzi Slovenskom a Uzbekistanom medziročný nárast o takmer, kedy stúpla na objem. Z toho slovenský export tvorila dovozSlovensko tak dosiahlo pozitívnu bilanciu vo výškeV Taškente taktiež boli podpísané viaceré významné dokumenty. Podpísaná bola dohoda medzi EXIMBANKOU SR a uzbeckou spoločnosťou Uzbekinvest o spolupráci v oblasti exportného poistenia. Ďalej vyhlásenie o záväzku medzi EXIMBANKOU SR, slovenskou firmou Betamont a Uzbeckým cestným výborom o realizácii inteligentných váhových systémov pre cestnú dopravu.Spoločnosť ROKOSAN podpísala memorandum s Džizackou oblasťou o výstavbe závodu na bio-organické hnojivá s plánovanou investíciou vo výške. V oblasti automobilového priemyslu uzavreli memorandum o spolupráci spoločnosti MATADOR HOLDING, AUFEER Group a UZ Auto Motors, ktoré sa zameriava na dizajn, automatizáciu a podporu vývoja v tomto sektore. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podpísala dve dohody. Jednu s uzbeckou investičnou agentúrou UzIPA, druhú s technologickým parkom IT Park Uzbekistan. Obe memorandá sa týkajú podpory obojstranných investícií, startupového ekosystému a exportu IT služieb.„Slovenské firmy jasne ukázali, že dokážu zaujať aj mimo tradičných európskych exportných trhov. Viac ako 140 B2B rokovaní a podpísané memorandá potvrdzujú skutočný záujem o spoluprácu. Posilňovanie ekonomických vzťahov v Strednej Ázii na najvyššej úrovni považujem za strategický krok s reálnym obchodným a investičným potenciálom,“ doplnil Robert Šimončič , generálny riaditeľ SARIO.