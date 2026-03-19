 24hod.sk    Zo zahraničia

19. marca 2026

Ministerka kultúry Šimkovičová odhalila na Pamätnom cintoríne Campo Verano v Ríme bustu generála Milana Rastislava Štefánika – FOTO


Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odhalila na Pamätnom cintoríne Campo Verano v Ríme bustu generála



653861183_1489564649200563_6691210387314733723_n 676x451 19.3.2026 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odhalila na Pamätnom cintoríne Campo Verano v Ríme bustu generála Milana Rastislava Štefánika. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.

Slávnostná ceremónia


Ako uviedla, tento významný moment pripomína jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, ktorá presiahla hranice Slovenska a stala sa osobnosťou celoeurópskeho formátu. Pripomenula, že M. R. Štefánik bol vedec, diplomat, vojak a štátnik, ktorý sa významne podieľal na vzniku Československa a významne ovplyvnil medzinárodné vzťahy v období prvej svetovej vojny.

„Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili významní predstavitelia oboch krajín. Za Slovenskú republiku boli prítomní aj podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, veľvyslankyňa SR v Taliansku Karla Matiaško Wursterová, veľvyslanec SR pri Svätej stolici Juraj Priputen a riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme Edita Filadelfiová. Za Taliansku republiku sa ceremónie zúčastnili viceminister zahraničných vecí Edmondo Cirielli, predseda Výboru pre kultúru Poslaneckej snemovne Federico Mollicone a generál Andrea Rispoli,” uviedla Demková.

Pietny akt


Doplnila, že ešte pred odhalením busty sa na cintoríne uskutočnil pietny akt kladenia vencov k Pamätníku padlým vojakom. Ministerka Šimkovičová a minister Taraba si tak uctili pamiatku tých, ktorí položili životy za mier a slobodu. „Pietny akt zdôraznil historický a vojenský rozmer miesta, ktoré je nielen pamätníkom významných osobností, ale aj dôstojným priestorom pre spomienku na obete vojen a konfliktných období,” priblížila Demková.

Po odhalení busty sa prítomným prihovorila slovenská veľvyslankyňa v Taliansku Karla Matiaško Wursterová, taktiež predseda Výboru pre kultúru Poslaneckej snemovne Talianska Federico Mollicone a viceminister zahraničných vecí Talianska Edmondo Cirielli. Ich vystúpenia podľa slov Demkovej podčiarkli význam ceremónie i historické a kultúrne prepojenie medzi Slovenskom a Talianskom. Pripomenuli tiež odkaz generála Štefánika pre súčasné generácie.


Busta sa nachádza na cintoríne Campo Verano, ktorý patrí k najrozsiahlejším pohrebiskám v Ríme. Nachádza v blízkosti Baziliky sv. Lorenza, okrem umeleckého významu slúži aj ako miesto historickej pamäte, kde sú pochované významné osobnosti talianskej kultúry, politiky, umenia a spoločenského života. Osadenie busty M. R. Štefánika bolo výsledkom úzkej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry SR a Veľvyslanectvom SR v Ríme, ktorá umožnila umiestnenie diela na tak výnimočnom mieste, akým je cintorín Campo Verano v Ríme.




Zdroj: SITA.sk - Ministerka kultúry Šimkovičová odhalila na Pamätnom cintoríne Campo Verano v Ríme bustu generála Milana Rastislava Štefánika – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Policajti špecializovaných útvarov policajného prezídia dostali 60 nových áut, jedno vozidlo stojí 23 862 eur – FOTO
Ministerstvo odmieta obvinenia, Šutaj Eštok si vraj nevyžiadal citlivé informácie od polície

