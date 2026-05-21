Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Mal by Šimečka odstúpiť? Je to slabý líder a ľahký terč, takto Roberta Fica neporazíme, odkazuje Jakab – VIDEO
Pripomenul, že Šimečka sa stavia do pozície lídra opozície, ktorý chce spojiť štyri opozičné strany - PS, KDH, SaS a Demokratov, a vytvoriť jednotný blok, z ktorého však vylúčili Hnutie ...
Šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič informoval, že podáva na europoslanca Smeru-SD Ľuboša Blahu trestné oznámenie za ohováranie a krivé obvinenie ako aj občianskoprávnu žalobu na 100-tisíc eur. Expremiér tvrdí, že Blaha nemá šancu tento spor vyhrať.
Blaha a Matovič sa stretnú na súde
Vo štvrtok v parlamente sme sa pýtali poslanca Hnutia Slovensko Júliusa Jakaba, čo si myslí o obnovení sporu medzi Blahom a Matovičom.
„Je právo každého človeka sa brániť, a v prípade Igora Matoviča tomu rozumiem úplne, pretože Ľuboš Blaha to naozaj preháňa, čo sa týka vyjadrení. Explicitne uráža Igora Matoviča, nazýva ho najvulgárnejšími spôsobmi, aké si dokáže človek predstaviť,“ povedal Jakab pre SITA s tým, že má pocit, že to už hraničí s vyhrážkami.
„Keď sa bavíme o tom, že kto je v ohrození, tak práve Ľuboš Blaha požíva štátnu ochranku. Človek, ktorý hovorí, aby sa nešírila nenávisť a šíri ju najviac v tejto republike,“ vyčítal Jakab s tým, že Matovič naopak žiadnu ochranku nemá. Kritizoval ďalej, že Blaha svojimi výrokmi vystavuje Matoviča riziku, že môže byť obeťou nejakého útoku.
„Toto je taký nepomer, že z luxusu limuzíny za státisíce eur s ozbrojenou ochrankou Ľuboš Blaha vykrikuje najhnusnejšie nadávky voči svojim oponentom, vysmieva sa im a potom sa ešte čuduje, že ho niekto žaluje,“ pokračoval ďalej. Jakab si myslí, že v tomto spore má jednoznačne navrch Matovič.
Matovič si nepotrpí na ochranku
Nedávno práve Jakabov kolega - Michal Šipoš hovoril o tom, že dnes nehrozí atentát Robertovi Ficovi, ale Igorovi Matovičovi po výrokoch europoslanca Smeru. Mal by mať teda Matovič ochranku? A aká je nálada počas stretnutí Hnutia Slovensko s ľuďmi?
„Ja sa medzi ľuďmi cítim dobre, komunikujeme spolu aj keď sa stretneme na ulici. Dokonca aj s ľuďmi, ktorí nesúhlasia s mojím videním sveta, alebo ktorí podporujú túto vládu, ktorú ja kritizujem,“ reagoval na otázku Jakab.
Opozičný poslanec zároveň tvrdí, že šéf Hnutia Slovensko si nepotrpí na ochranku. „Igor Matovič si nikdy nepotrpel na žiadnu ochranku. Aj v predvolebnej kampani chodil bez ochranky po politických diskusiách a po kultúrnych domoch, kde boli aj jeho oponenti a hovorili mu nepríjemné otázky,“ vraví Jakab.
Matovič sa podľa slov Jakaba ľudí nikdy nebál, na rozdiel od Blahu, ktorý vykrikuje nadávky, ale popritom ho ochraňujú policajti platení zo štátneho rozpočtu.
Šimečka je ľahký terč
Poslanca Hnutia Slovensko sme sa pýtali aj na kauzu matky lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Objavili sa totiž ďalšie informácie v súvislosti s tým, že občianske združenie Projekt Fórum malo platiť faktúry pre rodinu Šimečkovcov ešte aj minulý rok.
„Neviem čoho sa ešte dočkáme,...pretože celá táto kauza sa vyvíja veľmi zle,“ okomentoval správu Jakab.
Pripomenul, že Šimečka sa stavia do pozície lídra opozície, ktorý chce spojiť štyri opozičné strany – PS, KDH, SaS a Demokratov, a vytvoriť jednotný blok, z ktorého však vylúčili Hnutie Slovensko. „Nám to aspoň dáva práva jasne hovoriť pred celým národom, čo pán Šimečka robí,“ poznamenal Jakab.
Poslanec Hnutia Slovensko pripomenul, že Šimečka najprv hovoril o tejto kauze, že ide len o účtovné pochybenie. „Všetci vieme, že už to nie je účtovné pochybenie, ale je to podvod. Teraz to už priznáva aj Michal Šimečka, že je to podvod,“ zopakoval Jakab.
Šimečka tiež v súvislosti s kauzou tvrdil, že na tom nemal nikto prospech, naopak teraz vidíme, že prospech z toho mali rodinní príslušníci lídra progresívcov a dokonca aj on sám. Potom tu bola kauza telefónnej faktúry za 200 eur spred pätnástich rokov, no napokon sa ukázalo, že ide o faktúry za tisícky eur.
„Bohužiaľ táto kauza sa vyvíja v neprospech pána Šimečku, v neprospech Progresívneho Slovenska, a hlavne v neprospech opozície, ktorá chce poraziť Roberta Fica,“ skonštatoval Jakab. Zdôraznil, že Šimečka je slabý líder a ľahký terč pre Roberta Fica, ktorý tak môže v budúcich parlamentných voľbách ľahko obhájiť svoj titul.
Minister vlády maďarského premiéra Pétera Magyara obvinil Orbána z manipulácie rozpočtu
V kauze maďarského pamätníka v Dunajskej Strede padol oslobodzujúci rozsudok
