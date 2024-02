Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa už môže formovať, minister Keketi končí ako splnomocnenec

Zatiaľ nemá sídlo

Neznámy presný objem financií

1.2.2024 (SITA.sk) - Nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR MCRŠ ) sa od 1. februára už môže oficiálne sformovať. Novela kompetenčného zákona, ktorá to umožňuje, je už účinná.Na čele v poradí 15. slovenského ministerstva, ktoré prevezme kompetencie v oblasti cestovného ruchu z ministerstva dopravy a v oblasti športu z ministerstva školstva , je nominant Slovenskej národnej strany Dušan Keketi . Vláda ho v súvislosti so vznikom ministerstva a s jeho vymenovaním za ministra vo štvrtok odvolala z funkcie splnomocnenca pre cestovný ruch a šport, ktorú zastával od konca novembra minulého roka.„Nakoľko novozriadený rezort ex lege preberá kompetencie a úlohy zverené splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre cestovný ruch a šport, nie je naďalej účelné, hospodárne a efektívne zachovať súčasnú funkciu splnomocnenca,“ informoval úrad vlády. Kabinet zároveň navrhol zrušiť štatút splnomocnenca.Predseda SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko presadil vznik nového ministerstva v koaličnej zmluve aj v programovom vyhlásení vlády. Nateraz nie je jasné, kde bude mať ministerstvo cestovného ruchu a športu svoje sídlo. To si začne hľadať až po svojom oficiálnom vzniku.„Potrebujeme vypísať súťaž. Prvého februára budeme mať IČO a následne budeme robiť kroky, aby sme ministerstvo dozariadili,” informoval nedávno Keketi. Podľa neho v súčasnosti dávajú dokopy údaje o aktuálnej situácii v cestovnom ruchu a športe, aby v budúcnosti mohli porovnávať.Momentálne takisto nie je známy presný objem financií na zriadenie a fungovanie nového ministerstva. Podľa skorších vyjadrení Danka na rozbeh tohto rezortu by malo ísť asi 100 miliónov eur, nie je vylúčené, že to bude viac.Predpokladaný počet zamestnancov bol do 250 zamestnancov, tí prejdú z ministerstiev dopravy a školstva spolu s kompetenciami v týchto sektoroch. V pôsobnosti ministerstva budú aj organizácia na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel a národná lotériová spoločnosť Tipos , ktorá doteraz fungovala v rámci rezortu financií