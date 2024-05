Ministerstvá SR majú záujem podpísať Dohody Artemis, ktorých cieľom je výskum vesmírnych telies vrátane Mesiaca

Mierový prieskum Mesiaca

Prehĺbenie spolupráce s USA

22.5.2024 (SITA.sk) - Viaceré rezorty majú v úmysle podpísať Dohody Artemis . Ide o politickú iniciatívu Spojených štátov amerických (USA), ku ktorej sa dosiaľ pripojilo 39 štátov, spolu so Spojenými štátmi je ich štyridsať. Iniciatívny materiál s informáciou o zámere podpísať tieto dohody predložili ministerstvá školstva hospodárstva SR , na stredajšom rokovaní ho vláda vzala na vedomie.„Autori tohto dokumentu, ktorými sú Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) , považujú Dohody za súbor princípov a akýsi kódex zodpovedného mierového prieskumu Mesiaca, Marsu a ďalších vesmírnych telies v rámci nimi pripravovaného vesmírneho programu Artemis z roku 2019, ktorého cieľom je pristáť na Mesiaci do roku 2025 a do konca desaťročia vytvoriť udržateľnú prítomnosť na Mesiaci s potenciálom vesmírnej misie aj na Mars," približuje materiál Dohody Artemis.Dopĺňa, že na predmetnom programe pod vedením NASA participujú aj vesmírne agentúry ďalších štátov EÚ, ale aj Kanady, Japonska, a spolu s nimi aj súkromné spoločnosti.„Programu Artemis sa tiež zúčastňuje, na základe platného zmluvného dokumentu, Európska vesmírna agentúra , ktorej pridruženým členom je aj Slovenská republika," píše sa ďalej v materiáli.Princípy Dohôd sa usilujú o reflexiu podmienok 21. storočia, prítomnosť komerčných aktérov vo vesmírnej oblasti a tiež technologický pokrok. Pre Slovensko ide o platformu na prehĺbenie spolupráce s USA aj ďalšími zapojenými štátmi v oblasti vesmírneho vývoja, výskumu a priemyslu.Hlavnými prínosmi pristúpenia SR k dohodám by podľa predloženého materiálu mali byť „preukázanie záväzku krajiny voči medzinárodnému spoločenstvu v oblasti bezpečného, udržateľného a transparentného využívania a prieskumu vesmíru", taktiež pripojenie sa k spoločenstvu štátov, ktoré majú za cieľ bezpečný a udržateľný prieskum vesmíru, a napokon budovanie kontaktov s partnerskými štátmi na úrovni vesmírnych programov.Dohody by mal podpísať minister školstva Tomáš Drucker Hlas-SD ) počas jeho pracovnej cesty v USA. Vláda ho na podpis dohôd splnomocnila.„Podpis dohôd zo strany Slovenskej republiky nemá vplyv na záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z medzinárodného práva a práva EÚ," dodáva materiál.