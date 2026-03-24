Utorok 24.3.2026
Meniny má Gabriel
24. marca 2026
Ministerstvo cestovného ruchu má zriadiť register poskytovateľov krátkodobého prenájmu ubytovania
Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR by malo zriadiť register poskytovateľov krátkodobého
24.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR by malo zriadiť register poskytovateľov krátkodobého prenájmu ubytovania cez online platformy. Popri zbere dát o službách krátkodobého prenájmu ubytovania by mal register slúžiť aj ako jednotné digitálne kontaktné miesto. Vyplýva to z návrhu zákona o registri jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu ubytovania, ktorý v utorok na výjazdovom rokovaní schválila vláda.
Cieľom zákona z dielne ministerstva cestovného ruchu je zriadiť register poskytovateľov krátkodobých prenájmov ubytovania a ustanoviť povinnosti pre hostiteľov a online platformy, vrátane mechanizmov dohľadu a sankcií.
Register, ako informačný systém verejnej správy, má zároveň slúžiť aj ako jednotné digitálne kontaktné miesto. Prevádzkovať a spravovať ho bude ministerstvo cestovného ruchu.
"Cieľom zriadenia registra je centralizovať informácie o službách krátkodobého prenájmu ubytovania, najmä pokiaľ ide o informácie o počte nocí, na ktoré bola registrovaná jednotka prenajatá, konkrétnu adresu jednotky, jej registračné číslo s cieľom umožniť identifikáciu hostiteľa," uviedlo MCRŠ v návrhu.
Navrhovaným zákonom sa má do slovenskej legislatívy preniesť európske nariadenie z roku 2024. "Nariadenie (EÚ) 2024/1028 sa zameriava na jednu z hlavných výziev, a to na nedostatok spoľahlivých informácií o službách krátkodobého prenájmu ubytovania, najmä totožnosť hostiteľa, miesto, kde sa tieto služby ponúkajú, a ich trvanie, čo sťažuje orgánom verejnej správy posúdenie skutočného vplyvu služieb krátkodobého prenájmu ubytovania a prípravu vhodných a primeraných politických reakcií a ich presadzovanie," priblížilo ministerstvo cestovného ruchu v predloženom materiáli.
Služby krátkodobého prenájmu ubytovania, ktoré poskytujú hostitelia, síce nie sú novinkou a ako doplnok k hotelom či penziónom fungujú už roky, objem týchto služieb však začal v Európskej únii značne rásť vďaka rozmachu digitálnych platforiem.
"Hoci služby krátkodobého prenájmu ubytovania vytvárajú množstvo príležitostí pre hostí, hostiteľov a celý ekosystém cestovného ruchu, ich rýchly rast vyvolal obavy a výzvy najmä pre miestne komunity a orgány verejnej moci napríklad tým, že prispievajú k menšej dostupnosti nehnuteľností na bývanie určených na dlhodobý prenájom a zvyšovaniu nájomného a cien bývania," pripomenul rezort dôvody pre prijatie európskeho nariadenia.
Cieľom európskej legislatívy je zabezpečiť, aby členské štáty EÚ neregulovali žiadosti o poskytovanie údajov bez zavedenia potrebných registračných systémov, databáz a jednotného digitálneho kontaktného miesta a aby uľahčili primerané a bezpečné poskytovanie údajov online platformami pre krátkodobé prenájmy v rámci vnútorného trhu, ktoré je v súlade s ochranou súkromia.
Jednotné digitálne kontaktné miesto
Nariadenie EÚ
Obavy a výzvy
Vláda schválila novelu zákona o Audiovizuálnom fonde, zavádza povinné príspevky aj pre zahraničné streamovacie platformy
Pellegrini sa vyjadril k svojej ceste do Moskvy v roku 2020, odmieta ovplyvňovanie volieb a hovorí o oficiálnej návšteve
