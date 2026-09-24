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24. septembra 2026
Minister zahraničia Blanár zdôraznil podporu Slovenska pre nezávislosť Medzinárodného trestného súdu
Blanár poukázal na nevyhnutnosť rešpektovania medzinárodného práva a vyvodzovania zodpovednosti za závažné medzinárodné zločiny. Hlavnou témou štvrtkového zasadnutia Neformálnej ministerskej ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Blanár poukázal na nevyhnutnosť rešpektovania medzinárodného práva a vyvodzovania zodpovednosti za závažné medzinárodné zločiny.
Hlavnou témou štvrtkového zasadnutia Neformálnej ministerskej skupiny k Medzinárodnému trestnému súdu (MTS) v New Yorku bolo zabezpečenie integrity a nezávislosti súdu, ktorá je kľúčová pre dôveryhodné medzinárodné trestné súdnictvo. Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri tejto príležitosti zdôraznil dlhodobú podporu Slovenska systému Rímskeho štatútu, na základe ktorého MTS funguje.
„Slovenská republika kandiduje ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN a zároveň do Byra Zhromaždenia zmluvných strán MTS. Chceme byť aktívnym partnerom a presadzovať dodržiavanie medzinárodného práva v prospech celého medzinárodného spoločenstva,“ vyjadril sa minister.
Blanár poukázal na nevyhnutnosť rešpektovania medzinárodného práva a vyvodzovania zodpovednosti za závažné medzinárodné zločiny ako základ medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. Podpora nezávislosti MTS je podľa neho zásadná v boji proti beztrestnosti.
V súvislosti s výberom nového prokurátora MTS, ktorý nahradí odvolaného Karima Khana, minister zdôraznil dôležitosť zachovania profesionálnej, nezávislej a morálnej integrity novej osobnosti vo funkcii, aby sa obnovila dôvera v Úrad prokurátora.
Slovensko zároveň deklarovalo ochotu pokračovať v konštruktívnej spolupráci s partnermi pre ochranu schopnosti MTS plniť svoj mandát. Podpora medzinárodného trestného súdnictva bude presadzovaná aj v rámci Zhromaždenia zmluvných strán Rímskeho štatútu a širšieho multilaterálneho systému.
Celosvetová Neformálna ministerská skupina k MTS sa stretáva každý rok počas Valného zhromaždenia OSN, ktoré tento rok rešpektovalo výzvy na ochranu integrity a úlohy súdu.
Minister Blanár počas svojej pracovnej cesty v New Yorku od 20. do 26. septembra zároveň presadzuje diplomatické priority Slovenska na pôde OSN vrátane kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029 a posilňovania partnerstiev v EÚ, V4 či ďalších medzinárodných formátoch. V jeho programe boli tiež historicky prvé rokovania V4+ s Indiou, ministerské podujatia o humanitárnom práve a udalosti k Ukrajine.
Okrem toho absolvoval bilaterálne rokovania so zahraničnými partnermi z viacerých kontinentov a stretol sa s predstaviteľmi židovských organizácií v USA. Tieto aktivity potvrdzujú aktívnu úlohu Slovenska v rámci multilateralizmu a medzinárodného práva.
Zdroj: SITA.sk - Minister zahraničia Blanár zdôraznil podporu Slovenska pre nezávislosť Medzinárodného trestného súdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlavnou témou štvrtkového zasadnutia Neformálnej ministerskej skupiny k Medzinárodnému trestnému súdu (MTS) v New Yorku bolo zabezpečenie integrity a nezávislosti súdu, ktorá je kľúčová pre dôveryhodné medzinárodné trestné súdnictvo. Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri tejto príležitosti zdôraznil dlhodobú podporu Slovenska systému Rímskeho štatútu, na základe ktorého MTS funguje.
„Slovenská republika kandiduje ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN a zároveň do Byra Zhromaždenia zmluvných strán MTS. Chceme byť aktívnym partnerom a presadzovať dodržiavanie medzinárodného práva v prospech celého medzinárodného spoločenstva,“ vyjadril sa minister.
Pokračovanie v konštruktívnej spolupráci
Blanár poukázal na nevyhnutnosť rešpektovania medzinárodného práva a vyvodzovania zodpovednosti za závažné medzinárodné zločiny ako základ medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. Podpora nezávislosti MTS je podľa neho zásadná v boji proti beztrestnosti.
V súvislosti s výberom nového prokurátora MTS, ktorý nahradí odvolaného Karima Khana, minister zdôraznil dôležitosť zachovania profesionálnej, nezávislej a morálnej integrity novej osobnosti vo funkcii, aby sa obnovila dôvera v Úrad prokurátora.
Slovensko zároveň deklarovalo ochotu pokračovať v konštruktívnej spolupráci s partnermi pre ochranu schopnosti MTS plniť svoj mandát. Podpora medzinárodného trestného súdnictva bude presadzovaná aj v rámci Zhromaždenia zmluvných strán Rímskeho štatútu a širšieho multilaterálneho systému.
Celosvetová Neformálna ministerská skupina k MTS sa stretáva každý rok počas Valného zhromaždenia OSN, ktoré tento rok rešpektovalo výzvy na ochranu integrity a úlohy súdu.
V4+ rokovala s Indiou
Minister Blanár počas svojej pracovnej cesty v New Yorku od 20. do 26. septembra zároveň presadzuje diplomatické priority Slovenska na pôde OSN vrátane kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029 a posilňovania partnerstiev v EÚ, V4 či ďalších medzinárodných formátoch. V jeho programe boli tiež historicky prvé rokovania V4+ s Indiou, ministerské podujatia o humanitárnom práve a udalosti k Ukrajine.
Okrem toho absolvoval bilaterálne rokovania so zahraničnými partnermi z viacerých kontinentov a stretol sa s predstaviteľmi židovských organizácií v USA. Tieto aktivity potvrdzujú aktívnu úlohu Slovenska v rámci multilateralizmu a medzinárodného práva.
Zdroj: SITA.sk - Minister zahraničia Blanár zdôraznil podporu Slovenska pre nezávislosť Medzinárodného trestného súdu © SITA Všetky práva vyhradené.
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