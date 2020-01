Minister životného prostredia L. Sólymos podáva demisiu

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) podáva demisiu. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii v reakcii na jeho stredajší (22. 1.) incident.



"Som pripravený niesť za svoje včerajšie ľudské zlyhanie zodpovednosť. Je mi ľúto, že moja štvorročná tvrdá práca je ukončená jedným chybným krokom. Dnes podávam demisiu," povedal Sólymos s tým, že sa ospravedlnil každému, koho sa jeho správanie dotklo, vrátane majiteľov reštaurácie. "Ospravedlňujem sa svojej rodine, kolegom na ministerstve, spolustraníkom a aj verejnosti," doplnil.



Sólymos podľa vlastných slov zažíva ťažké obdobie v rodinnom živote. "V tejto zložitej, emočnej vypätej situácii som sa zachoval zle a pre mňa osobne nezvyčajne. Som jednoducho človek a zlyhal som," priznal sa. Sólymos vo štvrtok tiež povedal, že všetky škody, ktoré spôsobil, uhradí.



Ministra vyzval vysvetliť svoje správanie a ospravedlniť sa aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



Prezidentka SR Z. Čaputová prijme demisiu ministra L. Sólymosa





Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijme demisiu ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd). O tom, koho poverí riadením rezortu, bude informovať na budúci týždeň. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.



Prezidentka SR je momentálne na návšteve Izraela, avšak udržuje kontakt s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Ten sa vo štvrtok vyjadril, že oceňuje krok ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa ako gesto politickej kultúry.







Sólymos a jeho brat sa v stredu večer (22. 1.) zapojili v ázijskej reštaurácii na Laurinskej ulici v Bratislave do roztržky. Polícia ich zadržala a po vykonaní potrebných úkonov prepustila.



Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva a vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci. Dvaja zadržaní podľa polície slovne aj fyzicky napadli personál reštaurácie, po ich vykázaní jeden z mužov poškodil a rozbil sklenenú výplň vchodových dverí reštaurácie.

Profil Lászlóa Sólymosa





LÁSZLÓ SÓLYMOS (Most-Híd)) – člen vlády SR, minister životného prostredia SR a vicepremiér



László Sólymos sa narodil 16. novembra 1968 v Bratislave. Po ukončení základnej školy a gymnázia na Dunajskej ulici v Bratislave študoval na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes STU - Slovenská technická univerzita) v Bratislave. Od roku 2005 - 2009 bol predsedom okresnej organizácie Strany maďarskej koalície (SMK) v Bratislave a členom jej Republikovej rady. Zakladajúcim členom strany Most-Híd a členom jej Republikového predsedníctva bol od roku 2009. O rok nato sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) a predsedom poslaneckého klubu Mosta-Híd. Poslancom NR SR a členom Výboru NR SR pre kultúru a médiá bol v rokoch 2012 - 2016.







Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa stal ministrom životného prostredia SR. Do čela rezortu prišiel z pozície šéfa parlamentného klubu, podnikateľa, životnému prostrediu sa predtým nevenoval. Menovací dekrét z rúk slovenského prezidenta Andreja Kisku si prevzal 23. marca 2016.



Výmenu vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a po ďalších okolnostiach, vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na kalábrijskú mafiu, o čom písal Kuciak. Po demisii vlády, ktorá sa uskutočnila 15. marca 2018, sa stal László Sólymos 22. marca 2018 opäť ministrom životného prostredia SR a vicepremiérom slovenskej vlády.



O podaní demisie informoval 23. januára 2020.



Manželkou ministra je podnikateľka Klaudia Sólymosová, majú spolu dve dcéry a jedného syna.

Zmeny na vládnych postoch počas volebného obdobia





31. augusta 2016 – Roman Brecely, minister dopravy



Z funkcie ministra dopravy odstúpil Roman Brecely (#Sieť). Demisiu poslal písomne prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi deň predtým. Výmena na tomto poste súvisela s politickou dohodou, podľa ktorej jediný vládny post pripadajúci strane #Sieť prebral Most-Híd a novým ministrom sa stal jeho nominant Árpád Érsek.



31. augusta 2017 – Peter Plavčan, minister školstva



Peter Plavčan (Slovenská národná strana, SNS) rezignoval na post ministra školstva, dôvodom bola kritika pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Rozhodnutie oznámil už 22. augusta. Riadením rezortu bola poverená ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS), kým sa novou ministerkou nestala Martina Lubyová (nominantka SNS).



7. marca 2018 – Marek Maďarič, minister kultúry



Vo funkcii ministra kultúry skončil Marek Maďarič (Smer-SD), ktorý avizoval tento krok 28. februára 2018 a 5. marca podal demisiu do rúk prezidenta Andreja Kisku. Jeho odchod bol reakciou na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a následné protesty. Riadením rezortu bol ako podpredseda vlády poverený Peter Pellegrini (Smer-SD). V Pellegriniho novej vláde sa ministerkou kultúry stala Ľubica Laššáková (Smer-SD).



22. marca 2018 – Robert Kaliňák, minister vnútra



Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) oznámil 12. marca, že odstupuje z funkcie. Demisiu podal napokon spoločne s premiérom a ostatnými členmi vlády, vo funkcii bol teda až do 22. marca. Jeho nástupcom vo vláde Petra Pellegriniho sa stal Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), vo funkcii bol do 17. apríla.



22. marca 2018 – Robert Fico, predseda vlády



Prezident SR Andrej Kiska vymenoval novú vládu premiéra Petra Pellegriniho po tom, ako kabinet predsedu Smeru-SD Roberta Fica oznámil 15. marca svoju demisiu. Viedli k nej protesty, ktoré sa začali po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Novým premiérom sa stal Peter Pellegrini, Fico sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR).



22. marca 2018 – Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti



Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) odišla z vládnej funkcie a po nástupe kabinetu Petra Pellegriniho sa stala poslankyňou NR SR - 20. septembra 2018 oznámila, že sa rozhodla vystúpiť zo strany Most-Híd. Novým ministrom spravodlivosti sa stal Gábor Gál (Most-Híd).



22. marca 2018 – Tomáš Drucker, minister zdravotníctva



Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) skončil na svojom poste ako člen vlády Roberta Fica, ktorá podala demisiu. V novej vláde Petra Pellegriniho zastával funkciu ministra vnútra do 17. apríla 2018. Ministerkou zdravotníctva sa v tomto kabinete stala Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).



22. marca 2018 – Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu



Peter Pellegrini skončil spolu s Ficovou vládou na svojej pozícii a stal sa predsedom nového vládneho kabinetu. Na jeho post podpredsedu vlády nastúpil Richard Raši (Smer-SD).



17. apríla 2018 – Tomáš Drucker, minister vnútra



Z postu ministra vnútra odstúpil Tomáš Drucker, ktorý bol vo funkcii od 22. marca 2018. Rezort dočasne riadil premiér Pellegrini, 26. apríla 2018 sa novou ministerkou vnútra stala dovtedajšia štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková (Smer-SD).



11. apríla 2019 – Peter Kažimír, minister financií



Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD), ktorý sa stal od 1. júna guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS). Vedením rezortu dočasne poveril premiéra Petra Pellegriniho, nový minister Ladislav Kamenický (Smer-SD) nastúpil 7. mája.



17. decembra 2019 – Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva



Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala demisiu ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej. Vedením rezortu poverila premiéra Petra Pellegriniho. Kalavská sa rozhodla podať demisiu už 9. decembra, po tom, ako vláda 4. decembra stiahla návrh reformy nemocníc z rokovania parlamentu.