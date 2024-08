Ministerka Šimkovičová odvolala Drličku z postu generálneho riaditeľa SND

6.8.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS odvolala z postu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku . Ako uviedol denník Sme , dôvody zatiaľ nie sú známe.Drlička pritom minulý týždeň získal významné ocenenie . Francúzske vyznamenanie Rytier Rádu umenia a literatúry mu udelila francúzska ministerka kultúry Rachida Dati.„Ocenenie je podľa francúzskej ambasády veľkým uznaním jeho dlhoročného pôsobenia v oblasti kultúry a vynikajúcej práce na čele Slovenského národného divadla,“ uvádza SND.Drlička je riaditeľom SND od roku 2021, pričom exministerka kultúry Natália Milanová hnutie Slovensko ) ho odvolala z funkcie v novembri 2022. Príčinou boli Drličkove vyjadrenia počas diskusie v Budapešti, ktoré podľa vtedajšej šéfky rezortu kultúry prekročili hranice slušného správania a kultúrnosti, ktorú by mali umenie a jeho predstavitelia vnášať do spoločnosti.Podľa Milanovej nezvládol svoju funkciu ako verejný funkcionár zodpovedný za svoje výroky, hoci ako manažér ju zvládol. Po zohľadnení odporúčania poradného orgánu ho v máji 2023 opäť obsadila do funkcie generálneho riaditeľa.