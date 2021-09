Minister vnútra R. Mikulec ostáva vo funkcii, poslanci ho neodvolali

24.9.2021 Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ostáva vo funkcii. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho neodvolali. Pri hlasovaní o vyslovení nedôvery ministrovi bolo zo 136 prítomných poslancov 52 za a 69 proti, 14 poslanci sa zdržali a jeden nehlasoval. Mikulca podporila väčšina vládnej koalície, viacerí poslanci z klubu Sme rodina sa zdržali.Odvolávanie Mikulca inicioval opozičný Smer-SD. Vyčítal mu viacero vecí od podozrení z korupcie až po situáciu v rezorte a v bezpečnostných zložkách. Šéf Smeru-SD Robert Fico viackrát vyzval ministra, aby z funkcie odišiel, kým sa neukážu ďalšie závažnejšie podozrenia voči nemu. Odvolávanie Mikulca navrhovala opozícia opakovane viackrát, pre obštrukcie koalície sa však návrhy odkladali.

Na snímke poslanci počas hlasovania o vyslovení nedôvery šéfovi rezortu vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) na zasadnutí 40. schôdze Národnej rady SR v Bratislave v piatok 24. septembra 2021.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Fico reagoval, že schôdza splnila účel. Kritizoval, že nikto nevyvrátil ich obvinenia voči ministrovi. Dodal, že koalícia sa bála pokračovať v schôdzi. Hlasovanie podľa neho ukázalo, že Mikulec nemá podporu celej vládnej koalície, keďže sa nemôže pochváliť ani nadpolovičnou väčšinou parlamentu. Fico upozornil, že takmer celý klub poslancov za Sme rodina sa zdržal.Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský tvrdí, že spolu s kolegami nie sú bezvýhradne presvedčení o tom, že všetko v súvislosti s pôsobením Mikulca je v poriadku. "To, že sme sa zdržali, berte ako signál, že máme nejaké výhrady," povedal novinárom. Tvrdí, že svoj osobný postoj už tlmočil viackrát. Nevie o tom, že by mal vyjsť nejaký kompromitujúci materiál na Mikulca, ako to naznačoval Smer-SD.Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič podľa vlastných slov ľudsky rozumie postupu a postoju poslancov Sme rodina. Hovorí, že je "poznačený" zatknutím bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, ktorý je bratom predsedu poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského a manželom poslankyne Adriány Pčolinskej. Na naznačovanie diskreditujúcich informácií o Mikulcovi reagoval tým, že ak by sa to ukázalo ako pravdivé, dokazovalo by to vynášanie informácií z Úradu inšpekčnej služby Smeru-SD.

Na snímke zľava minister vnútra SR Roman Mikulec a minister financií SR Igor Matovič (obaja OĽaNO) počas hlasovania o vyslovení nedôvery šéfovi rezortu vnútra na zasadnutí 40. schôdze Národnej rady SR v Bratislave v piatok 24. septembra 2021.

Foto: TASR - Jakub Kotian

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Mikulec po hlasovaní poďakoval za prejavenú dôveru. Podľa vlastných slov nevie o tom, že by mohol existovať nejaký diskreditujúci materiál o jeho osobe. Za dôležité označil to, aby mohol ďalej pracovať a vyjadril podporu policajtom, vyšetrovateľom a sudcom. "Čaká nás veľa práce," podčiarkol s tým, že nielen v Policajnom zbore, ale aj v ďalších zložkách rezortu. Odmieta, že by mal priamo riadiť konkrétnych vyšetrovateľov a zasahovať im do práce. uviedol.