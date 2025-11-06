Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Renáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Ministerstvo cestovného ruchu a športu a TIPOS podporia športové aktivity seniorov vo všetkých krajoch Slovenska


Tagy: PR Seniori

Šeky v hodnote 15 000 eur dnes symbolicky odovzdali každému z ôsmich krajských predsedov Jednoty dôchodcov Slovenska minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti TIPOS ...



Zdieľať
dsc09468 676x451 6.11.2025 (SITA.sk) - Šeky v hodnote 15 000 eur dnes symbolicky odovzdali každému z ôsmich krajských predsedov Jednoty dôchodcov Slovenska minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti TIPOS Michalom Hutníkom. Finančné prostriedky v celkovej výške 120 tisíc eur sú určené na podporu športových a pohybových aktivít seniorov vo všetkých ôsmich krajoch Slovenskej republiky.


"Títo seniori pre náš štát za svoj život mnoho urobili a je našou povinnosťou im niečo z toho vrátiť. S pánom generálnym riaditeľom Tiposu sme sa rozhodli, že peniaze, ktoré sú aj z toho špinavého hazardu, ktorý je nežiaduci, venujeme na vykrytie športových podujatí našich seniorov v rámci roka. Každý rok poskytne štátna lotériová spoločnosť finančné prostriedky v hodnote 15000 €, a podotýkam každoročne počas vedenia nášho ministerstva, všetkým krajom na Slovensku," povedal na tlačovej konferencii minister Rudolf Huliak.

Cieľom iniciatívy je podporiť aktívny životný štýl staršej generácie, motivovať seniorov k pravidelnému pohybu a zlepšeniu fyzického aj psychického zdravia prostredníctvom športu a spoločenských podujatí.

Vyčlenené prostriedky pôjdu každoročne z výnosov národnej lotériovej spoločnosti Tipos. "Výsledky našej spoločnosti k septembru tohto roka sú veľmi pozitívne, do športu sme dali zhruba 52 miliónov, čo je oproti plánu a oproti minulému roku od jeden a pol až dva a pol milióna viac. Zároveň sme vytvorili predpoklad pre poskytnutie priamych podpôr, ktoré boli vo výške 5,8 milióna do športu, podporujeme kultúru, a preto sme rozhodli takýmto spôsobom podporiť aj aktivity tých starších," poznamenal generálny riaditeľ Michal Hutník.

Na stretnutí sa zúčastnilo osem predsedov krajských organizácií JDS. Za všetkých dôchodcov vyjadril poďakovanie za pomoc predseda JDS Michal Kotian. "Chcel by som pánovi ministrovi cestovného ruchu a športu za túto iniciatívu poďakovať. Prostriedky využijeme na organizáciu našich športových aktivít, ktoré každoročne usporadúvame v jednotlivých okresoch."

Podpora športových aktivít seniorov je súčasťou dlhodobej snahy ministerstva o rozvoj športu pre všetky vekové kategórie a o prepojenie športu s aktívnym životným štýlom a cestovným ruchom.

Prostriedky budú využité v rámci jednotlivých krajov na organizáciu športových hier seniorov, rekreačných podujatí, cvičení či športových súťaží, ktoré prispievajú k lepšiemu zdraviu a spoločenskej súdržnosti staršej generácie.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo cestovného ruchu a športu a TIPOS podporia športové aktivity seniorov vo všetkých krajoch Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Seniori
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zhorel autobus, v ktorom cestovalo 30 ľudí
<< predchádzajúci článok
Nenecháme sa zastrašiť, odkazuje Majerský Smeru-SD. Cieľom KDH ostáva aj naďalej demokratická výmena Fica

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 