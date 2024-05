Sulík je presvedčený, že v europarlamente by bol užitočnejší než v opozícii v parlamente (video)

23.5.2024 (SITA.sk) - Som presvedčený, že v Európskom parlamente (EP) budem užitočnejší ako v opozícii v tom slovenskom. Pre agentúru SITA to uviedol poslanec parlamentu a kandidát do europarlamentu Richard Sulík Sloboda a Solidarita - SaS ). Podotkol, že už minulosti bol europoslancom a získal nemálo skúseností.Sulík dodal, že v prípade zvolenia by sa svojho mandátu europoslanca ujal, poznamenal však, že ak by aj z NR SR odišiel, nahradia ho ďalší odborníci zo SaS. Avizoval tiež zámer kandidovať aj v najbližších voľbách do NR SR, ktoré by sa mali konať na jeseň 2027.Ďalšia kandidátka SaS Vladimíra Marcinková uviedla, že sa by sa rada na pôde EP venovala problematike, ktorú sa jej nedarí presadiť v domácom parlamente, a to zachovávaniu práv malých pacientov. Detskí pacienti by podľa nej mali mať právo na to, aby pri pobyte v zdravotníckom zariadení mali pri sebe rodiča, a aby sa toto právo dodržiavalo nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. „Chcela by som byť hlasom detí tam, kde sa ony samé nemôžu zastupovať, preto by som rada bola zástupcom tých najzraniteľnejších," dodala. Mandátu v europarlamente by sa, v prípade zvolenia, ujala.