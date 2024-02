Minister Šutaj Eštok verí, že vražda Jána a Martiny bude vyšetrená. Novinárom tiež sľúbil ochranu polície (video)

Páchatelia sú vo väzení

Prácu novinárov si váži

21.2.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) verí, že vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej bude vyšetrená.Pred rokovaním vlády pre médiá pripomenul, že i vtedajší premiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) to pri svojom nástupe do úradu určil ako jednu zo svojich priorít, s cieľom upokojiť spoločnosť po vražde.Šutaj Eštok tiež zdôraznil, že páchatelia vraždy sú v súčasnosti vo väzení. „Verím, že sa nám podarí nájsť aj objednávateľa, a že takýto čin sa už nikdy nestane," vyjadril sa.Na otázku, aké kroky k tomuto cieľu boli podniknuté, Šutaj Eštok vyzdvihol prítomnosť orgánov činných v trestnom konaní.„Aj vy ako novinári, ak budete mať pocit, že si nemôžete vykonávať svoju prácu slobodne, že sa vám niekto vyhráža, tak my sme pripravení vám tú ochranu poskytnúť tak, aby sa niečo podobné nestalo," zdôraznil.Podotkol, že si váži prácu novinárov a zopakoval, že sú pripravení poskytnúť novinárom ochranu polície, ak ju budú kedykoľvek potrebovať.