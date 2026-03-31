|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 31.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Benjamín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. marca 2026
TV JOJ po Mama, ožeň ma predstavila ďalší ikonický formát – reláciu Exkluzív povedie Bruno Ciberej
Na obrazovky TV JOJ sa po Mama, ožeň ma vráti aj ďalší ikonický formát. Po dlhých 15 rokoch televízia divákom opäť prinesie úspešný formát, ktorý si pred rokmi získal ...
Zdieľať
31.3.2026 (SITA.sk) - Na obrazovky TV JOJ sa po Mama, ožeň ma vráti aj ďalší ikonický formát. Po dlhých 15 rokoch televízia divákom opäť prinesie úspešný formát, ktorý si pred rokmi získal pozornosť svojím jedinečným pohľadom na životné príbehy výnimočných osobností.
Reč je o relácii Exkluzív s Brunom Ciberejom, ktorá sa po rokoch vracia v novom šate. Pôvodný Exclusiv tak nahrádza vynovený Exkluzív, ktorý divákov opäť zavedie k príbehom a ľuďom, ktorí vďaka svojej snahe a vytrvalosti dosiahli úspech. Relácia si získala divákov už vo svojej pôvodnej podobe.
„Potešilo ma, že sa televízia JOJ rozhodla vrátiť k relácii Exkluzív po 15 rokoch prestávky na televíznych obrazovkách. V niektorých z epizód si pripomenieme aj pár sekúnd zo starších vydaní. V tej aktuálnej sérii predstavíme divákom šikovných Slovákov a ich príbehy, ktoré, verím, zaujmú a inšpirujú. Uvidia ľudí, ktorým môžu fandiť a na ktorých môžu byť hrdí, že sú rovnako ako oni Slováci. A ak pôjde o zahraničných hostí, tak zase spoznajú skvelé osobnosti, ktoré vymysleli niečo výnimočné,” povedal moderátor Bruno Ciberej.
Prvú časť relácie TV JOJ odvysiela vo štvrtok 9. apríla o 21:50. Pre divákov je pripravených desať epizód, ktoré prinesú silné, autentické a často prekvapivé životné príbehy.
„Prvá epizóda relácie prinesie napríklad exkluzívny rozhovor s Daliborom Cicmanom, jedným z najúspešnejších podnikateľov na Slovensku, ktorý sa dostal až na 35. miesto najbohatších Slovákov,“ prezradila televízia. Cicman začínal pred viac ako 20 rokmi s programovaním e-shopov. Dnes už vedie úspešnú firmu, ktorá je lídrom na trhu športovej výživy. Jeho cesta k úspechu, od prvotných predajov až po európsku expanziu, je plná výziev, ale aj rozhodujúcich momentov, ktoré ho formovali.
Relácia divákov zavedie aj do pražského hotela, v ktorom ešte pred jeho rekonštrukciou býval počas návštevy Česka aj Michael Jackson.
„Navštívime tiež najlepšiu reštauráciu na Slovensku, na čele ktorej stojí najlepší šéfkuchár našej krajiny Daniel Tilinger,“ doplnila TV JOJ. Exkluzív ponúkne pohľad na životné cesty ľudí, ktorí neuspeli len vďaka talentu, ale najmä vďaka odhodlaniu, rozhodnutiam a odvahe ísť vlastnou cestou.
Zdroj: SITA.sk - TV JOJ po Mama, ožeň ma predstavila ďalší ikonický formát – reláciu Exkluzív povedie Bruno Ciberej © SITA Všetky práva vyhradené.
