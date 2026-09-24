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24. septembra 2026

Top foto dňa (24. september 2026): Rusovký kaštieľ, politika na Slovensku, Ázijské hry, veriaci a móda


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (24. september 2026): Obnova rusovkého kaštieľa, predvolebná politika na Slovensku, finále behu žien na 10 000 m na Ázijských hrách, veriaci v Indii, tréning pred Veľkou cenou Azerbajdžanu F1 a módna ...



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6ab5053b66246962192743 1 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (24. september 2026): Obnova rusovkého kaštieľa, predvolebná politika na Slovensku, finále behu žien na 10 000 m na Ázijských hrách, veriaci v Indii, tréning pred Veľkou cenou Azerbajdžanu F1 a módna prehliadka v Miláne.


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Top foto dňa (24. september 2026): Obnova rusovkého kaštieľa, predvolebná politika na Slovensku, finále behu žien na 10 000 m na Ázijských hrách, veriaci v Indii, tréning pred Veľkou cenou Azerbajdžanu F1 a módna prehliadka v Miláne.




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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (24. september 2026): Rusovký kaštieľ, politika na Slovensku, Ázijské hry, veriaci a móda © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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