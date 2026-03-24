Utorok 24.3.2026
Meniny má Gabriel
24. marca 2026
Pellegrini sa vyjadril k svojej ceste do Moskvy v roku 2020, odmieta ovplyvňovanie volieb a hovorí o oficiálnej návšteve
Prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti zareagoval na medializované informácie o tom, že v roku 2020 mal krátko pred parlamentnými voľbami ako vtedajší predseda vlády ...
24.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti zareagoval na medializované informácie o tom, že v roku 2020 mal krátko pred parlamentnými voľbami ako vtedajší predseda vlády žiadať maďarskú stranu o vybavenie stretnutia s ruským premiérom. Dôvodom malo byť podľa dostupných informácii to, aby tak pomohol s preferenciami strane Smer-SD, ktorej volebným lídrom v tom čase Pellegrini bol.
Zo zverejneného prepisu telefonátu medzi maďarským ministrom zahraničia Péterom Szijjártóom a jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, ktorý zachytila nešpecifikovaná tajná služba, vyplýva, že šéf maďarskej diplomacie mal túto prosbu tlmočiť ruskej strane. Pellegrini do Moskvy napokon aj cestoval, a to len zopár dní pred voľbami do Národnej rady SR.
„Opozícia a média začali šíriť hrôzostrašnú správu, že som sa v roku 2020 ako predseda vlády stretol v Moskve s novovymenovaným ruským premiérom Michailom Mišustinom,” uviedol Pellegrini v reakcii. Zdôraznil, že nejde o žiadnu novinku, ani žiadne bombastické odhalenie. Podľa hlavy štátu ide o oficiálnu pracovnú cestu do Ruskej federácie, akých počas svojej politickej kariéry absolvoval mnoho. Poukázal, že o ceste informovali aj slovenské médiá.
„Čo je zaujímavejšie, presne túto, akože bombastickú informáciu, zverejnilo štyri dni pred prvým kolom slovenských prezidentských volieb v roku 2024 aj Investigatívne centrum Jána Kuciaka,” uviedol Pellegrini dodávajúc, že centrum sa pri tom odvolalo na materiál jednej z európskych tajných služieb, ktorú ale nekonkretizovalo.
„Autori napísali, že „zástupcovia tejto spravodajskej služby nás požiadali, aby sme neuvádzali, o akú krajinu ide, a aby sme nezverejnili určité konkrétne informácie z materiálu, ktorý sme mali možnosť vidieť,” citoval Pellegrini. Opakovane zdôraznil, že tajná služba európskej krajiny len niekoľko dní pred slovenskými prezidentskými voľbami zverejnila cez slovenských novinárov materiál, ktorý mal podľa hlavy štátu za cieľ poškodiť mu ako kandidátovi na prezidentský post. „Dnes sa podobný materiál, od toho istého autora objavil tri týždne pred parlamentnými voľbami v Maďarsku. Tak sa logicky pýtam, či ide o náhodu, alebo o podobný pokus zasahovať do volebnej kampane?” spytoval sa.
V súvislosti so svojou návštevou v Moskve potvrdil, že vo februári v roku 2020 bol v Moskve, kde navštívil svojho ruského kolegu, a to spolu s vtedajším ministrom hospodárstva SR. Cieľom podľa neho bolo uistiť sa, že bude zaistená dodávka ropy, zemného plynu a jadrového paliva na Slovensko, a to aj po výmene premiéra. Témou podľa Pellegriniho bola aj možnosť vybudovania hlbinného úložiska jadrového odpadu.
„Tieto dôležité témy z pohľadu energetickej bezpečnosti Slovenska sme museli riešiť aj preto, že všetko nasvedčovalo volebnému víťazstvu vtedajšej opozície vedenej Igorom Matovičom, a my sme si nerobili žiadne ilúzie o jej nepripravenosti na riadne spravovanie krajiny,” vyjadril sa prezident. Dodal, že cítil zodpovednosť tak, ako ho cítil ešte týždne po prehratých voľbách v nastupujúcej pandémii.
Pellegrini tiež zdôraznil, že v čase jeho návštevy ešte bolo Rusko pred vojnovou aktivitou na Ukrajine a bolo plne rešpektovaným štátom, ktorý navštevovali aj rôzni svetoví lídri. Taktiež bolo strategickým partnerom Slovenska pri dodávkach ropy, plynu či jadrového paliva. Z tohto hľadiska považuje Pellegrini svoje stretnutie s ruským premiérom za logické a správne.
„Za tým si stojím. Dnes počúvam nezmysly od opozície a politicky angažovaných novinárov, že takéto stretnutie bolo pomaly vlastizradou. Pýtajú sa ma, čo som žiadal od ruského premiéra v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. No, nežiadal som od neho nič,” uviedol prezident prízvukujúc, že slovenská suverenita a rešpekt k rozhodnutiam ľudí na Slovensku boli pre neho tou najvyššou hodnotou v každej funkcii, ktorú zastával. Myšlienku, že by stretnutie s nastupujúcim a na Slovensku v tom čase neznámym ruským premiérom mohlo za pár dní ovplyvniť voľby považuje Pellegrini za absurdnú. Poukázal tiež, že voľby vyhral Matovič.
„Dávať do súvisu moju oficiálnu návštevu Moskvy a oficiálne rokovanie s ruským premiérom o dodávkach energií s vymysleným príbehom o akomsi ovplyvňovaní volieb, ktoré vyhral Igor Matovič, je hlúposť, ktorá doslova trieska dverami,” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa vyjadril k svojej ceste do Moskvy v roku 2020, odmieta ovplyvňovanie volieb a hovorí o oficiálnej návšteve © SITA Všetky práva vyhradené.
