Minister Tomáš si pri riešení problematiky dlhodobo nezamestnaných vybral cestu vyhrážania, upozorňuje Gröhling (video)

aktualizované 25. júla, 12:05



Nebezpečná rétorika

Aktivačné práce

Rekvalifikácia Rómov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pat a Mat

Omyl

25.7.2024 (SITA.sk) -Zámer ministra práce Erika Tomáša krátiť v prípade odmietnutia ponuky na prácu nezamestnanému jeho sociálne dávky je podľa strany Slobody a Solidarita (SaS) krátkozraký, nezodpovedný a nekoncepčný.Ako na tlačovej besede uviedol predseda liberálov Branislav Gröhling , namiesto toho, aby vedenie rezortu práce konečne predstavilo koncepčné riešenie, vybralo sa cestou vyhrážania.„Minister práce si zvolil populistickú a nebezpečnú rétoriku, ktorá sa opiera o etnický princíp, a to všetko bez údajov, dát a čísiel," zhodnotil návrh poslanec parlamentu za SaS Vladimír Ledecký Takýto krok by pritom podľa vlastných slov nečakal z úst sociálneho demokrata a ani z úst niekoho, kto rozumie problematike nezamestnanosti . Realita je totiž podľa neho taká, že väčšina ľudí z vylúčených komunít pracuje, avšak na čierno.„Otázka teda nestojí tak, či chcú alebo nechcú pracovať, ale či pre nich máme vytvorené legálne pracovné miesta," zdôraznil poslanec.Nepozdáva sa mu ani nápad umožniť vykonávať aktivačné práce mimo miesta svojho bydliska. Veľmi často sú totiž nezamestnanými napríklad matky, ktorých deti chodia do škôlky alebo majú dvojzmennú prevádzku školy a nemajú ani možnosť využiť komunitné centrum.„My tú matku pošleme na druhú stranu okresu, aby tam išla zametať. A ja sa pýtam, komu tým pomôžeme?" pokračoval Ledecký.Kriticky sa pozerá aj na možnosť jednoducho naložiť ľudí z vylúčených komunít do autobusu a zobrať ich pracovať na zmeny do veľkých fabrík. Podľa neho sme sa o tento model na Slovensku pokúšali niekoľko rokov a bez úspechu.„Ak chce pán minister vedieť, prečo to nefunguje, nech sa spýta niekoho, kto tomu rozumie," odkázal vedeniu ministerstva.Kombinácia možného krátenia sociálnych dávok a nedávno schválenej novely Trestného zákona môže zároveň podľa poslanca vyvolať nebezpečné prostredie.Ledecký vidí cestu vo vzdelávaní a rekvalifikácii Rómov. Zároveň je podľa neho dôležité posilniť návštevy nezamestnaných úradmi práce.„Kontakty sú tak riedko, že evidovaní uchádzači majú priestor na systematickú, dlhodobú a nikým nerušenú prácu v šedej ekonomike," myslí si poslanec SaS. Zameral by sa aj na skúsenosti podnikov, ktoré už dnes zamestnávajú vysoké percento Rómov.Kritika strany SaS smerom k návrhu obmedzovať sociálne dávky tým, ktorí môžu, ale nechcú pracovať, sa podľa stanoviska rezortu práce zmenila na frašku a pripomína známu rozprávku Pat a Mat.„Je evidentné, že v tejto strane pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Zatiaľ čo podpredseda Viskupič iniciatívu ministerstva pochválil, predseda Gröhling ju naopak skritizoval. V SaS si musia vybrať, čo vlastne chcú," reagoval rezort.Korunu všetkému podľa nich nasadil poslanec Ledecký, ktorý si pomýlil projekt Ľudia a hrady, v rámci ktorého sú zamestnaní najmä Rómovia, s iným projektom na ministerstve kultúry.„A zároveň dodal ďalší nezmysel, že vraj pracovať budú musieť aj matky, ktoré sa starajú o deti, či dokonca o zdravotne znevýhodnené deti, pričom pri predstavovaní zámeru sme jasne uviedli, že týchto i ďalších reálne ohrozených skupín sa opatrenie týkať nebude," zdôraznilo ministerstvo. Zároveň potvrdilo, že pracuje na pretavení zámeru do konkrétnej legislatívy.