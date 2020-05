Nórsko spolu s Dánskom otvoria pre turistov spoločné hranice, so Švédmi naďalej nepočítajú

Turisti nebudú môcť nocovať v Kodani

Švédsko považuje rozhodnutie za politické

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Nórsko a Dánsko oznámili, že od 15. júna otvoria hranice pre vzájomný turizmus, pre Švédov však ostávajú cestovné reštrikcie naďalej v platnosti.Švédsko, na rozdiel od svojich severských susedov, nezaviedlo obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Výsledkom je viac než 4 000 obetí, čo je v Škandinávii s odstupom najviac.Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že Dánsko a Nórsko sú, čo sa pandémie týka, v iných pozíciách. Dánsko otvorí hranice pre turizmus s určitými obmedzeniami aj s Nemeckom a Islandom.Turisti z týchto krajín však nemôžu nocovať v Kodani, ktorá má najviac prípadov koronavírusu. Dáni môžu rovnako vycestovať do týchto štátov bez toho, aby museli ísť po návrate do karantény.Nórska premiérka Erna Solbergová na rovnakej tlačovej konferencii uviedla, že sa nemôžu otvoriť "príliš náhle, pretože by to zničilo všetko, čo doteraz dosiahli".Švédska ministerka zahraničia Ann Lindeová označila obídenie Švédska pri otváraní hraníc v škandinávskom regióne za politické rozhodnutie.Švédsko podľa jej slov dúfalo v spoločné severské riešenie, čo však nebolo možné.