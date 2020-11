Ministerstvo hospodárstva začína prípravné konzultácie na nákup antigénových testov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.11.2020 - Ministerstvo hospodárstva SR spustilo proces obstarávania antigénových testov. Ako informuje na svojej webovej stránke, začína prípravné trhové konzultácie.Tie sa uskutočnia formou vyplnenia zverejneného dotazníka. Jednotlivé firmy ho musia zaslať do 2. decembra tohto roka. Nasledovať by malo priame rokovacie konanie.Ministerstvo v oznámení definuje minimálne požiadavky na diagnostický rýchlotest, minimálny obsah testovacej súpravy, označenie na balení výrobku, miesto ako i spôsob dodania.V dotazníku sa uchádzačov pýta na to, či vedia splniť stanovené požiadavky, ale aj či sú schopní dodať testy v počte 8 000 000 kusov do 16. decembra tohto roku.Vláda rozhodla, že antigénové testy bude obstarávať Ministerstvo hospodárstva SR. Minulý týždeň však minister hospodárstva Richard Sulík informoval, že ak by chcel naplniť uznesenie kabinetu a kúpiť prvé 4 milióny testov už k 2. decembru tohto roka, musel by porušiť zákon.