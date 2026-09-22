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22. septembra 2026
Prezident Pellegrini sa zúčastnil na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, navštívil aj slovenskú komunitu – FOTO, VIDEO
Tagy: Charta OSN Diplomacia Generálny tajomník OSN New York Prezident Slovenskej republiky slovenská komunita v USA Spojené štáty americké Stretnutie
Prezident Peter Pellegrini na zasadnutí zdôraznil transparentnosť reformného procesu a potrebu vypočuť hlasy malých aj stredne veľkých krajín. Prezident Peter ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini na zasadnutí zdôraznil transparentnosť reformného procesu a potrebu vypočuť hlasy malých aj stredne veľkých krajín.
Prezident Peter Pellegrini sa v pondelok zúčastnil na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Prezident počas rokovania s predsedom valného zhromaždenia Khalilurom Rahmanom tlmočil postoje týkajúce sa reformy OSN. Slovensko považuje za dôležité, aby bol reformný proces transparentný a aby v ňom mali reálny hlas aj malé a stredne veľké krajiny.
Pellegrini absolvoval aj rozlúčkové stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, ktorému sa koncom roka končí desaťročné pôsobenie na čele organizácie. Témami ich rozhovoru boli budúcnosť a reforma OSN, ako aj mierové operácie.
„Ak chceme predchádzať konfliktom a vojnám, nestačí hovoriť o nových pravidlách. Musíme rešpektovať tie, ktoré už máme. Charta OSN, diplomacia a ochota jednotlivých štátov prevziať zodpovednosť sú základom toho, aby OSN mohla plniť svoju úlohu,“ píše prezident Pellegrini na sociálnej sieti.
Prezident ocenil zámer predsedu Valného zhromaždenia OSN zamerať svoje pôsobenie na obnovu dôvery v OSN a zvládanie zmien, ktorými organizácia prechádza. Za kľúčové pritom považuje, aby členské štáty videli konkrétne výsledky jej fungovania. Diskutovali spolu aj o postavení Valného zhromaždenia OSN v čase rastúceho napätia medzi veľmocami.
V situácii, keď je Bezpečnostná rada OSN pri viacerých otázkach rozdelená, rastie podľa Pellegriniho význam Valného zhromaždenia ako fóra, v ktorom majú zastúpenie všetky členské štáty. Pre Slovensko je pritom mimoriadne dôležité zachovanie fungujúcich medzinárodných pravidiel a inštitúcií.
Témou rokovania s predsedom valného zhromaždenia boli aj výzvy spojené s rozvojom umelej inteligencie. Slovensko vníma nové technológie ako príležitosť, ich využívanie však musí byť spojené so zodpovednosťou. OSN má v tejto oblasti osobitné postavenie, keďže vytvára priestor na zapojenie všetkých krajín do diskusie.
Súčasťou programu prezidenta Pellegriniho v New Yorku bolo okrem pracovných rokovaní aj stretnutie so zástupcami slovenskej komunity v Chicagu. Pellegrini sa stretol s pedagogičkami Slovak Academy of Chicago, zástupcami folklórneho súboru Veselica, absolventmi školy a ďalšími členmi komunity. Ocenil ich úsilie udržiavať slovenský jazyk, tradície a kultúrne dedičstvo a odovzdávať ich ďalším generáciám Slovákov žijúcich v Spojených štátoch.
„Je dôležité, aby deti vyrastajúce v Amerike poznali Slovensko nielen z rozprávania svojich rodičov a starých rodičov. Aby hovorili po slovensky, poznali naše tradície a vytvárali si vlastný vzťah ku krajine, z ktorej pochádzajú ich rodiny,“ píše prezident na sociálnej sieti.
