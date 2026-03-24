Utorok 24.3.2026
Meniny má Gabriel
24. marca 2026
Vláda schválila novelu zákona o Audiovizuálnom fonde, zavádza povinné príspevky aj pre zahraničné streamovacie platformy
Vláda schválila novelu zákona o Audiovizuálnom fonde. Návrh zákona na rokovanie predložilo Ministerstvo kultúry ...
24.3.2026 (SITA.sk) - Vláda schválila novelu zákona o Audiovizuálnom fonde. Návrh zákona na rokovanie predložilo Ministerstvo kultúry SR, a to na základe schváleného Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2026. Podľa neho mal byť daný návrh zákona predložený na rokovanie vládneho kabinetu najneskôr do 31. marca tohto roka.
Cieľom novely je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky časti smernice Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb. Transpozícia daných ustanovení je pre jednotlivé členské štáty dobrovoľná.
„Ustanovenia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorých transpozícia je povinná, sú do právneho poriadku Slovenskej republiky v plnej miere transponované zákonom o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) v znení neskorších predpisov,” uvádza sa v schválenom materiáli, pričom predkladateľ sprísňuje, že daný článok smernice o audiovizuálnych mediálnych službách reaguje na prudký rozvoj globálnych streamovacích platforiem, ktoré poskytujú svoje služby a generujú zisky aj v členských štátoch Európskej únie.
Umožňuje tiež členským štátom, aby v prípade, ak vyžadujú od poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorí sídlia na ich území, finančné príspevky na výrobu audiovizuálnych diel, či už formou priamych investícií, alebo príspevkov do vnútroštátnych fondov, žiadať takéto príspevky aj od zahraničných poskytovateľov služieb zameriavaných na divákov na ich území.
„Hlavným zámerom návrhu zákona je teda v súlade s článkom 13 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách zaviesť primeraným a nediskriminačným spôsobom aj pre poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorí nemajú svoje sídlo v Slovenskej republike, no napriek tomu poskytujú služby na našom území a ich služba je cielená na slovenských zákazníkov, povinnosť platiť príspevok do fondu a tiež priamo investovať do slovenskej audiovizuálnej produkcie,” deklaruje schválený materiál.
V súčasnosti má takzvané cezhraničné príspevky podľa tejto smernice o audiovizuálnych mediálnych službách zavedených 14 členských štátov, ide o Belgicko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko. Tieto príspevky sú alebo vo forme príspevkov do vnútroštátnych fondov, alebo majú podobu priamych investícií do audiovizuálnej produkcie. Prípadne ide o kombináciou uvedených dvoch foriem.
„Výška cezhraničných príspevkov sa v jednotlivých členských štátoch líši, no vo všeobecnosti sa pohybuje v rozmedzí medzi 1,5 percenta až 5 percent z príjmov dosiahnutých v danom členskom štáte, výnimkou je Francúzsko, kde môže výška investičnej povinnosti dosahovať až 25 percent a Taliansko, kde sa výška pri priamej investície pohybuje v rozmedzí 16 – 20 percent,” uvádza predkladateľ v materiáli. Novela počíta aj s nevyhnutnými zmenami zákona o mediálnych službách, zákona o audiovízii a zákona o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov.
„Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, na ktorého sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý je usadený v inom členskom štáte a svoju službu zameriava na divákov na území Slovenskej republiky, je povinný platiť príspevok do fondu,” uvádza schválený materiál.
Výška príspevku sa podľa neho vypočíta na základe celkových príjmov poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za predchádzajúci kalendárny rok na území Slovenskej republiky z jednorazového sprístupnenia audiovizuálneho diela či predplatného, a tiež z reklamy zobrazovanej divákom na území SR.
„Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý je povinný platiť príspevok, je povinný v priebehu kalendárneho roka realizovať priamu investíciu vo výške 3 percentá z celkových príjmov,” uvádza sa tiež v materiáli. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2027.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila novelu zákona o Audiovizuálnom fonde, zavádza povinné príspevky aj pre zahraničné streamovacie platformy © SITA Všetky práva vyhradené.
Audiovizuálne mediálne služby
Cieľom novely je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky časti smernice Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb. Transpozícia daných ustanovení je pre jednotlivé členské štáty dobrovoľná.
„Ustanovenia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorých transpozícia je povinná, sú do právneho poriadku Slovenskej republiky v plnej miere transponované zákonom o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) v znení neskorších predpisov,” uvádza sa v schválenom materiáli, pričom predkladateľ sprísňuje, že daný článok smernice o audiovizuálnych mediálnych službách reaguje na prudký rozvoj globálnych streamovacích platforiem, ktoré poskytujú svoje služby a generujú zisky aj v členských štátoch Európskej únie.
Finančné príspevky
Umožňuje tiež členským štátom, aby v prípade, ak vyžadujú od poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorí sídlia na ich území, finančné príspevky na výrobu audiovizuálnych diel, či už formou priamych investícií, alebo príspevkov do vnútroštátnych fondov, žiadať takéto príspevky aj od zahraničných poskytovateľov služieb zameriavaných na divákov na ich území.
„Hlavným zámerom návrhu zákona je teda v súlade s článkom 13 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách zaviesť primeraným a nediskriminačným spôsobom aj pre poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorí nemajú svoje sídlo v Slovenskej republike, no napriek tomu poskytujú služby na našom území a ich služba je cielená na slovenských zákazníkov, povinnosť platiť príspevok do fondu a tiež priamo investovať do slovenskej audiovizuálnej produkcie,” deklaruje schválený materiál.
Cezhraničné príspevky
V súčasnosti má takzvané cezhraničné príspevky podľa tejto smernice o audiovizuálnych mediálnych službách zavedených 14 členských štátov, ide o Belgicko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko. Tieto príspevky sú alebo vo forme príspevkov do vnútroštátnych fondov, alebo majú podobu priamych investícií do audiovizuálnej produkcie. Prípadne ide o kombináciou uvedených dvoch foriem.
„Výška cezhraničných príspevkov sa v jednotlivých členských štátoch líši, no vo všeobecnosti sa pohybuje v rozmedzí medzi 1,5 percenta až 5 percent z príjmov dosiahnutých v danom členskom štáte, výnimkou je Francúzsko, kde môže výška investičnej povinnosti dosahovať až 25 percent a Taliansko, kde sa výška pri priamej investície pohybuje v rozmedzí 16 – 20 percent,” uvádza predkladateľ v materiáli. Novela počíta aj s nevyhnutnými zmenami zákona o mediálnych službách, zákona o audiovízii a zákona o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov.
„Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, na ktorého sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý je usadený v inom členskom štáte a svoju službu zameriava na divákov na území Slovenskej republiky, je povinný platiť príspevok do fondu,” uvádza schválený materiál.
Výška príspevku
Výška príspevku sa podľa neho vypočíta na základe celkových príjmov poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za predchádzajúci kalendárny rok na území Slovenskej republiky z jednorazového sprístupnenia audiovizuálneho diela či predplatného, a tiež z reklamy zobrazovanej divákom na území SR.
„Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý je povinný platiť príspevok, je povinný v priebehu kalendárneho roka realizovať priamu investíciu vo výške 3 percentá z celkových príjmov,” uvádza sa tiež v materiáli. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2027.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila novelu zákona o Audiovizuálnom fonde, zavádza povinné príspevky aj pre zahraničné streamovacie platformy © SITA Všetky práva vyhradené.
