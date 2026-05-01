Piatok 1.5.2026
Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026
Národný žrebčín v Topoľčiankach je podľa Pellegriniho miestom, na ktoré môžeme byť pyšní
Tagy: Návšteva Prezident SR
Prezident na podujatí vyslovil svoj zámer prezentovať Topoľčianky významným zahraničným návštevám.
1.5.2026 (SITA.sk) - Prezident na podujatí vyslovil svoj zámer prezentovať Topoľčianky významným zahraničným návštevám.
Národný žrebčín Topoľčianky je miesto, ktorým sa môžeme pýšiť. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas Dňa otvorených dverí Národného žrebčína v Topoľčiankach. Ako prezident podotkol, žrebčín patrí k významným symbolom slovenského chovateľstva.
„Som veľmi rád, že Národný žrebčín, naša naozaj etalónová ustanovizeň, každý rok pripravuje pre občanov z celého Slovenska toto nádherné podujatie, ktoré má obrovskú podporu u širokej verejnosti,“ povedal prezident a poukázal súčasne na tradíciu tejto inštitúcie a jej význam aj v medzinárodnom kontexte.
Ako podotkol, žrebčín existuje už viac ako 100 rokov. „Podľa posledných informácií, ktoré mám, len minulý rok sa narodilo 9 000 žriebät a kone z tejto časti Slovenska už dnes môžete nájsť vo všetkých kútoch sveta,“ priblížil Pellegrini s tým, že je to niečo, čo treba chrániť a podporovať. Prezident na podujatí vyslovil svoj zámer prezentovať Topoľčianky významným zahraničným návštevám.
„Tak ako Topoľčianky boli miestom, kde prezidenti bývalej Československej republiky chodili veľmi často, tak pevne verím, že aj nám sa podarí v budúcnosti sem priviesť ďalšie významné návštevy, ktoré opäť navštívia Slovensko,“ uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Národný žrebčín v Topoľčiankach je podľa Pellegriniho miestom, na ktoré môžeme byť pyšní © SITA Všetky práva vyhradené.
