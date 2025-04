Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Hlas-SD nie je tretí a Republika loví vo vodách Smeru

Hlas-SD na štvrtom mieste

Republika má potenciál rastu

9.4.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali na začiatku apríla, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS) . Hlas by mu odovzdalo 23,2 percenta voličov. Ukazuje to prieskum agentúry NMS na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov. Dáta zbierali od 2. do 6. apríla, prieskum bol realizovaný online.Za progresívcami sa v prieskume umiestnila strana Smer-SD so ziskom 19,9 percenta. Oba subjekty si medzimesačne jemne pohoršili, no pokles ostáva v rozmedzí štatistickej odchýlky. Prvú trojicu uzatvára v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika , ktoré by získalo 9,2 percenta hlasov.Do parlamentu by sa okrem týchto troch dostali aj ďalšie štyri politické subjekty. Štvrtú priečku by obsadila koaličná strana Hlas-SD so ziskom 8,5 percenta.Brány parlamentu by prekročili aj ďalšie tri subjekty súčasnej opozície. Kresťanskodemokratickému hnutiu by svoj hlas odovzdalo 6,9 percenta voličov, hnutiu Slovensko 6,8 percenta a stranu Sloboda a Solidarita (SaS) by volilo 6,5 percenta opýtaných.Do parlamentu by sa veľmi tesne nedostala strana Demokrati , získala by 4,8 percenta hlasov. V zákonodarnom zbore by podľa výsledkov prieskumu nezasadli ani zástupcovia Maďarskej aliancie , ktorej by svoj hlas odovzdalo 3,8 percenta respondentov. O 0,1 percenta menej, teda 3,7 percenta hlasov by získalo hnutie Sme rodina Rovnako by sa do parlamentu nedostala ani strana Za ľudí so ziskom 2,3 percenta hlasov a Slovenská národná strana , ktorej prieskum nameral voličskú podporu 1,9 percenta.Pri prepočítaní hlasov na mandáty by progresívci obsadili v parlamente 43 kresiel, Smer-SD by mal 37 poslancov, Republiku by v parlamente reprezentovalo 17 poslancov, Hlas-SD by mal o jedného menej, teda 16. Kresťanskí demokrati by v parlamente obsadili 13 kresiel, SaS a hnutie Slovensko by mali zhodne po 12 poslancov.„V priebehu apríla na prvých dvoch priečkach nedošlo k zásadným zmenám. Na špici sa drží Progresívne Slovensko, za nim vládny Smer - SD. Na tretie miesto sa prvýkrát dostalo hnutie Republika, ktoré medzimesačne rástlo o 1,2 percentuálneho bodu a momentálne má podporu 9,2 percenta. Za nim nasleduje strana Hlas-SD, ktorú by začiatkom apríla volilo 8,5 percenta opýtaných. Intervaly spoľahlivosti oboch strán sa spoľahlivo prekrývajú, a preto nemôžeme s istotou určiť, ktorá z nich je na treťom a ktorá na štvrtom mieste,“ uviedla agentúra NMS.Nárast podpory pre Republiku je podľa agentúry spôsobený presunom voličov od Smeru-SD a tento mimoparlamentný subjekt má tiež ďalší priestor na rast voličskej podpory, najmä u voličov Smeru a Hlasu.