Minister Šutaj Eštok podľa Sulíka nezvládol situáciu s migrantmi, dôkazom je predĺženie kontrol na hraniciach s Poľskom

2.12.2023 (SITA.sk) - Predĺženie kontrol na hraniciach aj s Poľskom dokazuje podľa predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita (SaS) nezvládnutie situácie s migrantmi ministrom vnútra „Matúš Šutaj Eštok sa ukazuje ako neschopný minister nielen na Slovensku, ale aj v očiach našich susedov. Potvrdzuje to opätovné predĺženie hraničných kontrol zo strany Poľska, ktoré opakuje, že Slovensko ako tranzitná krajina nezvláda situáciu s migrantmi. Bol to pritom práve Robert Fico , ktorý robil z migrantov predvolebnú tému. On totiž točil videá z hraničných kontrol a búchal sa do pŕs, ako sa popasuje s nelegálnou migráciou,“ pripomína predseda SaS Richard Sulík v stanovisku strany.Dodal, že opak je pravdou a ostali len populistické predvolebné sľuby. Tímlíder SaS pre bezpečnosť Juraj Krúpa doplnil, že namiesto konkrétnych a systémových krokov predviedol rezort vnútra krátko po voľbách jednodňovú akciu na hranici s vodnými delami, koňmi a psami. Krúpa túto akciu označuje za smiešnu.PR-opomenul i to, že keď počas akcie nechytili žiadneho migranta, minister vnútra tvrdil, že migrantov to vyľakalo a prestali Slovensko vnímať ako tranzitnú krajinu. „Tento argument bol absurdný, čo nedokazuje rozhodnutie Poľska, ale aj predchádzajúce rozhodnutie Rakúska a Českej republiky, pokračovať v kontrolách na hraniciach. Aj toto dokazuje, že Šutaj Eštok nemá a ani nemal byť nikdy ministrom vnútra,“ zdôraznil Krúpa.