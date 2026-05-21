Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Minister vlády maďarského premiéra Pétera Magyara obvinil Orbána z manipulácie rozpočtu
Nová maďarská vláda tvrdí, že po nástupe k moci objavila v štátnom rozpočte nezahrnuté miliardové výdavky. Maďarský minister dopravy a investícií Dávid Vitézy z ...
Maďarský minister dopravy a investícií Dávid Vitézy z vládneho hnutia Tisza obvinil bývalú vládu Viktora Orbána z manipulácie štátneho rozpočtu na rok 2026 s cieľom vykázať nižší deficit. Informoval o tom maďarský ekonomický portál Portfolio.hu.
Podľa Vitézyho v rozpočte chýbajú výdavkové položky v hodnote približne 286 miliárd forintov, čo predstavuje asi 730 miliónov eur.
Minister tvrdí, že predchádzajúca vláda nezahrnula do rozpočtu viaceré záväzky a investičné projekty.
Viacero projektov
Jedným z príkladov má byť suma 87,2 miliardy forintov určená na výstavbu železničnej trate Budapešť–Belehrad, ktorú Maďarsko realizuje v spolupráci s Čínou. Projekt patrí medzi najväčšie infraštruktúrne investície posledných rokov v krajine.
Opozičný Fidesz obvinenia odmietol a označil ich za nepravdivé. Strana bývalého premiéra Viktora Orbána uviedla, že žiadne rozpočtové položky neboli zatajené a že nová vláda sa iba snaží pripraviť pôdu pre úsporné opatrenia.
„Vláda Fideszu odovzdala krajinu v dobrom stave. Rozpočet je stabilný, zamestnanosť vysoká a ekonomický rast bol v prvom štvrťroku 2026 druhý najvyšší v Európskej únii,“ uviedol Fidesz vo vyhlásení.
Návrat do EÚ
Hnutie Tisza vedené Péterom Magyarom zvíťazilo v aprílových parlamentných voľbách a ukončilo 16-ročnú vládu Viktora Orbána.
Nová vláda deklarovala snahu obnoviť vzťahy s Európskou úniou (EÚ), zvýšiť transparentnosť verejných financií a preveriť hospodárenie predchádzajúceho kabinetu.
Zdroj: SITA.sk - Minister vlády maďarského premiéra Pétera Magyara obvinil Orbána z manipulácie rozpočtu © SITA Všetky práva vyhradené.
