Minister Taraba má na krku žalobu pre status o herečke Zuzane Fialovej, podľa mimovládky by mal zvážiť zotrvanie vo vláde

RTVS je bezduchý brak

Zastala sa jej aj prezidentka

Rozdúchavanie náboženských vášní

2.4.2024 (SITA.sk) - Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) žaluje ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) za status o herečke Zuzane Fialovej . Ako informovali, v utorok 2. apríla ráno podali na Generálnej prokuratúre (GP) trestné oznámenie.Reagovali tak na Tarabov status z Veľkonočnej nedele (31. marca), v ktorom minister reagoval na článok o Fialovej zverejnený na portáli Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). „Dnes kresťania slávia najväčší sviatok v roku a naša ružovučká neverejnoprávna televízia v rukách Progresívneho Slovenska, ktorú im ľudia musia platiť z daní, nám na titulke webu RTVS namiesto príbehu o najväčších sviatkoch, predkladajú ‚duchaplný príbeh‘ o Zuzane Fialovej," napísal minister v predmetnom statuse (predmetný článok má na portáli RTVS dátum 27. marec 2024, vyplýva z neho, že v relácii RTVS Hit roka, spomínali na Fialovej herecké začiatky – pozn. SITA).Taraba pokračoval v statuse vyjadrením, že „táto arogancia k našej kultúre je presne to o čom som hovoril, že RTVS pod vedením súčasného vedenia je bezduchý brak odtrhnutý od slovenskej reality".Je tiež toho názoru, že verejnoprávny telerozhlas si nezaslúži prostriedky z peňazí daňových poplatníkov a status uzavrel slovami, že to čoskoro poriešia.Fialovej sa po online útokoch zastala, okrem iných, aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Člen vlády sa na sociálnej sieti dopustil verbálneho útoku a ponižujúcim spôsobom sa vyjadroval o známej herečke. Nepochybne preto, že sa netají svojimi politickými názormi, ktoré sú opačné ako tie ministrove. Odsudzujeme vyjadrenia Tomáša Tarabu a aj spôsob, akým ich formuloval, a vyjadrujeme solidaritu so Zuzanou Fialovou,” vraví riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher. Zdôraznil tiež, že člen vlády, ktorý bol zvolený v demokratických voľbách, by svoje postavenie nemal zneužívať na šírenie nenávisti. Podľa šéfa IĽP nie je ministrom len pre svoje voličstvo, ale pre všetkých občanov, a tomu by malo zodpovedať i jeho správanie.„Správanie, ktoré Tomáš Taraba predviedol, je nehodné jeho funkcie. Mal by zvážiť zotrvanie vo vláde. Navyše zavádza verejnosť a krivo obviňuje RTVS, ktorá v programovej skladbe počas veľkonočných sviatkov uviedla množstvo kresťanských programov, ako je zjavné z jej webstránky, a ľahké si je overiť. Ministrovi Tarabovi však zjavne ide o rozdúchavanie náboženských vášní a netolerancie, a preto sme sa rozhodli na neho podať trestné oznámenie," pokračoval Weisenbacher s tým, že do úvahy prichádzajú viaceré možné skutkové podstaty.Tie aj uviedli v podaní na GP, a to po porade s právnikmi a právničkami.