Zo zverejneného prepisu telefonátu medzi maďarským ministrom zahraničia Péterom Szijjártóom a jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, ktorý zachytila nešpecifikovaná tajná služba, vyplýva, že šéf maďarskej diplomacie mal túto prosbu tlmočiť ruskej strane. Pellegrini do Moskvy napokon aj cestoval, a to len zopár dní pred voľbami do Národnej rady SR.
Pellegrini hovorí o oficiálnej ceste
„Opozícia a média začali šíriť hrôzostrašnú správu, že som sa v roku 2020 ako predseda vlády stretol v Moskve s novovymenovaným ruským premiérom Michailom Mišustinom,” uviedol Pellegrini v reakcii. Zdôraznil, že nejde o žiadnu novinku, ani žiadne bombastické odhalenie. Podľa hlavy štátu ide o oficiálnu pracovnú cestu do Ruskej federácie, akých počas svojej politickej kariéry absolvoval mnoho. Poukázal, že o ceste informovali aj slovenské médiá.
„Čo je zaujímavejšie, presne túto, akože bombastickú informáciu, zverejnilo štyri dni pred prvým kolom slovenských prezidentských volieb v roku 2024 aj Investigatívne centrum Jána Kuciaka,” uviedol Pellegrini dodávajúc, že centrum sa pri tom odvolalo na materiál jednej z európskych tajných služieb, ktorú ale nekonkretizovalo.
„Autori napísali, že „zástupcovia tejto spravodajskej služby nás požiadali, aby sme neuvádzali, o akú krajinu ide, a aby sme nezverejnili určité konkrétne informácie z materiálu, ktorý sme mali možnosť vidieť,” citoval Pellegrini. Opakovane zdôraznil, že tajná služba európskej krajiny len niekoľko dní pred slovenskými prezidentskými voľbami zverejnila cez slovenských novinárov materiál, ktorý mal podľa hlavy štátu za cieľ poškodiť mu ako kandidátovi na prezidentský post. „Dnes sa podobný materiál, od toho istého autora objavil tri týždne pred parlamentnými voľbami v Maďarsku. Tak sa logicky pýtam, či ide o náhodu, alebo o podobný pokus zasahovať do volebnej kampane?” spytoval sa.
Cieľom bola energetická bezpečnosť
V súvislosti so svojou návštevou v Moskve potvrdil, že vo februári v roku 2020 bol v Moskve, kde navštívil svojho ruského kolegu, a to spolu s vtedajším ministrom hospodárstva SR. Cieľom podľa neho bolo uistiť sa, že bude zaistená dodávka ropy, zemného plynu a jadrového paliva na Slovensko, a to aj po výmene premiéra. Témou podľa Pellegriniho bola aj možnosť vybudovania hlbinného úložiska jadrového odpadu.
„Tieto dôležité témy z pohľadu energetickej bezpečnosti Slovenska sme museli riešiť aj preto, že všetko nasvedčovalo volebnému víťazstvu vtedajšej opozície vedenej Igorom Matovičom, a my sme si nerobili žiadne ilúzie o jej nepripravenosti na riadne spravovanie krajiny,” vyjadril sa prezident. Dodal, že cítil zodpovednosť tak, ako ho cítil ešte týždne po prehratých voľbách v nastupujúcej pandémii.
Poukázal na situáciu pred vojnou
Pellegrini tiež zdôraznil, že v čase jeho návštevy ešte bolo Rusko pred vojnovou aktivitou na Ukrajine a bolo plne rešpektovaným štátom, ktorý navštevovali aj rôzni svetoví lídri. Taktiež bolo strategickým partnerom Slovenska pri dodávkach ropy, plynu či jadrového paliva. Z tohto hľadiska považuje Pellegrini svoje stretnutie s ruským premiérom za logické a správne.
„Za tým si stojím. Dnes počúvam nezmysly od opozície a politicky angažovaných novinárov, že takéto stretnutie bolo pomaly vlastizradou. Pýtajú sa ma, čo som žiadal od ruského premiéra v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. No, nežiadal som od neho nič,” uviedol prezident prízvukujúc, že slovenská suverenita a rešpekt k rozhodnutiam ľudí na Slovensku boli pre neho tou najvyššou hodnotou v každej funkcii, ktorú zastával. Myšlienku, že by stretnutie s nastupujúcim a na Slovensku v tom čase neznámym ruským premiérom mohlo za pár dní ovplyvniť voľby považuje Pellegrini za absurdnú. Poukázal tiež, že voľby vyhral Matovič.
„Dávať do súvisu moju oficiálnu návštevu Moskvy a oficiálne rokovanie s ruským premiérom o dodávkach energií s vymysleným príbehom o akomsi ovplyvňovaní volieb, ktoré vyhral Igor Matovič, je hlúposť, ktorá doslova trieska dverami,” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa vyjadril k svojej ceste do Moskvy v roku 2020, odmieta ovplyvňovanie volieb a hovorí o oficiálnej návšteve © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo cestovného ruchu má zriadiť register poskytovateľov krátkodobého prenájmu ubytovania
Ministerstvo cestovného ruchu má zriadiť register poskytovateľov krátkodobého prenájmu ubytovania
Šubová ohlásila kandidatúru na primátorku Bratislavy, plánuje audit a reformu mestských financií – VIDEO
Šubová ohlásila kandidatúru na primátorku Bratislavy, plánuje audit a reformu mestských financií – VIDEO