Koniec prvého dňa pracovnej cesty v USA patril kultúrnej diplomacii. Pellegrini spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom navštívil v Českom centre výstavu Visit Czechoslovakia! The Stories of Czech and Slovak Travel Posters a program zavŕšil účasťou na 5. ročníku podujatia Slovaks in Concert za účasti viacerých hláv štátov.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini sa zúčastnil na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, navštívil aj slovenskú komunitu – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini sa v pondelok zúčastnil na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Prezident počas rokovania s predsedom valného zhromaždenia Khalilurom Rahmanom tlmočil postoje týkajúce sa reformy OSN. Slovensko považuje za dôležité, aby bol reformný proces transparentný a aby v ňom mali reálny hlas aj malé a stredne veľké krajiny.
Rozlúčkové stretnutie s Guterresom
Pellegrini absolvoval aj rozlúčkové stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, ktorému sa koncom roka končí desaťročné pôsobenie na čele organizácie. Témami ich rozhovoru boli budúcnosť a reforma OSN, ako aj mierové operácie.
„Ak chceme predchádzať konfliktom a vojnám, nestačí hovoriť o nových pravidlách. Musíme rešpektovať tie, ktoré už máme. Charta OSN, diplomacia a ochota jednotlivých štátov prevziať zodpovednosť sú základom toho, aby OSN mohla plniť svoju úlohu,“ píše prezident Pellegrini na sociálnej sieti.
Rastúci význam Valného zhromaždenia
Prezident ocenil zámer predsedu Valného zhromaždenia OSN zamerať svoje pôsobenie na obnovu dôvery v OSN a zvládanie zmien, ktorými organizácia prechádza. Za kľúčové pritom považuje, aby členské štáty videli konkrétne výsledky jej fungovania. Diskutovali spolu aj o postavení Valného zhromaždenia OSN v čase rastúceho napätia medzi veľmocami.
V situácii, keď je Bezpečnostná rada OSN pri viacerých otázkach rozdelená, rastie podľa Pellegriniho význam Valného zhromaždenia ako fóra, v ktorom majú zastúpenie všetky členské štáty. Pre Slovensko je pritom mimoriadne dôležité zachovanie fungujúcich medzinárodných pravidiel a inštitúcií.
Podpora slovenskej komunity v Chicagu
Témou rokovania s predsedom valného zhromaždenia boli aj výzvy spojené s rozvojom umelej inteligencie. Slovensko vníma nové technológie ako príležitosť, ich využívanie však musí byť spojené so zodpovednosťou. OSN má v tejto oblasti osobitné postavenie, keďže vytvára priestor na zapojenie všetkých krajín do diskusie.
Súčasťou programu prezidenta Pellegriniho v New Yorku bolo okrem pracovných rokovaní aj stretnutie so zástupcami slovenskej komunity v Chicagu. Pellegrini sa stretol s pedagogičkami Slovak Academy of Chicago, zástupcami folklórneho súboru Veselica, absolventmi školy a ďalšími členmi komunity. Ocenil ich úsilie udržiavať slovenský jazyk, tradície a kultúrne dedičstvo a odovzdávať ich ďalším generáciám Slovákov žijúcich v Spojených štátoch.
Kultúrna diplomacia s českým prezidentom
„Je dôležité, aby deti vyrastajúce v Amerike poznali Slovensko nielen z rozprávania svojich rodičov a starých rodičov. Aby hovorili po slovensky, poznali naše tradície a vytvárali si vlastný vzťah ku krajine, z ktorej pochádzajú ich rodiny,“ píše prezident na sociálnej sieti.
Koniec prvého dňa pracovnej cesty v USA patril kultúrnej diplomacii. Pellegrini spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom navštívil v Českom centre výstavu Visit Czechoslovakia! The Stories of Czech and Slovak Travel Posters a program zavŕšil účasťou na 5. ročníku podujatia Slovaks in Concert za účasti viacerých hláv štátov.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini sa zúčastnil na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, navštívil aj slovenskú komunitu – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Charta OSN Diplomacia Generálny tajomník OSN New York Prezident Slovenskej republiky slovenská komunita v USA Spojené štáty americké Stretnutie
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