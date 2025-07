Ministerstvo financií je pre peniaze proti zákazu jednorazových e-cigariet, lekári len neveriacky krútia hlavami

Podľa Paluškovej je argumentácia ministerstva nepochopiteľná

Finančné dopady

Argument o zásahu do slobody podnikania

Ide aj o etický problém

Ilegálny trh či nákupná turistika

Podpora kľúčovými ministerstvami

14.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo financií SR (MF) v pripomienkovom konaní odmietlo návrh ministra zdravotníctva, ktorý má obmedziť príchute v nikotínových výrobkoch e-cigaretách a nikotínových vrecúškach atraktívne pre mladistvých a tiež zakázať jednorazové e-cigarety. Rezort financií argumentuje, že nová legislatíva by priniesla výpadok príjmov zo zdanenia týchto výrobkov.Argumentácia ministerstva financií je podľa prezidentky Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Moniky Paluškovej nepochopiteľná, a ktorá hľadí výlučne na krátkodobé príjmy štátneho rozpočtu.„Avšak nepochopiteľne neberie do úvahy medicínske a finančné prínosy zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Fajčenie spôsobuje 56 ochorení, kde je preukázaná súvislosť medzi fajčením, resp. používaním tabakových výrobkov (žuvací tabak, sniff a podobne) a vapovaním. S uvedenými ochoreniami súvisí chorobnosť (náklady na ambulantnú, ústavnú zdravotnú starostlivosť, diagnostiku a liečbu), nemocenské poistenie (práceneschopnosť), sociálne poistenie (invalidné dôchodky, ošetrovanie člena rodiny, opatrovné, kompenzácie a podobne)," zdôraznila pre agentúru SITA Palušková. Ministerstvo zdravotníctva SR odhadlo, že po prijatí novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov by mal byť výpadok v štátnom rozpočte zhruba 2,5 až 3 mil. eur. Podľa Paluškovej, zjavne nikto na ministerstve financií neprepočítal pozitívny dopad novely zákonov na verejné zdravie, zníženie chorobnosti, hospitalizácií, invalidných dôchodkov a výdavkov na lieky a zdravotnícke pomôcky.„Argumentáciu teda treba postaviť na finančných dopadoch – kombinovaný dopad (spotrebná daň +DPH) v roku 2026 bez existencie prechodného obdobia aj keby dosiahla 3 milióny eur, dopady na verejné zdravie výrazne „ušetria“ finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu," podotkla Palušková.Ministerstvo financií tiež argumentuje zásahom do slobody podnikania, konkrétne firiem, ktoré tieto dotknuté výrobky predávajú. Tiež zmieňuje riziká nákupnej turistiky a nelegálneho predaja.Palušková je presvedčená, že v žiadnom prípade nejde o zásah do slobody podnikania, pretože štát má právo regulovať distribúciu a predaj týchto výrobkov, pokiaľ je v súlade s legislatívou.„Rizikom je nelegálny nákup a distribúcia týchto výrobkov, ktorá sa odvíja priamo úmerne od reštrikčných a regulačných opatrení štátu, ako aj od oficiálnej ceny uvedených výrobkov," upozornila Palušková.Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica tvrdí, že sa dá postoj ministerstva financií z pohľadu konsolidácie pochopiť. Upozorňuje však, že okrem finančného je tu aj etický problém.„Ten podľa môjho názoru by ministerstvo financií ako štátna organizácia nemala ignorovať. Návrh ministerstva zdravotníctva má redukovať užívanie a vznik závislosti od nikotínu s veľkou prevahou u neplnoletých užívateľov, na ktorých je prioritne cielený. Ministerstvo financií to v pripomienke síce explicitne cituje, napriek tomu odmieta obmedziť zákonom takýto predaj," uviedol pre agentúru SITA Okruhlica. Odborník na liečbu drogovo závislých sa domnieva, že ministerstvo financií ako vládna organizácia by si nemalo osvojiť čisto monetárne argumenty, tak ako ich podsúva tabakový priemysel. Akcie z výnosov tabakového priemyslu sa vo svete radia k tzv. "hriešnym akciám".„Preto napríklad veľké banky dávajú vo svojich produktoch investorom možnosť ich odmietnutia v investičnom portfóliu. Jedná sa o tzv. etické investovanie. Som názoru, že ministerstvo financií ako štátna inštitúcia by mala tiež zohľadňovať, na rozdiel od priemyslu, obe stránky, to jest ekonomickú a etickú. Ak by u týchto produktoch mal byť uvedený výpadok pre štát 2,5 až 3 mil. eur, aké obrovské a oveľa vyššie by potom boli zisky výrobcov a predajcov na úkor poškodenia zdravia hlavne mladých ľudí?," konštatoval Okruhlica.Závislosť samotná je podľa Okruhlicu obmedzujúci chorobný stav. „Pri aktuálnych informáciách o približne 3/4 miliardových pozitívnych výsledkoch konsolidácie za prvý polrok 2025, by podľa môjho názoru v budúcnosti odhadovaný výpadok 1,5 mil. eur (za pol rok) neohrozil jej pozitívny trend pre našu štátnu kasu," dodal Okruhlica, ktorý je presvedčený, že ministerstvo financií plne prevzalo argumentáciu tabakového priemyslu používanú aj inde vo svete a to iniciovanie právnych sporov a strašenie ilegálnym trhom.„Ako ukazujú fakty z iných, i v pripomienke ministerstva financií spomenutých krajín, legislatívne sú tieto obmedzenia implementovateľné a nie sú v rozpore s medzinárodným právom. Čierny trh ako aj nákupná turistika síce môžu byť marginálnym dôsledkom navrhovaných obmedzení, ale napriek tomu redukcia dostupnosti a tým aj predaja a užívania týchto produktov hlavne mladými by sa napriek tomu výrazne zredukovala, čo je vlastne cieľom návrhu ministerstva zdravotníctva," uzavrel Okruhlica.Zákaz jednorazových e-cigariet už má podporu kľúčových ministerstiev. Ministerstvá školstva a sociálnych vecí vyjadrili podporu sprísneniu regulácie nikotínových výrobkov, vrátane zákazu jednorazových elektronických cigariet a prichutí atraktívnych pre deti.„Tento legislatívny krok vnímame ako zásadný nástroj na ochranu zdravia detí a mládeže a podporu ich zdravého vývinu," uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR v pripomienkovom konaní k novele zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zdôrazňuje prínos novely z hľadiska ochrany rodiny ako základnej jednotky spoločnosti. Fajčenie a pasívne fajčenie majú podľa rezortu negatívny vplyv na zdravie všetkých členov rodiny, vrátane detí, ktoré sú obzvlášť zraniteľné.